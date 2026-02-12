Crónica de un final anunciado: fama, conflictos y despedidas en Los Palmeras

El ACV de Cacho y la despedida definitiva de Camino: los últimos años de Los Palmeras estuvieron marcados por tensiones y cambios

Después de más de 50 años como líderes indiscutidos de la música tropical argentina, Los Palmeras cierran una etapa histórica . Marcos Camino , fundador y acordeonista de la banda, anunció su retiro definitivo de los escenarios . Sin Rubén “Cacho” Deicas y ahora también sin Camino, el grupo pierde a sus dos figuras fundacionales y pone punto final a su era más emblemática.

Si bien la banda había continuado su camino tras la salida de Cacho, la decisión de Camino termina de sellar el cierre de un ciclo que marcó a generaciones. Aunque el músico explicó que su retiro responde a cuestiones de edad y salud, lo cierto es que los últimos años del grupo estuvieron atravesados por conflictos internos y mediáticos que resquebrajaron la histórica sociedad artística.

El ACV que sufrió Rubén “Cacho” Deicas en diciembre de 2023 fue el punto de inflexión. A partir de allí se sucedieron reemplazos en el escenario, declaraciones cruzadas, tensiones familiares y acusaciones legales. Lo que en principio parecía un impasse médico terminó exponiendo una interna mucho más profunda dentro de la formación santafesina.

Pese a algunos gestos públicos de acercamiento, las diferencias se profundizaron y derivaron en la salida definitiva de Deicas. Ocho meses después, Marcos Camino, el único fundador que permanecía, Anunció también su retiro.

A continuación, el paso a paso del conflicto que sacudió y le puso fin a la emblemática banda de cumbia santafesina.

El principio del fin

Todo comenzó en diciembre de 2024, cuando Rubén “Cacho” Deicas, voz histórica de Los Palmeras, fue internado tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Durante su recuperación, la banda decidió seguir adelante con los shows y sin signos de conflicto, Marcos Camino, acordeonista y cofundador de Los Palmeras, expresó su apoyo a su compañero. "Lo único que queremos es su pronta recuperación. La banda sigue adelante, pero siempre con Cacho en el corazón", había expresado camino ante el preocupante episodio de Deicas.

Fue así como, a pesar de la difícil situación, Los Palmeras continuaron haciendo las presentaciones que tenían programadas a lo largo del país pero sin la actuación de Cacho Deicas. En su reemplazo eligieron a Pablo López, el oriundo de San Genaro y excantante de Grupo Cali. Su debut fue en Concepción del Uruguay, donde interpretó con emoción temas clásicos como Olvídala.

La primera acusación de Marcos Camino

Con el paso del tiempo comenzaron a surgir las primeras tensiones. En enero de 2025, ante las consultas de los fanáticos acerca de la reincorporación de Deicas en la banda, Marcos Camino manifestó públicamente su frustración porque no podía hablar ni saber cómo estaba su compañero. “Estoy en la misma situación que el público: no sé absolutamente nada de su salud porque la familia no lo permite”, dijo el acordeonista en declaraciones con la prensa.

Fue en ese momento cuando surgió el primer gran conflicto que desató los rumores de separación. El músico aseguró que no era la primera vez que los familiares de Deicas actuaban de esa manera. Además, expresó un sentimiento de dolor: “No sé si decir que me duele, pero siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido en vano. Yo no soy su enemigo, soy un amigo de él de toda la vida”.

También reveló que solo se enteraba de la evolución de Cacho a través de Cristian, el hijo mayor, quien se comunicaba únicamente con el mánager.

El polémico posteo de la familia de Cacho

A raíz de las declaraciones de Camino, mientras Cacho continuaba con su recuperación, la familia del cantante respondió con dureza desde su cuenta oficial de Instagram. Fue Luciano Deicas, su hijo, quien desmintió al acordeonista y acusó a Camino de tener actitudes poco solidarias: “Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar dos fechas no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula”.

Fue en ese momento cuando el hijo de Deicas reveló su disgusto por las declaraciones públicas de Camino y reveló “Como familia, hemos aguantado cosas que nunca hicimos públicas”.

Luciano incluso publicó capturas de chats privados que mostraban tensiones con Camino, y aseguró que su padre estaba agotado de las giras interminables del grupo.

La supuesta reconciliación

Pocos días después del posteo familiar, Camino bajó el tono del conflicto y dijo públicamente que el problema se había solucionado. En lo que parecía el fin definitivo del conflicto, el acordeonista dio declaraciones al canal El Doce donde afirmó: “Ya desde el día lunes estoy en contacto con él, está sabiendo todo lo que pasa. Está todo bien”.

En ese momento, reconoció que Ba rehabilitación de su amigo sería larga y pidió paciencia. Subrayó que Cacho seguía siendo parte vital del grupo y que el vínculo entre ellos era fuerte después de más de 50 años.

Los movimientos de Deicas y el registro de marca

Sin embargo, aunque todo parecía encaminado, algunas señales encendieron de nuevo las alarmas. Luego de las declaraciones de reconciliación de Camino, a fines de enero de 2025, Cacho eliminó la referencia que tenia en su Instagram a su pertenencia a Los Palmeras y dejó de seguir a la cuenta oficial de la banda.

Como si fuera poco, pocos días después, trascendió que se había iniciado el trámite para registrar una nueva marca: “Los Palmeras de Rubén Cacho Deicas”, en septiembre, a nombre de Sergio Leonardo Giménez.

Lo que parecía la reconciliación definitiva

Ante estos dos polémicos movimientos del cantante de la banda, los rumores de separación volvieron a surgir en los medios y entre los fanáticos. Por esta razón, Marcos Camino reapareció en el programa "Desayuno Americano" para aclarar que no hubo una pelea directa con Cacho, sino un malentendido con su familia.

“Nunca puede haber una reconciliación si antes no hubo una pelea, explicó Camino en el ciclo televisivo.

“Los hijos me dijeron: ‘nosotros estamos atendiéndolo, no podemos estar llamándote’, agregó el cantante. Fue así como, en febrero de 2025, Camino volvió a desmentir las versiones que circularon desde los medios sobre el conflicto entre “Los Palmeras” y aclaró que sigue manteniendo una buena relación con Cacho y que la banda continuaba unida.

La primera aparición de Cacho Deicas

En marzo, finalmente Cacho volvió a aparecer públicamente a través de las redes sociales. En un video, se mostró positivo respecto a su recuperación y habló por primera vez de los conflictos de la banda. “Muy pronto vamos a estar sobre el escenario. Estamos trabajando para reponernos de este ACV que me ha tocado pasar”, dijo el cantante en el video.

Aquel mensaje trajo alivio a los fans y dio señales de un posible regreso. Acompañado por mensajes de aliento de la banda, parecía que el conflicto había quedado atrás.

El abrazo de la unión

Para confirmar definitivamente el regreso del grupo cumbiero, a fines de ese mismo mes, un video de Marcos Camino y Cacho Deicas juntos dio el mensaje esperanzador a los seguidores de la banda. En la red social Instagram, ambos aparecieron juntos por primera vez desde el conflicto.

Se abrazaron y enviaron un mensaje conjunto a los seguidores: “Estamos programando y reprogramando el trabajo para estos meses que queremos volver”, dijo Cacho.

“El conjunto sigue trabajando, mientras Cachito se pone en condiciones. Cuando los médicos lo determinen, él va a estar con nosotros en los escenarios como todos ustedes quieren”, agregó Camino.

La escena, acompañada de la canción “Los amigos que yo tengo”, parecía la muestra definitiva de reconciliación y unión.

El regreso del escándalo: la verdad de Cacho Deicas

Ahora bien, los meses pasaban y Cacho no volvía a los escenarios ni a los shows programados. Si bien todo indicaba que aun se encontraba en recuperación por el episodio que puso en riesgo su salud, el 24 de junio Deicas sorprendió con una publicación en la que desmentía que su ausencia se debiera solo a motivos médicos. En un extenso posteo, afirmó: “Aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo”.

Dijo que en mayo se presentó a ensayar con aval médico, pero solo uno de los músicos se presentó. Tras ese intento, desde la producción del grupo le hicieron llegar una serie de condiciones para reincorporarse, las cuales, según el cantante, “iban en contra del proceso de recuperación” que está atravesando, así como también “de su libertad para utilizar las redes sociales”. Ante la negativa a aceptar esos requisitos, Deicas recibió una carta documento firmada por Marcos Camino donde se formalizaba un pedido de disolución del vínculo laboral.

“Este proceso no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué —y siempre fue mi deseo seguir dedicándole— toda mi vida”, subrayó el músico. La revelación marcó una ruptura definitiva con el grupo.

La ruptura definitiva de Los Palmeras

Frente a la acusación del vocalista principal, la banda emitió un comunicado en el que desmentía la versión de Deicas. Explicaron que intentaron comunicarse muchas veces tras su ACV, pero que fue el propio Cacho quien envió una carta manifestando que no podía seguir con las actividades del grupo.

Por eso, iniciaron la disolución de la sociedad Los Palmeras Producciones SRL, argumentando que el cantante ya no podía cumplir con el rol principal.

“La banda sigue funcionando con total normalidad, llevando su música a cada rincón del país”, detalló el comunicado oficial de Los Palmeras.

Los Palmeras sin Cacho Deicas, Cacho Deicas sin Los Palmeras

Tras la salida de Rubén “Cacho” Deicas, Los Palmeras continuaron presentándose en los escenarios con Marcos Camino al frente y Pablo López como nueva voz principal. Incluso lanzaron nuevo material sin su histórico cantante: el 11 de julio compartieron “Cuando estoy junto a ti, corazón”, una colaboración con Natalie Pérez con Pablo López como la voz pricipal.

Así, la banda mantuvo su agenda de shows y fue parte de distintos eventos, entre ellos el Cumbión del Paraná, en Rosario, donde se presentó con la nueva formación: Pablo López en la voz y Marcos Camino como referente histórico sobre el escenario.

En paralelo, la icónica voz de la cumbia santafesina inició su propio camino. Ya recuperado, Cacho reapareció el 26 de julio como invitado especial en un show del grupo Los Iracundos, marcando el comienzo de su etapa solista.

Luego participó en octubre del streaming "Un Poco de Ruido", donde interpretó los clásicos de Los Palmeras sin la banda. En diciembre de 2025, lanzó su primera producción junto a otra formación: un enganchado de 40 minutos grabado con la productora Sin Miedo, un canal de YouTube que convoca a artistas de distintos géneros para reinterpretar canciones en versión cumbia.

Así, mientras Los Palmeras siguieron su rumbo sin su voz histórica, Cacho Deicas comenzó a escribir su propia etapa fuera del grupo que marcó su carrera.

Los Palmeras sin sus fundadores históricos

Finalmente, Marcos Camino, fundador y acordeonista, anunció que abandona la banda. Lo comunicó de manera oficial a través de un breve video publicado en sus redes sociales.

Sentado en una mesa y reunido con el resto de los integrantes, Camino explicó los motivos de su decisión: “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”.

Luego agregó que venía reflexionando sobre el momento indicado para dar un paso al costado. Contó que le había pedido a Dios una señal para saber cuándo tomar la decisión y aseguró que confiaba plenamente en la calidad humana y artística de sus compañeros, lo que le daba tranquilidad para cerrar esta etapa.

“Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco en mi casa, y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”, expresó el músico.

En este sentido dejó un mensaje aclarando que no es el fin de Los Palmeras sino sólo su despedida de los escenarios: “Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”.

Que pasará con Los Palmeras

Según trascendió, Los Palmeras seguirán juntos sin Marcos Cmino ni Cacho Deicas. En el lugar del acordeonista, asumiría Marcos Camino Jr., “Marquitos”, su hijo, quien seguiría así los pasos de su padre dentro de la estructura del histórico grupo santafesino.

La posible llegada de Marquitos no sería un dato menor: el joven músico ya viene construyendo su propio camino dentro de la cumbia como integrante de Los Palmae, una banda nacida como desprendimiento generacional del universo Palmeras. El proyecto surgió el objetivo inicial de acercar el repertorio de "Los Palmeras" a un público más joven.