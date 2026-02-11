Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario–Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años
La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones e incluye más de 2.500 kilómetros divididos en cuatro tramos. El adjudicatario privado financiará obras, mantenimiento y explotación a cambio del cobro de peajes.
11 de febrero 2026·15:35hs
El gobierno lanzó la licitación pública para la concesión de cuatro tramos de rutas nacionales que incluyen la avenida de Circunvalación en Rosario, la autopista a Buenos Aires y la ruta nacional 33 en el sur de Santa Fe. Esta concesión abarca la construcción, la explotación, administración y mantenimiento de estos corredores viales.
En total se licitará la concesión de más de 2.500 kilómetros de ruta divididos en cuatro conexiones, el tramo Mediterráneo, el Puntano, el Portuario Sur y el Portuario Norte. Estas licitaciones completan la Etapa II-A, licitada en enero y que tendrá su apertura de sobre el 27 de febrero.
La licitación tendrá un plazo de 20 años, con la opción de extenderlo a 30 años. La inversión del Estado es nula ya que en el nuevo esquema que presenta la administración de Milei, el concesionario privado realiza la inversión y recibe la retribución cobrando un peaje a los autos, camiones y demás vehículos que transitan la ruta.
Al presentar la licitación, el gobierno nacional explicó que el desarrollo de la Red Federal de Concesiones se dio luego de crearse “las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y de esta manera, reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional”.
En esta línea, Vialidad Nacional remarcó que este sistema “no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”. Justamente Vialidad Nacional será la encargada de supervisar y controlar los contratos de las concesiones actuales y futuras.
Obras en Circunvalación y la autopista a Buenos Aires
Las disputas por el mantenimiento de la avenida de Circunvalación en Rosario parecen tener un nuevo capítulo. El gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, lanzó la licitación para reparar y mejorar las condiciones de tránsito los 528,04 kilómetros que comprende el Tramo Portuario Norte.
Este tramo, que abarca la ruta nacional 9, la ruta nacional 33 y la ruta nacional A-000 (conocida como Circunvalación), será una de las zonas a reparar mediante esta licitación nacional e internacional.
Según el pliego licitatorio, se repararán los casi 30 kilómetros de la avenida Circunvalación desde el barrio La Florida hasta el cruce con avenida Belgrano. También habrá trabajos sobre la ruta nacional 9 entre el kilómetro 237,09 y el 287,42, es decir, poco más de 50 kilómetros de extensión que va desde el límite de la provincia con Buenos Aires y el empalme con la avenida de Circunvalación en Rosario.
El llamado a licitación cae tras reiterados reclamos desde los gobiernos y los usuarios de la avenida circunvalación. Calzadas destruidas, falta de iluminación y una señalización que deja mucho que desear, se suman a la reciente caída del puente peatonal, en el sur de Rosario, que si bien no fue un problema de mantenimiento, será una tarea más para el futuro concesionario.
De mismo modo, hace casi un año La Capital dio cuenta del estado de la autopista a Buenos Aires. La conexión más importante del país, incluidos sus accesos a las distintas localidades se deterioran progresivamente y en el territorio de Santa Fe los inconvenientes se dan casi a diario. Intendentes y presidentes comunales se quejaron del estado de la autopista, que recién ahora inicia un proceso para tener una empresa a cargo.
Como en el resto de las conexiones que integran este tremo, el concesionario que se haga de la licitación tendrá obras iniciales de puesto en valor y obras de rehabilitación. Con la salvedad, que el tramo de la 33 que une Rufino en Santa Fe con General Villegas en Buenos Aires deberá ser intervenido para su repavimentación y reconstrucción de banquinas. “Esta obra permitirá mejorar las condiciones actuales de tránsito, mejorar la capacidad y la seguridad vial en los sectores a intervenir”, afirmaron desde Vialidad Nacional.
La novedad, o no, que presenta la concesión es la posibilidad de habilitar cinco cabinas de peajes sobre la ruta nacional 33. Aunque aparecen en un apartado como “nuevas estaciones de peaje propuesta”, algunos de los puntos sugeridos ya tenían este tipo de estructura, que quedaron en desuso al mismo tiempo que el abandono de la ruta.
El gobierno nacional dispone de cinco puntos, dos en provincia de Buenos Aires y tres en Santa Fe. En la provincia, ofrece el kilómetro 543 de la ruta a la altura de Rufino como primer peaje, otro en Venado Tuerto y el último en Casilda, estos dos últimos funcionaron durante años y quedaron abandonados. De todas formas, el concesionario podrá solicitar nuevas estaciones de peajes que deben ser aprobadas.
La licitación sobre la ruta nacional 33 era un reclamo que llegó a la Justicia, que obligó el 1º de diciembre de 2025 al gobierno nacional a reparar el sector más deteriorado entre la ruta nacional 178 y Chabás.
El resto de los tramos
Junto al Tramo Portuario Norte, Vialidad Nacional anunció el llamado a licitación del Tramo Portuario Sur, Tramo Puntano y Tramo Mediterráneo.
El Tramo Mediterráneo, que comprende 672,32 kilómetros de extensión, abarca la ruta nacional 7 y la ruta nacional 35 y atraviesa las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. En la provincia, la ruta 7, que conecta Rufino, Coronel Roseti y Aarón Castellanos, tendrá obras y el propio pliego sugiere una estación de peaje sobre la ruta 7 a la altura de Rufino.
El Tramo Puntano, que conecta la provincia de Buenos Aires con San Luis, también tendrá tareas de puesta en valor. Son 720 kilómetros entre las rutas nacionales 8, 36, 193 y la A-005. En Santa Fe, localidades como Hughes, Venado Tuerto y la conexión con la ruta provincial 14, entre otras, se verán beneficiadas con estas obras. Sobre la ruta nacional 8, ya existe una cabina de peaje en Venado Tuerto y se propone un nuevo punto en Hugues.
Por último, el Tramo Portuario Sur, una especie de conexión de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe, comprende a 636,75 kilómetros de ruta, que abarca la ruta nacional 9 desde el límite de Santa Fe y Buenos Aires hasta Campana y la ruta 188, desde San Nicolás hasta la localidad de Realicó en La Pampa.
