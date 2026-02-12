Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

El oficialismo se da 15 días más para buscar un proyecto de síntesis hacia dentro y con el peronismo

Unidos se toma dos semanas más para limar diferencias y llegar a un proyecto de síntesis de ley de municipios.

Con los tiempos ajustados para aprobar un proyecto de consenso, Unidos para Cambiar Santa Fe postergó dos semanas el debate legislativo de la nueva ley orgánica de municipios de la provincia.

En primera instancia, el oficialismo apuntaba a sacar este jueves la media sanción del Senado. Sin embargo, no llegó a atar los acuerdos necesarios, por lo que el tratamiento pasará para el 26 de febrero. “Estamos buscando los tiempos necesarios”, dijo a La Capital uno de los referentes legislativos de la alianza oficialista.

Unidos tiene mayoría holgada en ambas Cámaras para sacar la ley sólo con votos propios. Cuenta con 13 de las 19 bancas del Senado y 28 de los 50 asientos en Diputados.

La situación se complejiza cuando se pone la lupa sobre la distribución interna. El radicalismo hegemoniza el bloque de senadores pero el socialismo controla la mitad de las bancas oficialistas en Diputados.

image

Eso obliga a un ida y vuelta permanente. No sólo entre ambas Cámaras, sino con los gobiernos locales. De las cinco ciudades cabecera de los viejos nodos, Unidos controla cuatro: Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela. La excepción, Reconquista.

Puertas adentro de la coalición, señalan que no querían sacar el proyecto con fórceps. Tampoco someterlo a un ping pong entre ambas Cámaras.

Encuentros

Con este objetivo, Unidos montó una maratón de reuniones para llegar a acuerdos. Hubo encuentros con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, los concejales de Unidos en la capital provincial, los bloques parlamentarios de la coalición oficialista y el foro de intendentes radicales.

Para esta semana estaban pautadas reuniones con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schuck, los concejales de la U y el senador departamental, Ciro Seisas.

Sin embargo, la protesta policial frente a la puerta de la jefatura se llevó toda la atención y las reuniones se postergaron, todavía sin fecha.

En paralelo, equipos técnicos del radicalismo, el socialismo, el PRO y Creo trabajan para limar diferencias y llegar a un proyecto de síntesis.

Uno de los nudos del debate es la figura del viceintendente. En principio, un cargo reservado sólo para Rosario y Santa Fe.

image

Según dijeron desde Unidos, a Poletti le gustaría un viceintendente con un perfil más ejecutivo, ligado al día de la gestión, mientras que en el Palacio de los Leones lo piensan como una forma de terminar con la negociación desgastante por la presidencia del Concejo, e incluso como herramienta de negociación electoral.

Otra discusión pasa por la cantidad de concejales que tendrán las actuales comunas en función de su población, los organismos de control y la remuneración de las autoridades. No quieren abrir el flanco a la crítica de la suba del gasto político.

En Unidos creen que dos semanas alcanzan para llegar a un acuerdo. “Tampoco 30 días, como pide el peronismo. No queremos ser insensatos, pero tampoco demorarlo”, dicen desde el oficialismo.

Agenda en la Legislatura

La ley orgánica de municipios es una de las normas derivadas de la nueva Constitución provincial. Es, de hecho, la más urgente: los convencionales le dieron un año a los legisladores para sancionar un nuevo marco para la organización y el funcionamiento de los municipios. Ese plazo vence en septiembre.

Radicales, socialistas y demás aliados quieren pasar de pantalla para avanzar con el resto de la agenda legislativa. Otra norma sensible en carpeta es la ley electoral, que establecerá las reglas de juego sobre la boleta única, los pisos para ingresar al reparto de bancas y las características de la autoridad encargada de organizar las elecciones, entre otras cuestiones.

La discusión iba a comenzar este lunes, pero también se pospuso por el conflicto con la policía. El encargado de la Casa Gris es el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

Por lo pronto, este jueves habrá Asamblea Legislativa para aprobar los pliegos de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa de Venado Tuerto y fiscales subrogantes de Santa Fe.

Los diputados y senadores también darán luz verde a la designación de Adriana Molina en el Tribunal de Cuentas y de Hugo Marcucci en el Enress.

Además, el Senado y la Cámara de Diputados realizarán su sesión preparatoria para designar sus autoridades. Felipe Michlig y Clara García se perfilan para continuar al frente de cada Cámara.

Será la última actividad de un período corto de sesiones extraordinarias. El domingo, el gobernador Maximiliano Pullaro abrirá el período ordinario, el primero regido desde el principio por la nueva Constitución.