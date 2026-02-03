La Capital | Zoom | ciclo

Al aire libre y en la terraza: vuelve "Apantallate", ciclo de cine gratis en Plataforma Lavardén

Con la curaduría del cine El Cairo, el ciclo comienza este miércoles. Entrada gratuita, pero con retiro previo

3 de febrero 2026 · 13:16hs
Vuelve el ciclo de cine Apantallate en la terraza de Plataforma Lavardén

Vuelve el ciclo de cine "Apantallate" en la terraza de Plataforma Lavardén

Una vez más, la terraza de Plataforma Lavardén se transformará en un cine a cielo abierto. Es que vuelve el ciclo “Apantallate” a la cúpula del centro cultural. En esta oportunidad, tomará lugar durante los cuatro miércoles de febrero y la programación estará conformada íntegramente por películas argentinas.

En particular, la curaduría estuvo a cargo del cine público El Cairo y está compuesta por cuatro estrenos exclusivos de historias federales que se proyectarán por primera vez en Rosario. Los filmes se proyectarán en la terraza de Lavardén los miércoles de febrero por la noche, con entrada gratuita pero con retiro previo.

“Con una curaduría especial de @cineelcairo, seleccionamos obras con una mirada profundamente federal, historias nacidas y criadas en distintos rincones de nuestro país que llegan por primera vez a la ciudad. Cine nuestro, del que nos identifica”, expresó Plataforma Lavardén en un posteo de Instagram.

Programación del ciclo “Apantallate” en Plataforma Lavardén

  • 4 de febrero: El casero, Matías Lucchesi
  • 11 de febrero: Después, la niebla, Martín Sappia
  • 18 de febrero: Ciudad oculta, Francisco Bouzas
  • 25 de febrero: Nancy, Luciano Zito.

Cómo retirar las entradas

Aunque las entradas son gratuitas, se deben retirar el mismo día de la función en la boletería de Mendoza y Sarmiento a partir de las 20. Entonces, los tickets se otorgan por orden de llegada hasta llenar la capacidad de la terraza del centro cultural.

Además, durante y después de la función se ofrecerá servicio de bufet y bebidas.

