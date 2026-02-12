Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Médicos piden que la colonoscopía, que detecta y previene el cáncer de colon, se haga a partir de los 45 años. En qué consiste el procedimiento

El cáncer de colon se detecta en hombres y mujeres, en edades cada vez más tempranas

El actor James Van Der Beek , conocido por su papel en la serie de los noventa "Dawson's Creek", falleció el miércoles a los 48 años de edad, debido a un cáncer colon. Su muerte es lamentada por fanáticos y colegas, mientras se puso en marcha una colecta solidaria para ayudar a la familia del actor, integrada por quien fuera su esposa y seis hijos. Es que los tratamientos médicos fueron costosos y debieron utilizar sus fondos de reserva para costearlos.

Los médicos remarcan que detectar el cáncer a tiempo es una gran ventaja para los pacientes, por eso es importante identificar los síntomas y además realizarse pruebas que pueden salvar vidas.

El cáncer de colon se detecta con más frecuencia que antes en personas jóvenes, por eso, distintas sociedades científicas de Argentina y otros países del mundo piden a la población que se realicen una colonoscopía a partir de los 45 años, e incluso antes si tienen antecedentes familiares de la enfermedad .

El cáncer de colon es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en el mundo y el tercero en frecuencia. Todos los indicadores muestran que aumentará en los próximos 20 años. En Santa Fe se diagnostican aproximadamente 1300 nuevos casos de cáncer de colon cada año, y fallecen anualmente por esta causa 733 personas.

Un estudio que salva vidas

Ante este complejo panorama, hay una buena noticia: existe la videocolonoscopía, un estudio médico que puede detectar lesiones premalignas a tiempo. Este chequeo sirve como diagnóstico pero, a la vez, permite extraer los pólipos que se encuentren, los que luego son analizados para determinar su peligrosidad.

Si bien se sugiere para una mejor función intestinal una dieta balanceada, consumir la menor cantidad posible de ultraprocesados, grasas saturadas y azúcares, en relación al cáncer de colon, que es multicausal, lo más importante es hacerse el estudio cuando corresponde, y repetirlo de acuerdo a las indicaciones del especialista.

Qué es la colonoscopía

La colonoscopía es un procedimiento que requiere una preparación previa, ya que se indica una dieta especial en las últimas horas y también se debe tomar un medicamento para limpiar el intestino. El día del estudio, se seda al paciente y se realiza el estudio.

En la colonoscopía se utiliza un tubo flexible con cámara (colonoscopio) para examinar el interior del colon y el recto. Se realiza bajo sedación para detectar o tratar pólipos, cáncer colorrectal u otras afecciones intestinales. Suele durar entre 15 y 60 minutos.

Unas horas más tarde la persona puede volver a su hogar, dado que es un procedimiento ambulatorio. Se necesita un acompañante para regresar a casa tras la sedación. La recuperación es rápida, aunque puede haber gases.

Según lo que se encuentre en el estudio, el médico indicará el tiempo que el paciente debe esperar para volver a realizarse el procedimiento. Si no se encontró nada, suelen ser varios años. Pero si se encontraron pólipos, el tiempo se acorta. Se estima que un pólipo "maligno" (adenoma) demora unos diez años en convertirse en cáncer. Aunque la mayoría el crecimiento es lento, ciertos pólipos podrían evolucionar en menos tiempo, a veces en 3-4 años.

El cáncer de colon es silencioso, no da síntomas -sangre en las heces o dolores- hasta etapas finales, por eso los médicos refuerzan que se trata de un estudio que apunta a gente que no tiene ningún tipo de alarma.