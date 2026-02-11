La Capital | La Ciudad | policías

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Tras el anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro los agentes que mantenían el reclamo dejaron atrás el conflicto y volvieron a sus funciones

11 de febrero 2026 · 18:30hs
Los policias festeajaron los anunicios de Maximiliano Pullaro y levantaron la protesta de la Unidad Regional II

Los policias festeajaron los anunicios de Maximiliano Pullaro y levantaron la protesta de la Unidad Regional II

Luego de tres días de protestas, los policías que protestaban en la Unidad Regional II celebraron los anuncios del gobierno de Santa Fe, dieron por terminada la manifestación y volvieron a funciones. Maximiliano Pullaro confirmó en conferencia de prensa que ningún integrante de las fuerzas de seguridad ganará menos de 1.350.000 de pesos.

Fueron casi 72 horas de una férrea postura. Desde la noche del lunes, policías y familiares se convocaron en la puerta de la Jefatura de Rosario, en avenida Ovidio Lagos al 5200 reclamando una mejora “real” de su salario. Ese mismo día, peleas entre los manifestantes y otros efectivos elevó la tensión en el reclamo.

Su punto más caliente se dio este miércoles al mediodía cuando fue agredido Luis Maldonado, el jefe de la Policía de Santa Fe en Rosario. Durante la tarde los ánimos se calmaron y la conferencia de prensa de Maximiliano Pullaro destrabó el conflicto.

Es cierto, el anuncio sobre el salario de los efectivos de la Policía de Santa Fe que no ganarán menos de 1.350.000 de pesos fue celebrado en la puerta de la URII. Una asamblea espontánea, marcó el fin del conflicto y los agentes dejaron el lugar.

Tres días de protestas frente a Jefatura

El lunes un grupo de familiares de agentes de la Policía de Santa Fe se reunieron en la puerta de la Jefatura en la zona sur de Rosario. El malestar se dio luego de los anuncios que el gobierno provincial para recomponer los ingresos de las fuerzas. Su reclamo se basaba en que los plus y beneficios no eran cambiaban las condiciones reales del salario.

La manifestación se tensó y terminó con un enfrentamiento cara a cara entre las familias y otros efectivos, que intentaban disuadir la protesta. Ante esto, el martes por la mañana el frente de la URII fue colmada por móviles policiales, efectivos de la motorizada y sus vehículos y uniformados autoconvocados.

Durante la segunda jornada de manifestaciones los policías se encolumnaron detrás del abogado Gabriel Sarla, que sirvió como interlocutor entre los protestantes y el gobierno de Santa Fe. Mientras tanto, las autoridades mantenían reuniones para destrabar el conflicto. Esa misma noche, cerca de las 23.30 comenzó el último conclave donde los representantes de los policías se sentaron frente al ministro Pablo Olivares (Economía) y Pablo Cococcioni (Seguridad).

Esa reunión finalizó durante la madrugada, sin embargo, al no presentar una propuesta, el gobierno no consiguió que los policías depongan su actitud y la manifestación continuó.

El miércoles la protesta tocó su punto de tensión más alto con intensas quema de cubiertas y decenas de patrulleros haciendo sonar su sirena. También fue agredido el jefe de la Policía de Rosario, Luis Maldonado, que intentó frenar la protesta en varias oportunidades, aunque sus esfuerzos fueron en vano.

>> Leer más: Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía

Durante la tarde, la concentración en la URII siguió y no fue hasta que habló Maximiliano Pullaro que los ánimos se calmaron. El anuncio de un sueldo no menor a 1.350.000 de pesos fue una victoria para los policías presentes en la jefatura.

Con aplausos, abrazos y puños en alto, los uniformados y sus familias comenzaron a retirarse del lugar. Los móviles y motos de la Policía también liberaban la calle y tras 72 horas de tensión culminó la protesta policial.

