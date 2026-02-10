La Capital | Ovación | tenis

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

"Lo ideal sería cancelar las apuestas", sostuvo el tenista tras las intimidaciones en el Quini 6 Rosario Challenger

10 de febrero 2026 · 20:18hs
Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días

Juan Manuel Cerúndolo aseguró que los tenistas reciben amenazas anónimas "todos los días" y las relacionó directamente con las apuestas en el deporte: "Lo ideal sería cancelar las apuestas".

Luego de su triunfo en la primera ronda del Argentina Open, ante el alemán Daniel Altmaier (5°), el tenista argentino aseguró: “Recibimos amenazas todos los días”.

>> Leer más: Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte

Cerúndolo se refirió a lo ocurrido en el Quini 6 Rosario Challenger, donde el argentino Román Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo recibieron graves amenazas. "Fue bastante fuerte. Lo de Sánchez Izquierdo no sabía, lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”.

“Todos los días recibimos amenazas así de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana…’. Ya lo naturalizamos”, sostuvo, y aseveró: “Mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo. Es algo que pasa desde que juego Futures, así que lo tengo normalizado”.

A su vez, reconoció que es un problema "difícil desde solucionar. Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”.

Durante la conferencia de prensa, Cerúndolo también analizó las claves para su victoria ante Altmaier: “Hoy me picó un montón la pelota, estaba rápida la cancha y le pegué muy fuerte de derecha. Además jugué con mucho porcentaje de primeros saques”.

La próxima presentación de Cerúndolo en el Argentina Open será por los octavos de final, frente al español Pedro Martínez.

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Sigue la protesta policial y el gobierno se muestra abierto al diálogo

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

