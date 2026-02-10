La Capital | La Región | Choque

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

El siniestro vial se produjo este martes sobre la ruta provincial 90, en la zona sur de la provincia

10 de febrero 2026 · 10:17hs
El panorama en la ruta 90 entre Alcorta y Carrera tras el choque frontal entre un auto y una camioneta

Foto: Aire libre ACEBAL

El panorama en la ruta 90 entre Alcorta y Carrera tras el choque frontal entre un auto y una camioneta

Dos personas muertas y otra herida fue el saldo de un choque frontal entre un auto y una camioneta en la ruta provincial 90, entre las localidades de Alcorta y Carreras, en la zona sur de la provincia.

Fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial indicaron que el siniestro sucedió este martes a la altura del kilómetro 91 de esa ruta.

La Guardia Provincial realiza desvíos en los cruces provinciales 90 y 93, y en la 90 y 178.

accidente en Alcorta01
El panorama en la ruta 90 entre Alcorta y Carrera tras el choque frontal entre un auto y una camioneta

El panorama en la ruta 90 entre Alcorta y Carrera tras el choque frontal entre un auto y una camioneta

Con relación a las causas del choque, las fuentes no pudieron precisarlas hasta el momento y se encontraban trabajando en el lugar efectivos policiales y personal de Bomberos Voluntarios de la zona.

accidente en Alcorta
Uno de los desvíos de tránsito que realiza la Guardia Provincial tras el choque frontal ocurrido esta mañana entre Alcorta y Carreras

Uno de los desvíos de tránsito que realiza la Guardia Provincial tras el choque frontal ocurrido esta mañana entre Alcorta y Carreras

De acuerdo con la información preliminar que trascendió hasta el momento, las dos personas fallecidas viajaban en el automóvil cuyo conductor tuvo que ser trasladado con heridas al hospital de la zona. En tanto, en la camioneta iba solo una mujer que resultó ilesa.

El proyecto prevé tres tipos de senderos elevados para garantizar la circulación permanente aun en períodos de lluvias o acumulación de agua. En el perfil deportivo se ejecutará una bicisenda de 1.200 metros y un sendero peatonal de 1.700 metros.

La provincia transforma el área recreativa de la zona norte de Venado Tuerto

La expectativa ahora se traslada al sábado 14 de febrero, cuando los carnavales tomarán un protagonismo de definiciones y se conocerá la comparsa que se quedará con el reconocimiento principal de esta edición. 

Reconquista colmada de ritmo en la segunda noche del carnaval

Drovetta subrayó que el objetivo de la gestión fue “acercar el aeropuerto a la gente”, desterrando la idea de que volar es solo para un sector reducido de la sociedad.

Santa Fe abre sus alas: el aeropuerto Islas Malvinas se reposiciona como centro logístico provincial

La ONG Podemos y de Espacio Ariel son ámbitos de referencia para la contención, la rehabilitación y el acompañamiento de jóvenes y adultos.

Di Gregorio: "Vamos a seguir denunciando los puntos de venta de droga y también acompañando a quienes necesitan ayuda"

