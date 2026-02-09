El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural de Rosario

Una oferta única se presentó en la licitación para el predio del parque Independencia. Quiénes están detrás, cómo es el proyecto, inversión y tiempos

La licitación nacional e internacional para transformar el predio de la ex-Rural del Parque Independencia en un polo de eventos culturales, espectáculos y gastronomía tuvo una sola oferta que lidera la firma Desm SRL, con el apoyo local de Televisión Litoral, Nervio Music, Multimedios La Capital y un diverso empresariado y asociaciones civiles como Sociedad Rural de Rosario, UNR, BCR, AEHGAR y Auténticos .

Para la producción de espectáculos cuenta con los socios comerciales de primer nivel como Dale Play y los tres principales productores locales: Asfalto, MA producciones y All Press.

El proyecto cuenta con el apoyo del Colegio de Arquitectos de Rosario y se estima una inversión cercana a los 35.000.000 de dólares. Las empresas que estarían a cargo de las distintas obras serían Obring, Edeca, Techarg y Meres. El proyecto fue desarrollado por estudios de arquitectura de primer nivel como Augustinoy & Augustinoy para el plan urbanístico y proyecto general y Estudio ARA para el sector gastronómico.

Cómo será La Nueva Rural

La Nueva Rural Parque Abierto es el nombre que eligieron para el proyecto que se presentó este lunes y que se constituyó como única oferta en la apertura de sobres en el salón Dr. Gabriel Carrasco del Palacio municipal. De esta manera se presentó en tiempo y orden la documentación legal del anteproyecto y la oferta técnica y económica.

La concesión será por 30 años e incluye obras para un estadio de espectáculos, salones, estacionamiento subterráneo, locales gastronómicos y espacios verdes, que se extienden sobre un terreno de casi 9 hectáreas.

El diseño del predio, su esquema operativo y su modelo de gestión permiten albergar de manera flexible ferias, exposiciones, congresos, convenciones, espectáculos culturales y artísticos, eventos deportivos, sociales e hípicos, así como actividades gastronómicas, comerciales, administrativas y de servicios complementarios, entre otros, integrándose de forma armónica al sistema del parque Independencia y a la oferta de entretenimiento, cultura y deporte de la ciudad.

la nueva rural

La provincia de Santa Fe ya está construyendo el Estadio Multipropósito Arena Rosario, que en una primera etapa será destinado a los Juegos Suramericanos de septiembre de 2026, pero luego se destinará a la explotación comercial para eventos musicales y será el gran protagonista del proyecto ubicado en el parque Independencia de la ciudad de Rosario, entre Oroño, Dante Alighieri, 27 de febrero y Gdor. Caesar (lindante al Club Provincial).

Respeto patrimonial y promoción de empleo

La propuesta se caracteriza por el respeto absoluto de los edificios patrimoniales existentes, ya que la construcción de los nuevos buscará acompañar y poner en valor a los mismos.

Desde el punto de vista económico, el desarrollo apunta a convertirse en un motor de empleo directo e indirecto, dinamizando sectores como la construcción, los servicios, el turismo, la gastronomía, la producción de entretenimientos y actividades culturales y la organización de eventos.

El grupo oferente visualiza a Rosario como “una ciudad con el potencial necesario para consolidarse con perfil global”. Para ello, no solo se enfoca únicamente en una dimensión productiva y de servicios, sino que “busca trabajar de manera decidida sobre su dimensión cultural, respetando su identidad, y promoviendo el desarrollo de las industrias culturales y del entretenimiento”.

La licitación fue convocada por la Municipalidad de Rosario, a través de la Dirección de Gestión y Control de Concesiones. El acto de apertura contó con la presencia, entre otros, del intendente Pablo Javkin, el director general de Concesiones Alejo Molina, el secretario de Hacienda y Economía, Guido Boggiano, y el secretario de Obras Públicas y Planeamiento Eduardo Bressan.