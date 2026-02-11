La Capital | Política | llamas

Detrás de las llamas azules

Un conflicto por momentos ingobernable que generó problemas en el tema matriz del gobierno. La sobre exigencia a los policías, los reclamos y la salida

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

11 de febrero 2026 · 18:54hs
Llamas en la protesta en Jefatura

Llamas en la protesta en Jefatura

La crisis de la que el gobierno provincial intentó salir no fue el reclamo policial propiamente dicho sino sus posibles efectos: que se resienta la operatividad policial en la calle. Sostener el naipe de abajo de todo el castillo de Maximiliano Pullaro era la cuestión.

En ese casillero se plantó el gobierno provincial mientras los patrulleros en la puerta de Jefatura prendían las sirenas y los manifestantes cubiertas, en un ambiente vidrioso, con representatividad confusa, lo mismo que la heterogeneidad de los reclamos y de los manifestantes, entre genuinos y oportunistas, jóvenes cebados y retirados con hambre vieja.

Todo es caótico siempre en estos casos, pero hubo un enrarecimiento particular del clima. Un tufo de época subterráneo desde las redes sociales y fakes más podridas que nunca hasta la entrada de la Jefatura que tuvo la particularidad de calentarse siempre, nunca ceder, ni siquiera cuando se dieron beneficios de manera oficial. No hubo anuncio ni conferencia de prensa que lo apague, siempre se gritó encima. Esa característica generó incierto el desenlace.

Policía

Mientras, el gobierno priorizaba el operativo en calle y mantenerlo pese al caos. “La seguridad estuvo garantizada, nunca fue descuidada en Rosario”, se enfocó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. El talón de Aquiles de la gestión lo cubrió como pudo; el conflicto se llevaría adelante, también, como pudiera.

Esto significa salir del pantano y luego ver cómo sacarse el barro. Gestionar conflicto, ceder, perseverar. Con esta lógica se analiza la negociación.

Pasó en un día de mandar a disponibilidad a 20 policías acusados de fogonear y cortar el servicio, incluso a pensar en duplicarlo como mínimo, a ponerlos en stand by y exigirles que salgan a patrullar. "Yo me comprometí a que las medidas de disponibilidad se levanten, porque además, hay que decirlo, yo necesito que esa gente, busque el arma y vaya a patrullar", soltó el ministro.

También otorgó más aumento económico. Incluso dijo evaluar en algún momento readecuaciones de los horarios sin que resienta la seguridad pública. “No puedo negociar la policía en la calle”, dicen para explicar que si se cambia la estructura de horas de fondo, impactaría en el personal de patrullaje.

“En momentos así, todo se evalúa”, agregaron en momentos los más críticos, y fortalecieron aquella idea de que gestionar es priorizar en momento picantes. Y este lo fue.

Con todo esto sobre el tablero, retrocede un turno, pero en términos de gestión y práctica se mantiene en el casillero inicial de su plan de seguridad.

Cococcioni
Los ministros de Seguridad y Economía, Pablo Cococcioni y Pablo Olivares

Los ministros de Seguridad y Economía, Pablo Cococcioni y Pablo Olivares

El núcleo

El núcleo del conflicto fue el personal subalterno de rangos inferiores. Se pasaron de mambo de exigencia con los graduados en pandemia, es decir, la camada más joven de hasta 24 años, oriundos sobre todo de otras localidades lejanas, pero que trabajan en Rosario. Agentes que no quieren residir en la ciudad, tampoco resisten el esquema exigente de horarios que le impide tener las horas deseadas a quienes viajan lejos hasta 500 km de distancia.

Hay un tema socioeconómico ahí: sus familias no tienen otro ingreso, y encima bajo. Al margen de lo económico que puede retocarse, la cuestión del martes por la tarde era el tema horarios y trabajo.

“Los exigimos mucho, un esfuerzo sobrehumano, pero no porque somos unos tarados sino porque veníamos de procesos de delito y violencia que arrojaron 400 y 450 homicidios dolosos en Santa Fe y había que resolverlo”, largó ya sin filtros Cococcioni después de días estresantes y sin frenar.

Estuvieron demasiado presionados para lograr los resultados de los últimos dos años y particularmente los últimos 40/50 días. Esa carga horaria genera estrés. “El motor estaba a fondo”, reconocen lo que traspasa los límites de cualquier trabajador. Y ese motor se prendió desde el día uno de gestión, incluso con postergación de vacaciones al inicio. Es decir, vienen de dos años al palo.

El argumento es que había una situación extraordinaria. La situación al asumir era grave -unos días antes de asumir el gobierno habían matado en un colectivero en Eva Perón, recuerdan- y el gobierno entendió que lo ameritaba. El procedimiento podría ser discutible, los resultados evidentes y objetivos.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, recordó que hace dos años había movilizaciones pidiendo por víctimas de delitos más duros. “Hoy lo que vemos es parte del resultado de haber atendido esa situación y el problema es el estrés que ha generado la exitosa forma en que se abordó el problema de seguridad”. ¿El precio del éxito?

Telón de fondo

Con el telón de fondo del estrés, las complicaciones económicas, y otras variables que atañen a la salud mental, el 2 de febrero se pegó un tiro el suboficial del Cuerpo de Guardia de Infantería Oscar Valdez, de 32 años, oriundo de Vera. Eso fue lo que activó la protesta pero las condiciones previas ya estaban dadas.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 12.15.31
Imagen de Oscar Valdez, de 32 años, efectivo que se suicidó a principios de mes exponiendo la salud mental

Imagen de Oscar Valdez, de 32 años, efectivo que se suicidó a principios de mes exponiendo la salud mental

Incluso, las artificiales o no genuinas. Uno de los puntos que remarcan en el gobierno provincial al encontrar el origen del conflicto es que hubo descabezamiento de la cúpula policial de los últimos cuatro años, de los cuales hay 16 policías presos que estalló por la corrupción del combustible. Dicen que hubo allegados a los presos que dieron fuego a la manifestación. Marginales también. “Indudablemente derramó a otros cuerpos de las fuerzas de seguridad”, analizaban en Gobernación.

El año pasado hubo limpieza de la Regional Rosario de jefes y subjefes de las distintas divisiones. Por eso se pierde el control del mando porque esos los formaron a la camada más joven. Algo se corrió y los que quedaron no pudieron.

El episodio último fue cuando increparon fuerte este miércoles al mediodía al jefe de la policía provincial, Luis Maldonado, al pedir que depusieran en su actitud. ¿Era el límite o camino de no retorno?

videoframe_1418824
Pullaro en conferencia de prensa donde anuncia el acuerdo

Pullaro en conferencia de prensa donde anuncia el acuerdo

Finalmente se rubricó el acuerdo y normalización con conferencia de prensa del propio Pullaro para darle el cierre final de autoridad. Para el futuro deberá analizarse qué se desprende de todo esto en el vínculo del gobernador y el ministro con el cuerpo policial, llámase movimientos y relación. Como también qué efectos políticos derivan de este episodio que no es uno más. "Lo que aseguro que esto a la política de seguridad pública no le va a hacer mella", dijo el gobernador.

Un combo inflamable en la materia central del gobierno que no previó o falló en su contención y surfeó con lo justo como sucede en estos casos. “¿Agitado? Agitado y podrido. Al pedo tanto”, sintetizó un efectivo con tareas en dependencias del gobierno.

Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro habló del conflicto salarial de la Policía

Pullaro rechazó las acusaciones de "asesino de policías": "Manipularon un dolor de todos" 

Falleció Sandra Mendoza, exdiputada nacional. Será recordada en el Congreso

Falleció Sandra Mendoza, exdiputada y exesposa de Capitanich: las redes se llenaron de sus clips virales

A través de una carta, el presidente Javier Milei invitó formalmente a León XIV a la Argentina

El Papa León XIV, cada vez más cerca de Argentina: Milei lo invitó formalmente

reforma laboral: el oficialismo logro quorum en el senado mientras la cgt marcha al congreso

Reforma laboral: el oficialismo logró quórum en el Senado mientras la CGT marcha al Congreso

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Lo último

La CGT Rosario mostró su fuerza en la calle contra de la reforma laboral

La CGT Rosario mostró su fuerza en la calle contra de la reforma laboral

Servicios públicos en rojo: el consumo retrocede en casi todos los sectores, solo la telefonía logra escapar a la tendencia negativa

Servicios públicos en rojo: el consumo retrocede en casi todos los sectores, solo la telefonía logra escapar a la tendencia negativa

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Tras el anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro los agentes que mantenían el reclamo dejaron atrás el conflicto y volvieron a sus funciones

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano
Ovación

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

Ovación
Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano
Ovación

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Jorge Almirón confirmó el equipo de Central para el choque ante Sportivo Belgrano

Jorge Almirón confirmó el equipo de Central para el choque ante Sportivo Belgrano

Los hinchas de Central volvieron a la ruta y le pusieron color al partido por la Copa Argentina

Los hinchas de Central volvieron a la ruta y le pusieron color al partido por la Copa Argentina

Policiales
Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo
Policiales

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La Ciudad
Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
La Ciudad

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
La Ciudad

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"