Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Una mujer de 45 años sufrió lesiones porque le pegaron con una pistola durante una riña en la zona noroeste. Su hijo quedó demorado junto al presunto agresor

12 de febrero 2026 · 08:21hs
La mujer lesionada recibió asistencia en el Policlínico San Martín tras las amenazas.

Foto: La Capital / Archivo.

La mujer lesionada recibió asistencia en el Policlínico San Martín tras las amenazas.

Un joven de 23 años quedó demorado este miércoles a la noche tras una denuncia de amenazas en el barrio Emaús. El muchacho dijo que un vecino golpeó a su madre con un arma de fuego durante una pelea y ambos terminaron bajo arresto tras la intervención de la Policía de Santa Fe.

La riña se produjo alrededor de las 19 y terminó con dos personas lesionadas en Génova al 8000. Ambas fueron atendidas en un centro de salud municipal luego del operativo del Comando Radioeléctrico y se encontraban fuera de peligro.

Los encargados del procedimiento secuestraron una pistola calibre 40 y una caja con 40 proyectiles en la zona noroeste. Todos estos elementos fueron entregados por un hombre de 65 años que fue trasladado a la comisaría 12ª junto al hijo de la mujer agredida.

Amenazas y golpes con armas durante una riña en barrio Emaús

De acuerdo a los primeros testimonios recabados por las fuerzas de seguridad provinciales, Enrique P. vive frente a la casa de Facundo M. en el barrio Emaús. El joven dijo que su vecino le había pegado en la cabeza a su mamá con un arma de fuego.

Pistola Génova 8000

Después de la denuncia, el acusado entregó la pistola y los agentes constataron que tenía numeración visible. En la primera inspección constataron que tenía 10 proyectiles intactos en el cargador y también se llevaron una caja de cartuchos Magtech del mismo calibre.

>> Leer más: Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Además del secuestro, los agentes convocaron al personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para atender a las tres personas involucradas en la pelea. Tanto la mujer como su hijo fueron trasladados al Policlínico San Martín, mientras que su vecino sólo tenía escoriaciones en la pierna izquierda.

Balas Génova 8000

Después del ingreso al efector municipal, María P. recibió sutura por un corte en el cuero cabelludo y recibió el alta. En tanto, el segundo paciente fue trasladado a la seccional del barrio Ludueña para completar el procedimiento.

