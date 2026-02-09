El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural de Rosario

Para la producción de espectáculos cuenta con los socios comerciales de primer nivel como Dale Play y los tres principales productores locales: Asfalto, MA producciones y All Press.
El proyecto cuenta con el apoyo del Colegio de Arquitectos de Rosario y se estima una inversión cercana a los 35.000.000 de dólares. Las empresas que estarían a cargo de las distintas obras serían Obring, Edeca, Techarg y Meres. El proyecto fue desarrollado por estudios de arquitectura de primer nivel como Augustinoy & Augustinoy para el plan urbanístico y proyecto general y Estudio ARA para el sector gastronómico.
La Nueva Rural Parque Abierto es el nombre que eligieron para el proyecto que se presentó este lunes y que se constituyó como única oferta en la apertura de sobres en el salón Dr. Gabriel Carrasco del Palacio municipal. De esta manera se presentó en tiempo y orden la documentación legal del anteproyecto y la oferta técnica y económica.
La concesión será por 30 años e incluye obras para un estadio de espectáculos, salones, estacionamiento subterráneo, locales gastronómicos y espacios verdes, que se extienden sobre un terreno de casi 9 hectáreas.
El diseño del predio, su esquema operativo y su modelo de gestión permiten albergar de manera flexible ferias, exposiciones, congresos, convenciones, espectáculos culturales y artísticos, eventos deportivos, sociales e hípicos, así como actividades gastronómicas, comerciales, administrativas y de servicios complementarios, entre otros, integrándose de forma armónica al sistema del parque Independencia y a la oferta de entretenimiento, cultura y deporte de la ciudad.
La provincia de Santa Fe ya está construyendo el Estadio Multipropósito Arena Rosario, que en una primera etapa será destinado a los Juegos Suramericanos de septiembre de 2026, pero luego se destinará a la explotación comercial para eventos musicales y será el gran protagonista del proyecto ubicado en el parque Independencia de la ciudad de Rosario, entre Oroño, Dante Alighieri, 27 de febrero y Gdor. Caesar (lindante al Club Provincial).
Respeto patrimonial y promoción de empleo
La propuesta se caracteriza por el respeto absoluto de los edificios patrimoniales existentes, ya que la construcción de los nuevos buscará acompañar y poner en valor a los mismos.
Desde el punto de vista económico, el desarrollo apunta a convertirse en un motor de empleo directo e indirecto, dinamizando sectores como la construcción, los servicios, el turismo, la gastronomía, la producción de entretenimientos y actividades culturales y la organización de eventos.
El grupo oferente visualiza a Rosario como “una ciudad con el potencial necesario para consolidarse con perfil global”. Para ello, no solo se enfoca únicamente en una dimensión productiva y de servicios, sino que “busca trabajar de manera decidida sobre su dimensión cultural, respetando su identidad, y promoviendo el desarrollo de las industrias culturales y del entretenimiento”.
La licitación fue convocada por la Municipalidad de Rosario, a través de la Dirección de Gestión y Control de Concesiones. El acto de apertura contó con la presencia, entre otros, del intendente Pablo Javkin, el director general de Concesiones Alejo Molina, el secretario de Hacienda y Economía, Guido Boggiano, y el secretario de Obras Públicas y Planeamiento Eduardo Bressan.
Noticias relacionadas
"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral
Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias
Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei
El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas
Lo último
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento
Marcelo Martínez, miembro de Los Guerreros, estaba imputado como encubridor pero Fiscalía no sostuvo la calificación. Fue condenado a 1 año y medio de prisión por robar el celular de Daniel "Rana" Attardo, la otra víctima del ataque ocurrido en noviembre de 2024
La CIudad
"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La Ciudad
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad
Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
Información General
Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis
LA CIUDAD
El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias
Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei
El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas
Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Ovación
Ovación
Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1
Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1
Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott
La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac
Policiales
Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento
Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"
Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales
Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción
La Ciudad
La Ciudad
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026
Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La Ciudad
Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas
POLICIALES
Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
Información General
Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Política
Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei
Política
Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino
Policiales
Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
La Ciudad
Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad
Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
Ovación
Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"
Ovación
Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina
Información General
Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
POLICIALES
Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
La Ciudad
El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck
Ovación
Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Información General
Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"
El Mundo
Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
Información General
Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Economía
Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia
La ciudad
Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"