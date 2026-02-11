Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

La Corte Suprema dejó firme la condena contra el extitular de Occovi y la jueza Namer dispuso la detención. Deberá cumplir cuatro años y medio de prisión

El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti, quien fuera titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), quedó detenido este miércoles luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firma la condena en su contra en el caso de la valija de Antonini Wilson.

Uberti fue detenido durante la tarde y llevado al penal federal de Ezeiza para que cumpla una pena de cuatro años y medio de prisión por su participación en el caso de la valija con 790.550 dólares que ingresó a Argentina en agosto de 2007 el empresario venezolano.

La jueza Sabrina Namer, titular del Tribunal Oral Penal Económico 1, había dispuesta la captura del exfuncionario tras la decisión del Máximo Tribunal, adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti al rechazar el recurso de la defensa por incumplimientos formales en la presentación.

Uberti fue declarado culpable como coautor del delito de contrabando en grado de tentativa, agravado por su condición de funcionario público y la participación de más de una persona.

La valija de la discordia

El episodio ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando Uberti arribó al país en un vuelo privado junto a Wilson, quien portaba el dinero en un maletín. La agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir la valija y se encontró con 790.550 dólares, que fueron denunciados como contrabando.

Antonini Wilson declaró ante autoridades estadounidenses que el dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner para las elecciones presidenciales de 2007.