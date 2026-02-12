La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

El colombiano Jherson Mosquera es pretendido por Deportes Tolima y las negociaciones están avanzadas. Si se concreta, la Lepra podría ir un busca de un volante

Hernán Cabrera

12 de febrero 2026 · 06:00hs
Mosquera es la principal alternativa a Armando Méndez

Parece que el ciclo de Jherson Mosquera en Newell’s está llegando a su fin. La dirigencia tiene avanzadas negociaciones para vender al colombiano al Deportes Tolima de su país, dando por finalizado así su segundo ciclo con la camiseta rojinegra y el que, al parecer, será el último en Rosario.

Tal como anticipó Ovación en su edición del miércoles, el lateral derecho era uno de los nombres que tenía sobre la mesa la dirigencia leprosa para intentar transferir al exterior. Y la idea no era antojadiza, ya que detrás de ese plan había otro, el de poder sumar un jugador más, por más que el libro de pases ya esté cerrado.

El defensor regresó en junio de 2025 con ansias de revancha y de poder borrar el flojo rendimiento de su primer período con la camiseta de la Lepra. Mosquera llegó con todos los pergaminos a Newell’s, cuando era figura del Deportes Pereira y con mucha proyección pensando en la selección nacional de su país.

Pero el carrillero por derecha nunca se pudo asentar y terminó pasando totalmente desapercibido, con el agravante que se confirmó un doping positivo en Colombia que lo obligó a cumplir una condena de cuatro meses fuera de las canchas. Ese sería el final de la primera etapa en Rosario.

Una vez cumplida la sanción, buscando resetear su carrera, buscó asilo en su país, donde vistió en 2024 la camiseta de Independiente de Medellín a préstamo. Allí revirtió su imagen y fue titular, pero perdió la final con el DIM sin poder coronarse. Esto le permitió ser nuevamente evaluado por Newell’s para regresar y encarar un nuevo desafío en junio de 2025.

Con Cristian Fabbiani como entrenador, tuvo sus oportunidades, pero nuevamente no pudo lograr equilibrio y solidez y perdió el puesto con Alejo Montero. En el arranque de 2026, la lesión del ex-Agropecuario le abrió la puerta para pelear el puesto mano a mano con Armando Méndez, quien regresó de Lanús.

Newell's está interesado en una venta al exterior para poder ir en busca de un volante de juego.

Méndez le ganó la pulseada

Pero el uruguayo se adueñó del puesto y no le dio ninguna chance de sumar minutos en el presente campeonato. Esto derivó en que el propio futbolista analice la chance de salir del Parque Independencia y la propuesta llegó desde su país, a través del Deportes Tolima.

Más allá que no se conocieron los montos ni la forma de pago, el equipo colombiano compraría la ficha del lateral derecho. Con esta probable salida, y a la espera de la recuperación de Montero para mediados de año, la opción de Méndez pasaría a ser algún zaguero devenido en lateral, como Salcedo o Cabrera, o bien la búsqueda de la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez estará en las divisiones inferiores.

De confirmarse la partida de Mosquera a Deportes Tolima, Newell’s estaría transfiriendo un futbolista al exterior, por lo que estaría en condiciones, dentro de un tiempo estipulado, de ir en busca de orto jugador.

Si hay una salida puede haber una llegada

Se recuerda que lo que estipula el reglamento es que una vez cerrado el libro de pases, si un club transfiere a algún futbolista al exterior tiene la chance de reemplazarlo. Y la de idea de la dirigencia leprosa es justamente esa.

Cuando el libro de pases se cerró, en el Parque parecían todos muy conformes con la cantidad de futbolistas que habían llegado como refuerzo, pero con el correr de los días, y sobre todo de los resultados logrados en estas primeras cuatro fechas del torneo Apertura, las sensaciones cambiaron.

Hoy la dirección deportiva a cargo de Roberto Sensini, la dirigencia y también el cuerpo técnico entienden que si existe la posibilidad de sumar un jugador más deben aprovecharla, más allá de lo dificultoso que puede resultar hallar un futbolista de jerarquía ya con todas las competencias iniciadas.

Varias caras nuevas

A Newell’s llegaron futbolistas en todas las líneas, pero el andar del equipo en este inicio de torneo expuso la necesidad de conseguir, siempre que se pueda, un jugador en la mitad de la cancha. A lo que se apunta es a encontrar un volante con buen manejo de balón y, sobre todo, capacidad de armado de juego. Es de lo que careció hasta aquí el equipo de la dupla Orsi-Gómez.

Mosquera no es el único jugador que está en la vidriera como para ser transferido al exterior. El otro es Fabián Noguera, quien no sólo no tiene cabida en el equipo, sino que tuvo un cortocircuito con Sensini luego de que el director deportivo hablara públicamente de la situación del zaguero central y que el jugador le contestara por redes sociales.

No obstante, Mosquera es quien más cerca parece estar de dar el salto al exterior, con Deportes Tolima como el principal candidato. Si se da ese paso allí sí Newell’s podría salir nuevamente al mercado de pases.

