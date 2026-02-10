Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

El siniestro vial se produjo este martes sobre la ruta provincial 90, en la zona sur de la provincia

El panorama en la ruta 90 entre Alcorta y Carrera tras el choque frontal entre un auto y una camioneta

Dos personas muertas y otra herida fue el saldo de un choque frontal entre un auto y una camioneta en la ruta provincial 90 , entre las localidades de Alcorta y Carreras , en la zona sur de la provincia.

Fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial indicaron que el siniestro sucedió este martes a la altura del kilómetro 91 de esa ruta.

La Guardia Provincial realiza desvíos en los cruces provinciales 90 y 93, y en la 90 y 178.

Con relación a las causas del choque, las fuentes no pudieron precisarlas hasta el momento y se encontraban trabajando en el lugar efectivos policiales y personal de Bomberos Voluntarios de la zona.

Guardia Provincial realiza desvíos en: RP 90 y RP 93, y en RP 90 y RN 178.

Uno de los desvíos de tránsito que realiza la Guardia Provincial tras el choque frontal ocurrido esta mañana entre Alcorta y Carreras

De acuerdo con la información preliminar que trascendió hasta el momento, las dos personas fallecidas viajaban en el automóvil cuyo conductor tuvo que ser trasladado con heridas al hospital de la zona. En tanto, en la camioneta iba solo una mujer que resultó ilesa.