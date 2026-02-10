Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

La Capital | La Ciudad | UNR

Si bien algunas facultades siguen anotando alumnos, se superaron los 30 mil inscriptos del 2025, un número sin antecedentes en la historia de la universidad

La nueva facultad de la UNR, de Ciencias del Movimiento, abrió su inscripción presencial este lunes.
Si bien algunas facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) aún tienen abierta la preinscripción de alumnos, todo indica que este año los anotados superarán a los del 2025, cuando la universidad pública tuvo un récord de ingresos sin antecedentes en su historia. Este lunes comenzó también la inscripción definitiva en la facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado, la nueva apuesta académica de la UNR.

Este lunes el rector de la UNR, Franco Bartolacci, destacó el crecimiento de inscripciones que se registra este año en las trece facultades. Fue en medio de la conferencia de prensa convocada para presentar la apertura de los seis comedores estudiantiles que funcionan bajo la órbita de la universidad.

"El año pasado se preinscribieron para cursar unas 30 mil personas. Este año ya estamos por encima de los 31 mil y aún no terminó el proceso de inscripción de algunas carreras", explicó. Si bien cada facultad tiene su cronograma, el período de preinscripción de alumnos comenzó en noviembre pasado en forma virtual, en ese trámite se entrega un turno para completar la inscripción y presentar la documentación requerida.

En 2025, los preinscriptos a alguna de las más de cien carreras que ofrece la UNR fueron 30.124, mientras que en 2024 habían sido 25.808 y en 2023, 20.667; lo que marca un incremento de 5 mil preinscriptos más por cada año. Este año, si bien el número no está cerrado, ya se completaron más de 31 mil trámites de preinscripción, según lo indicado por el rector este lunes.

Para Bartolacci, el crecimiento de alumnos se relaciona íntimamente con el proceso de expansión protagonizado por la UNR, donde se sumaron nuevas carreras de grado con una duración máxima de 4 años y con diseños curriculares modernos que responden a las demandas de los estudiantes y del mundo laboral.

"Hemos puesto en marcha carreras más cortas y más vinculadas a las expectativas de los jóvenes y al mundo del trabajo", explicó y resaltó que "en un contexto delicado es un orgullo que la comunidad de la UNR pueda provocar estas transformaciones".

Las nuevas carreras

Este año, en la UNR se cursarán seis nuevas carreras: en la Facultad de Ciencias Médicas comenzará el cursado de Terapia Ocupacional; en Psicología la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico y la nueva Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado se iniciará con cuatro propuestas: Profesorado en Educación Física, Licenciatura en Deporte, Licenciatura en Sistemas Integrales de Cuidado y Tecnicatura en Acompañamiento de la Persona Mayor.

En ese contexto, la nueva facultad de la UNR abrió este lunes la inscripción definitiva de sus alumnos. La facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado fue creada el 20 de diciembre de 2024, con el objetivo de albergar disciplinas relacionadas con las prácticas deportivas, la vida saludable física y mentalmente, la pedagogía, el mantenimiento y la mejora del bienestar integral.

La preinscripción a la nueva facultad generó expectativas. En menos de un mes, 1.154 personas se sacaron un turno para empezar a cursar alguna de las cuatro carreras. La licenciatura en deporte fue la más demandada: tuvo 483 pre inscriptos, el profesorado sumó otros 358 interesados, en la tecnicatura hubo 165 anotados y en la licenciatura en sistemas de cuidado fueron 148.

Desde este lunes, los anotados deberán concurrir a la sede del gimnasio de la UNR, de Moreno 460, para completar la inscripción definitiva. El comienzo de las clases, como en el resto de las unidades académicas, será en abril.

Comedores abiertos

Desde este lunes, los seis comedores de la UNR abrirán sus puertas de 7.45 a 16, ofreciendo desayunos y menúes al mismo precio que el año pasado: el desayuno cuesta $950 pesos y las comidas $ 1.800.

La reapertura de los comedores coincide con la vuelta de la actividad a las facultades de la UNR. Ya desde esta semana, estudiantes y docentes volvieron a poblar las aulas. Entre cursillos de ingreso y horarios de consulta previos a los exámenes de febrero, los universitarios empezaron a despedirse de las vacaciones de verano.

Actualmente, hay seis comedores en funcionamiento, en las inmediaciones de cada una de las 13 facultades: el comedor Centro, de Córdoba 1917, es el lugar de encuentro de los alumnos de Abogacía, Ciencias Económicas y Humanidades; el de la Siberia (Riobamba y Berutti) alimenta a quienes cursan carreras en el Centro Universitario Rosario; la nómina se completa con el del Area Salud (Ricchieri 690), el de Ingeniería, en Pellegrini 250 y los comedores de Casilda y Zavalla.

Todos comparten el mismo objetivo, ofrecer un menú diario a un precio muy accesible y fomentar lugares de encuentro para los distintos actores que conforman la comunidad universitaria.

Para acceder a los comedores, los estudiantes que ya hayan usado el servicio no tienen que volver a inscribirse, sino que mantienen su cuenta activa en la web donde eligen y reservan los menúes.

Los estudiantes regulares que aun no usaron el servicio tienen que inscribirse en cualquiera de los comedores, presentando el certificado de alumno regular vigente y el documento nacional de identidad.

Los ingresantes, en tanto, deben presentar constancia de inscripción definitiva y documento.

Los estudiantes de escuelas medias de la UNR también pueden acceder a los comedores presentando el certificado de alumno regular. Los docentes y no docentes se inscriben con recibo de sueldo y DNI.

