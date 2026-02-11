La Capital | La Ciudad | imputabilidad

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es "regresivo" y no resuelve la inseguridad

Este jueves el Congreso se apresta a debatir una nueva ley penal juvenil que, entre otros puntos, apunta a bajar la edad de punibilidad de los menores de edad

11 de febrero 2026 · 10:50hs
Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a debatirse en el Congreso. 

Foto: La Capital / Archivo.

Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a debatirse en el Congreso. 

A través de un posicionamiento conjunto, los Defensores y Defensoras de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de distintas provincias manifestaron su rechazo al proyecto que propone bajar de 16 a 14 la edad de imputabilidad. Abogan por un sistema de justicia restaurativa y el fortalecimiento de las políticas de protección integral.

Este jueves el Congreso se apresta a debatir una nueva ley penal juvenil que, entre otros puntos, apunta a bajar la edad de punibilidad de los menores de edad. En ese contexto, las defensorías emitieron un duro comunicado conjunto en el que fijan su postura contra las medidas punitivistas. Los organismos advierten que el endurecimiento de las sanciones, lejos de resolver los problemas de inseguridad, profundiza la vulneración de derechos de las adolescencias.

Recuerdan además que los delitos graves cometidos por adolescentes menores de 16 años representan menos del 1 % del total.

Con el foco en la prevención para la niñez

El documento detalla cinco puntos clave para una reforma que respete los estándares internacionales. Los defensores enfatizaron que una respuesta penal temprana no es la solución y solicitaron que se priorice un modelo de "justicia juvenil mínima".

"Una reforma del régimen penal juvenil no puede evaluarse por el endurecimiento de sus sanciones, sino por su capacidad de proteger derechos, prevenir la violencia y evitar la reincidencia", reza el comunicado.

Los puntos centrales del posicionamiento:

Respecto de la edad de punibilidad, uno de los temas más debatidos públicamente, los defensores se oponen firmemente a cualquier intento de bajar la edad de responsabilidad penal (actualmente en 16 años), calificándolo como un retroceso en materia de derechos humanos.

"La evidencia empírica demuestra que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito ni mejora la seguridad, y por el contrario incrementa la exclusión social y la reiteración de trayectorias institucionalizantes. La situación de encierro genera reacciones contrarias a las esperadas en cualquier psiquis adolescente", advierten.

Además, exigen que se revisen y reduzcan los límites máximos de las penas de prisión, garantizando que esta medida sea siempre el último recurso y por el tiempo más breve posible.

El posicionamiento conjunto propone migrar de un sistema puramente sancionatorio hacia uno especializado y restaurativo, que busque la inclusión social real de los jóvenes.

Por otra parte, instan al Estado a intervenir de manera efectiva en las causas que originan el conflicto social, fortaleciendo los sistemas de protección integral antes de que los jóvenes lleguen a la instancia penal.

Debate en el Congreso

Este lunes el gobierno nacional retiró su proyecto de reforma de la ley penal juvenil, luego de haberlo enviado horas antes al Congreso de la Nación. Según trascendió, la razón fue que el oficialismo proponía bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el dictamen de comisión aprobado el año pasado.

El comunicado de los Defensores concluye con un llamado a los legisladores para que el debate no se centre en soluciones "regresivas". Según los defensores, construir trayectorias de inclusión es el mejor modo de responder no solo a los adolescentes en conflicto con la ley, sino también a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

"El desafío es avanzar hacia un sistema que responda al conflicto sin renunciar al enfoque de derechos, evitando soluciones que profundizan los problemas en lugar de resolverlos", sentenciaron.

Noticias relacionadas
El sacerdote Fabián Monte llevó la mirada de la Iglesia sobre la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad.

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

La baja de la edad de imputabilidad creció entre los debates de la sociedad

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

Rosario se prepara para las celebraciones típicas del fin de semana de Carnaval.

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

el gobierno provincial dejo sin efecto las sanciones a policias y los insto a volver al servicio

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

Ver comentarios

Las más leídas

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

Lo último

Supervisaron las obras viales que la provincia realiza en la ruta provincial 13 en el departamento San Martín

Supervisaron las obras viales que la provincia realiza en la ruta provincial 13 en el departamento San Martín

¿Qué es un sistema de gestión y cómo elegirlo?

¿Qué es un sistema de gestión y cómo elegirlo?

LA AFA definió dónde se transmitirán y cuánto costará ver los partidos de la Primera Nacional

LA AFA definió dónde se transmitirán y cuánto costará ver los partidos de la Primera Nacional

Paritarias: los gremios plantearon el objetivo de cubrir la diferencia por inflación

Los gremios estatales consideraron "satisfactoria" la primera reunión con el gobierno provincial. La propuesta de aumento llegará en los próximos días

Paritarias: los gremios plantearon el objetivo de cubrir la diferencia por inflación
La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles
La Ciudad

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
La Ciudad

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Por Matías Petisce
La Ciudad

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Ovación
Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja
Ovación

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Policiales
La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario
Policiales

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La Ciudad
Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es regresivo y no resuelve la inseguridad
La Ciudad

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es "regresivo" y no resuelve la inseguridad

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado