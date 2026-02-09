La Capital | La Ciudad | Rosario

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural de Rosario

Una oferta única se presentó en la licitación para el predio del parque Independencia. Quiénes están detrás, cómo es el proyecto, inversión y tiempos

9 de febrero 2026 · 15:36hs
El Estadio Multipropósito Arena Rosario se destinará a la explotación comercial para eventos musicales.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El Estadio Multipropósito Arena Rosario se destinará a la explotación comercial para eventos musicales.

La licitación nacional e internacional para transformar el predio de la ex-Rural del Parque Independencia en un polo de eventos culturales, espectáculos y gastronomía tuvo una sola oferta que lidera la firma Desm SRL, con el apoyo local de Televisión Litoral, Nervio Music, Multimedios La Capital y un diverso empresariado y asociaciones civiles como Sociedad Rural de Rosario, UNR, BCR, AEHGAR y Auténticos.

Para la producción de espectáculos cuenta con los socios comerciales de primer nivel como Dale Play y los tres principales productores locales: Asfalto, MA producciones y All Press.

El proyecto cuenta con el apoyo del Colegio de Arquitectos de Rosario y se estima una inversión cercana a los 35.000.000 de dólares. Las empresas que estarían a cargo de las distintas obras serían Obring, Edeca, Techarg y Meres. El proyecto fue desarrollado por estudios de arquitectura de primer nivel como Augustinoy & Augustinoy para el plan urbanístico y proyecto general y Estudio ARA para el sector gastronómico.

Cómo será La Nueva Rural

La Nueva Rural Parque Abierto es el nombre que eligieron para el proyecto que se presentó este lunes y que se constituyó como única oferta en la apertura de sobres en el salón Dr. Gabriel Carrasco del Palacio municipal. De esta manera se presentó en tiempo y orden la documentación legal del anteproyecto y la oferta técnica y económica.

La concesión será por 30 años e incluye obras para un estadio de espectáculos, salones, estacionamiento subterráneo, locales gastronómicos y espacios verdes, que se extienden sobre un terreno de casi 9 hectáreas.

El diseño del predio, su esquema operativo y su modelo de gestión permiten albergar de manera flexible ferias, exposiciones, congresos, convenciones, espectáculos culturales y artísticos, eventos deportivos, sociales e hípicos, así como actividades gastronómicas, comerciales, administrativas y de servicios complementarios, entre otros, integrándose de forma armónica al sistema del parque Independencia y a la oferta de entretenimiento, cultura y deporte de la ciudad.

la nueva rural

La provincia de Santa Fe ya está construyendo el Estadio Multipropósito Arena Rosario, que en una primera etapa será destinado a los Juegos Suramericanos de septiembre de 2026, pero luego se destinará a la explotación comercial para eventos musicales y será el gran protagonista del proyecto ubicado en el parque Independencia de la ciudad de Rosario, entre Oroño, Dante Alighieri, 27 de febrero y Gdor. Caesar (lindante al Club Provincial).

Respeto patrimonial y promoción de empleo

La propuesta se caracteriza por el respeto absoluto de los edificios patrimoniales existentes, ya que la construcción de los nuevos buscará acompañar y poner en valor a los mismos.

Desde el punto de vista económico, el desarrollo apunta a convertirse en un motor de empleo directo e indirecto, dinamizando sectores como la construcción, los servicios, el turismo, la gastronomía, la producción de entretenimientos y actividades culturales y la organización de eventos.

El grupo oferente visualiza a Rosario como “una ciudad con el potencial necesario para consolidarse con perfil global”. Para ello, no solo se enfoca únicamente en una dimensión productiva y de servicios, sino que “busca trabajar de manera decidida sobre su dimensión cultural, respetando su identidad, y promoviendo el desarrollo de las industrias culturales y del entretenimiento”.

La licitación fue convocada por la Municipalidad de Rosario, a través de la Dirección de Gestión y Control de Concesiones. El acto de apertura contó con la presencia, entre otros, del intendente Pablo Javkin, el director general de Concesiones Alejo Molina, el secretario de Hacienda y Economía, Guido Boggiano, y el secretario de Obras Públicas y Planeamiento Eduardo Bressan.

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"