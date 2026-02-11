Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

El gobierno de Santa Fe retomó este miércoles la construcción de uno de los proyectos hospitalarios más importantes de su historia, paralizado y vandalizado durante años

El gobierno de Santa Fe reinició este miércoles las obras del Hospital Regional Sur de Rosario , una de las intervenciones más relevantes para la salud pública provincial. El proyecto demandará más de 47.000 millones de pesos y será ejecutado por la UTE integrada por Dinale, Edeca y Pecam, con un plazo de 1.100 días.

En el acto de relanzamiento, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, afirmó que se trató de “uno de los días más importantes” de la gestión. Recordó que al inicio del mandato el gobernador Maximiliano Pullaro le fijó dos prioridades: finalizar el Hospital de Rafaela -inaugurado en noviembre y operativo desde diciembre- y concluir el Regional Sur .

“Hoy saldamos una deuda pendiente; es una vergüenza menos para Rosario y un acto de justicia territorial para el sur de la provincia”, subrayó. La funcionaria defendió la obra pública como herramienta de igualdad y advirtió que, ante la retirada del Estado nacional, la provincia seguirá “dando respuestas todos los días” a los sectores más vulnerables.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó qu e el hospital completa la política sanitaria iniciada en 2008 y que se trata de “la obra más colosal” que quedaba pendiente. Aclaró, sin embargo, que el edificio requiere un conjunto de obras complementarias de magnitud similar para su pleno funcionamiento.

Entre esas intervenciones mencionó la ampliación a doble carril de la avenida San Martín (ruta 21 vieja), la provisión de mayor potencia eléctrica, la ejecución de nuevas redes de agua y cloacas, una logística integral de accesos y estacionamientos para pacientes y trabajadores, y la urbanización del entorno con calles y pavimentos adecuados.

Enrico también valoró el proceso de relocalización de familias llevado adelante por la Dirección Provincial de Vivienda junto con el municipio y remarcó que el avance actual es posible “porque hay un Estado provincial presente y decidido a ser eficiente”.

El intendente Pablo Javkin recordó que la obra estuvo paralizada durante cuatro años y que, en ese período, gran parte de lo construido fue vandalizado. “No solo se perdió tiempo: se retrocedió”, dijo. A la vez, destacó que las obras comprometidas en el Acuerdo por Rosario “ya están en marcha y no quedaron en renders”.

Qué tendrá el Hospital Regional Sur

El hospital comenzó a construirse en 2011 con la estructura de hormigón armado. Entre 2017 y 2019 se completó el cerramiento, pero desde 2020 sufrió daños y vandalismo en cerca del 90 %.

El complejo se ubica entre avenida Circunvalación y avenida San Martín, y las calles Heliotropos y EE 407. Posee 38.106,94 m² totales, de los cuales 26.587,01 m² estarán destinados a áreas médicas y de apoyo.

Las nuevas tareas incluyen arquitectura interior -muros, pisos, cielorrasos, carpinterías, revestimientos y mobiliario fijo-, reposición de aberturas y parasoles, y la ejecución integral de instalaciones sanitarias, eléctricas y medicinales. Además, se urbanizará el entorno con accesos diferenciados, guardias y estacionamientos para personal y público.