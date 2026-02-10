La Capital | Información General | autopista

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias tras controles en la autopista Rosario–Buenos Aires

Dos automovilistas fueron detectados manejando alcoholizados y con menores de edad en el vehículo durante operativos en el peaje Zárate. Les retuvieron la licencia y enfrentan multas de hasta $1,8 millón

10 de febrero 2026 · 16:15hs
Los controles se realizaron en el peaje de Zárate. 

Los controles se realizaron en el peaje de Zárate. 

Dos conductores que circulaban alcoholizados y con menores de edad a bordo fueron detectados durante controles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la autopista Rosario-Buenos Aires. A ambos se les retuvo el carnet y enfrentan multas millonarias.

Ambos controles se realizaron en el peaje Zárate, de la autopista Rosario-Buenos Aires. Uno de los conductores marcó 1,60 g/l de alcohol en sangre. Cuando el agente le preguntó si había tomado, respondió: “Sí, algo sí”. Según comunicó, iba rumbo a Escobar, más de 50 kilómetros, con chicos en los asientos de atrás y sin cinturón.

El segundo conductor dio 0,76 g/l. Se dirigía a Tigre, con más de 70 kilómetros de recorrido por delante y también llevaba a su familia con menores de edad.

Ambos conductores terminaron con la licencia retenida, no pudieron continuar circulando y ahora enfrentan multas de hasta $1.800.000, más una inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia.

Los dos casos exponen una escena que representa un gran peligro en las rutas: adultos que manejan después de tomar alcohol. Solo en enero, la ANSV controló 537 mil vehículos en todo el país y sacó de circulación a 2 mil conductores que dieron positivo en alcoholemia.

>>Leer más: Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Controles en Santa Fe

En el primer mes de enero el gobierno de Santa Fe fiscalizó más de 72.000 vehículos en rutas y accesos provinciales, en el marco de una estrategia para reforzar los controles de tránsito durante la temporada estival y reducir la siniestralidad vial.

Los datos surgen de los operativos realizados entre el 18 de diciembre y el 18 de enero por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en coordinación con la Guardia Provincial de Seguridad Vial. En ese período se desplegaron 2.584 controles, que derivaron en la confección de 12.702 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente.

Uno de los ejes centrales del operativo fue el control del consumo de alcohol al volante. Según informó la APSV, durante los procedimientos se realizaron más de 60.000 test de alcoholemia, con un saldo de 279 resultados positivos sancionables.

Como consecuencia de estas infracciones y otras irregularidades detectadas, 336 vehículos fueron remitidos a corralones municipales. Desde el organismo provincial recordaron que el alcohol es una de las principales causas de siniestros viales graves y que los conductores que dan positivo son retirados inmediatamente de la circulación.

