Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Se trata de una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones con 2.500 kilómetros divididos en cuatro tramos. El privado financiará obras y mantenimiento mediante peajes. Reparos desde la provincia

La avenida de Circunvalación está e la mira debido a la actual falta de mantenimiento por parte del gobierno de Javier Milei.

La Red Federal de Concesiones dio este miércoles otro paso estratégico. En concreto, el gobierno nacional lanzó la licitación pública para la concesión de cuatro tramos de rutas nacionales que incluyen la avenida de Circunvalación de Rosario, un segmento importante de la autopista a Buenos Aires y gran parte de la ruta nacional 33 en el sur de Santa Fe. Esta concesión abarca la construcción, la explotación, administración y mantenimiento de estos corredores viales.

En total se licitará la concesión de más de 2.500 kilómetros de ruta divididos en cuatro conexiones , el tramo Mediterráneo, el Puntano, el Portuario Sur y el Portuario Norte en lo que se denomina la etapa II-B. Estas licitaciones completan la etapa II-A, licitada en enero pasado y que tendrá su apertura de sobres el 27 de febrero.

Las licitaciones en marcha tendrán un plazo de 20 años, con la opción de extenderlo a 30 años. Este nuevo esquema marca la puesta en marcha de un paradigma claro: la inversión del Estado es nula ya que en el nuevo esquema que presenta la administración del presidente Javier Milei, el concesionario privado realiza la inversión y recibe la retribución cobrando un peaje a los autos, camiones y demás vehículos que transitan la ruta.

Al presentar la licitación, el gobierno nacional explicó que el desarrollo de la Red Federal de Concesiones se dio luego de crearse “las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y, de esta manera, reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional”.

El impacto en la región será mayúsculo ya que a lo ya adjudicado (ruta nacional 174 del puente Rosario-Victoria a la concesionaria Conexión Alto Delta) se sumará una conector vital para el desarrollo productivo y logístico del área metropolitana: la llegada de la autopista desde Capital Federal y la ruta nacional 33 hasta el centro de la provincia de Buenos Aires.

En esta línea, Vialidad Nacional remarcó que este sistema “no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”. Justamente, Vialidad Nacional será la encargada de supervisar y controlar los contratos de las concesiones actuales y futuras.

Desde el gobierno santafesino, el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico planteó sus reparos al financiamiento integral de la recaudación para atender una fuerte inversión en infraestructura vial. "Todo va a depender de las empresas que se presenten, la propuesta que hagan. El esquema no está mal en términos de sustentabilidad, en cuanto a que sean rutas concesionadas, con peaje, para un mantenimiento mínimo. Pero los peajes no alcanzan económica y técnicamente para reparar", advirtió el funcionario.

Enrico marcó que lo que paguen los usuarios servirá sólo para gastos operativos (servicio de ruta, corte de pasto, alguna señalización, iluminación), pero que la proyección de recursos no alcanzará para repavimentar grandes distancias. "Esto no se podrá sostener. El éxito va a estar en función de las cantidades de empresas que se presenten y después, cuando funcione, si con lo recaudado podrán hacer grandes desarrollos", marcó el ministro.

Obras en Circunvalación y la autopista a Buenos Aires

En los anuncios que se ventilaron ayer, se incluyó a la avenida Circunvalación, en la actualidad en el ojo de la tormenta y con un reclamo judicializado para que Nación mejore su estado de transitabilidad.

Según el pliego licitatorio, se repararán los casi 30 kilómetros de la avenida Circunvalación desde el barrio La Florida hasta el cruce con avenida Belgrano. También habrá trabajos sobre la ruta nacional 9 entre el kilómetro 237,09 y el 287,42, es decir, poco más de 50 kilómetros de extensión que va desde el límite con la provincia con Buenos Aires y el empalme con la avenida de Circunvalación en Rosario.

El llamado a licitación cae tras reiterados reclamos desde los gobiernos y los usuarios de la avenida circunvalación. Calzadas destruidas, falta de iluminación y una señalización que deja mucho que desear, se suman a la reciente caída del puente peatonal, en el sur de Rosario, que si bien no fue por un problema de mantenimiento, será una tarea más para el futuro concesionario.

Hace casi un año La Capital dio cuenta del estado de la autopista a Buenos Aires. La conexión más importante del país, incluidos sus accesos a las distintas localidades se deterioran progresivamente y en el territorio de Santa Fe los inconvenientes se dan casi a diario. Intendentes y presidentes comunales se quejaron del estado de la autopista, que recién ahora inicia un proceso para tener una empresa a cargo.

Reconstrucción de la ruta 33

Al ser parte del Tramo Portuario Norte, la ruta nacional 33, uno de los puntos más críticos y de constantes reclamos, también será reparada. El sector en cuestión comienza en Cabín 9 y llega hasta Rufino, en el extremo suroeste de la provincia.

Como en el resto de las conexiones que integran este tramo, el concesionario que se haga de la licitación tendrá obras iniciales de puesta en valor y obras de rehabilitación. Con la salvedad de que el tramo de la 33 que une Rufino en Santa Fe con General Villegas en Buenos Aires deberá ser intervenido para su repavimentación y reconstrucción de banquinas. “Esta obra permitirá mejorar las condiciones actuales de tránsito, mejorar la capacidad y la seguridad vial en los sectores a intervenir”, afirmaron desde Vialidad Nacional.

La novedad que presenta la concesión es la posibilidad de habilitar cinco cabinas de peajes sobre la ruta nacional 33. Una forma de "hacer caja" para solventar el estado peligroso de la calzada que se presenta en la actualidad. Aunque aparecen en un apartado como “nuevas estaciones de peaje”, algunos de los puntos sugeridos ya tenían este tipo de estructuras, que quedaron en desuso.

El gobierno nacional dispone en el llamado licitatorio de cinco puntos (dos en provincia de Buenos Aires y tres en Santa Fe). En la provincia, ofrece el kilómetro 543 de la ruta a la altura de Rufino como primer peaje, otro en Venado Tuerto y el último en Casilda, estos dos últimos funcionaron durante años y quedaron abandonados. De todas formas, el concesionario podrá solicitar nuevas estaciones de peaje que deben ser aprobadas.

La licitación sobre la ruta nacional 33 era un reclamo que llegó a la Justicia, que obligó el 1º de diciembre de 2025 al gobierno nacional a reparar el sector más deteriorado entre la ruta nacional 178 y Chabás.

El resto de los tramos

Junto al Tramo Portuario Norte, Vialidad Nacional anunció el llamado a licitación del Tramo Portuario Sur, Tramo Puntano y Tramo Mediterráneo.

El Tramo Mediterráneo, que comprende 672,32 kilómetros de extensión, abarca la ruta nacional 7 y la ruta nacional 35 y atraviesa las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. En la provincia, la ruta 7, que conecta Rufino, Coronel Roseti y Aarón Castellanos, tendrá obras y el propio pliego sugiere una estación de peaje sobre la ruta 7 a la altura de Rufino.

El Tramo Puntano, que conecta la provincia de Buenos Aires con San Luis, también tendrá tareas de puesta en valor. Son 720 kilómetros entre las rutas nacionales 8, 36, 193 y la A-005. En Santa Fe, localidades como Hughes, Venado Tuerto y la conexión con la ruta provincial 14, entre otras, se verán beneficiadas con estas obras. Sobre la ruta nacional 8, ya existe una cabina de peaje en Venado Tuerto y se propone un nuevo punto en Hugues.

Por último, el Tramo Portuario Sur, una especie de conexión de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, comprende a 636,75 kilómetros de ruta, que abarca la ruta nacional 9 desde el límite de Santa Fe y Buenos Aires hasta Campana y la ruta 188, desde San Nicolás hasta la localidad de Realicó en La Pampa.

Un tema sin resolución es la propuesta que el gobierno santafesino le hizo a la Casa Rosada para que le ceda la jurisdicción de la ruta nacional A012 en la llegada a las terminales cerealeras a la altura de Timbúes.

"Seguimos en la la búsqueda de que nos entreguen la ruta. Teníamos todo el trámite administrativo ya encaminado, faltaba la decisión política de parte del gobierno nacional de cederla. Nosotros seguimos avanzando con el diseño de un plan de mantenimiento de rutas de ingreso a puertos, pero todavía no hemos tenido respuesta favorable", cerró Enrico.