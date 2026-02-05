La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: un drama candidato al Oscar, acción extranjera y animación para la familia

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 5 de febrero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

5 de febrero 2026 · 06:30hs
Hamnet de Chloé Zhao espera los Oscar con 8 nominaciones y ya está disponible en las salas de cine de Rosario

"Hamnet" de Chloé Zhao espera los Oscar con 8 nominaciones y ya está disponible en las salas de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario arranca el nuevo año con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina en marzo con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

>>Leer más: L as películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

Los estrenos del jueves 5 de febrero en cines

“Hamnet” - Gran Bretaña. 126 minutos

Dirigida y coescrita por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao, “Hamnet” pisó fuerte en la temporada de premios y espera la gala de los Oscar con ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película. La cinta es una tragedia histórica protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal en los papeles de Agnes y William Shakespeare.

Basada en la novela de Maggie O'Farrell, “Hamnet” cuenta la historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años.

Embed

“El día del fin del mundo: migración” - Estados Unidos. 98 minutos

La acción será parte de la cartelera con “El día del fin del mundo: migración", dirigida por Ric Roman Waugh y protagonizada de Gerard Butler y Morena Baccarin.

La trama sigue a la familia Garrity, superviviente de una catástrofe global, que se ve forzada a abandonar la seguridad del búnker que los ha protegido hasta el momento. Así, se embarcan en una peligrosa travesía a través del devastado y congelado paisaje de Europa, en busca de un nuevo hogar.

Embed

“Aún es de noche en Caracas” - Venezuela. 97 minutos.

La paranoia, el miedo y la muerte son los pilares de “Aún es de noche en Caracas”, una historia venezolana llena de drama y tensión dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás.

La cinta tiene como protagonista a Adelaida (interpretada por Natalia Reyes), una mujer que tras enterrar a su madre queda completamente sola en una Caracas al borde del colapso. Cuando descubre que su apartamento ha sido tomado por un grupo de mujeres leales al régimen, Adelaida se refugia con un desconocido en el departamento contiguo. Atrapada y sin poder confiar, la protagonista queda sumergida en una paranoia de la que solo podrá salir reinventando su identidad.

Embed

“El vengador tóxico” - Estados Unidos. 103 minutos.

Entre sangre, humor negro, acción desmedida y hasta sensibilidad, “El Vengador Tóxico” de Macon Blair reinventa al mítico personaje creado por Troma, en una espectáculo extremo que combina el cine independiente con la crítica social.

Todo comienza cuando Winston Gooze, un tímido trabajador de limpieza, sufre un accidente químico devastador que cambia su vida para siempre. Transformado en una criatura mutante de fuerza descomunal y apariencia monstruosa, Winston se convierte en “El Vengador Tóxico”, un antihéroe que se enfrenta a corporaciones corruptas, criminales violentos y figuras de poder tan repugnantes como el mundo que gobiernan.

Embed

>>Leer más: Todos los nominados a los Oscar 2026: ¿qué pasó con "Belén"?

“Sólo necesitas matar” - Japón. 85 minutos.

El director Kenichiro Akimoto dirige “Sólo necesitas matar”, la adaptación de la novela japonesa "All You Need Is Kill" de Hiroshi Sakurazaka. La cinta retoma el relato popularizado por la película “Al Filo del Mañana” y propone una nueva versión en formato animé, apostando a un estilo visual eléctrico y distintivo.

La trama está ambientada en un futuro cercano en el que la humanidad enfrenta una invasión alienígena catastrófica. En ese contexto, Rita, una joven solitaria, queda atrapada en un bucle temporal que la obliga a revivir el día de su muerte una y otra vez. En este loop conoce a Keiji, otro joven atrapado en el espiral. Juntos, deberán aprender de la repetición de sus errores y encontrar la forma de romper el círculo, derrotar a los invasores y cambiar su destino.

Embed

“Arco” - Francia. 88 minutos

Nominada al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Película Animada, “Arco” propone un relato de aventuras para toda la familia con énfasis en el valor de la empatía y la amistad.

La historia transcurre en un futuro lejano y se desata cuando una niña curiosa ve caer del cielo a un misterioso chico perdido que vuela con un traje arcoíris. Ella lo ayudará por todos los medios posibles a regresar a su casa en una aventura luminosa y emotiva que desafía las fronteras del tiempo.

Embed

“Stray Kids: The dominate experience” - Corea. 146 minutos.

El famosísimo grupo surcoreano de K-pop, Stray Kids, trae a sus fanáticos un plan único: la posibilidad de revivir los conciertos de su gira mundial “dominATE” en pantalla grande.

“Stray Kids: The dominate experience” combina la grabación de los conciertos de Los Ángeles con material detrás de cámara y entrevistas íntimas con la banda, ofreciendo un vistazo único a la euforia de sus presentaciones.

Embed

>> Leer más: Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 29 de enero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

>> Leer más: Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Estrenos antiguos

  • “¡Ayuda!”: (Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida.
  • “El gran premio a toda velocidad”: (Aventuras) Cuando se acerca el Gran Premio de Europa, Edda, quien sueña con convertirse en corredora de automovilismo, tendrá la oportunidad de participar en la competencia, conocer a su ídolo y desafiar todo tipo de adversidades para cumplir su sueño y ayudar a su familia a asegurar su futuro.
  • “Alerta extinción”: (Comedia/Acción) Durante uno de sus turnos nocturnos, un hongo letal que había estado sellado durante décadas empieza a multiplicarse sin control y, con la ayuda de un agente especializado en bioterrorismo, Teacake y Naomi deberán contener la amenaza y salvar a la población.
  • “Terror en Silent Hill: regreso al infierno”: (Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura.
  • "El susurro": (Terror). Los hermanos Lucía y Adrián se refugian de la oscuridad de su padre en una casa en el bosque. Pero cuando Adrián es secuestrado por intrusos, Lucía deberá rescatarlo dejando fluir en ella esa oscuridad familiar.
  • "Sin piedad": (Ciencia Ficción) Un detective acusado de asesinar a su esposa tiene 90 minutos para probar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada.
  • "La virgen de la tosquera": (Drama) Cuando Natalia se enamora de Diego, su amigo de toda la vida, experimenta el miedo a perderlo frente a Silvia, una chica mayor. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro contra ellos. Desde entonces, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia. (Basada en los cuentos de Mariana Enriquez).
  • "Marty Supremo": (Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro.
  • “Tom y Jerry: la brújula mágica”: (Animación) Al entrar en contacto con una brújula mágica, Tom y Jerry viajan a través del tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China. Allí, deberán enfrentarse a Mega Ratota, un villano peligroso.
  • "Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados": (Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero.
  • “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.
  • "Anaconda": (Comedia) Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, Doug y Griff se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar su película favorita: “Anaconda”. Pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal.
  • "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.
  • “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

>> Leer más: Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

