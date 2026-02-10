La Capital | Economía | inflación

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Se trata de la publicación del primer índice de inflación tras la polémica salida de Marco Lavagna al frente del Indec. Alimentos y bebidas no alcohólicas lideraron las subas del IPC con un incremento del 4,7%

10 de febrero 2026 · 16:22hs
El organismo estadístico precisó que la división con mayor alza mensual en enero de 2026 fue alimentos y bebidas no alcohólicas (4

Archivo (Celina Mutti Lovera / La Capital)

El organismo estadístico precisó que la división con mayor alza mensual en enero de 2026 fue alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por restaurantes y hoteles (4,1%).

En un escenario convulsionado para el sistema estadístico nacional, tras la salida de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se publicó este martes que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,9% en enero. El último mes del 2025 se había registrado un un alza de los precios del 2,8%.

El organismo estadístico precisó que con el alza mensual de 2,9% en enero la variación interanual sumó 32,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de restaurantes y hoteles (4,1%). En el segmento alimentos se destaca la suba del 92,6% del tomate redondo, del 30,1% de las naranjas y 29,6% en papas.

En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron educación (0,6%) y prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de ipc núcleo (2,6%) y regulados (2,4%).

Los antecedentes

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (Caba) se aceleró al 3,1% en enero y alcanzó su nivel más alto en los últimos diez meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). El dato se conoció en la antesala de la publicación del índice nacional, atravesada por la polémica decisión del Gobierno de postergar la actualización metodológica prevista para comienzos de 2026, una medida que derivó en la salida de Lavagna.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, apenas 0,1 punto porcentual por debajo del registro de diciembre. En la comparación mensual, la inflación porteña avanzó 0,4 puntos porcentuales respecto de diciembre (2,7%), consolidando la tendencia de aceleración que el indicador viene mostrando desde septiembre pasado, cuando retomó niveles superiores al 2%.

A diferencia del organismo estadístico nacional, el Idecba ya aplica una fórmula actualizada para medir la inflación, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021. Esta metodología debía implementarse a nivel nacional este mes, pero finalmente el Indec continuará utilizando la ENGHo 2004/05.

También las principales consultoras privadas adelantaron sus proyecciones y coincidieron en que el índice de precios del primer mes del año se ubicará por encima del 2 %, aunque por debajo del 2,8 % registrado en diciembre. Según el relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados, la inflación general de enero fue del 2,7 % mensual, mientras que la inflación núcleo avanzó un 2,5%. En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 31,3 %.

>> Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Entre los principales rubros, Alimentos y Bebidas encabezó las subas con un incremento del 4,1 %, seguido por Bienes Varios (3 %). También mostraron aumentos relevantes Esparcimiento (2,9 %) e Indumentaria (2,7 %). En tanto, los bienes y servicios estacionales registraron una variación del 7 % mensual, mientras que los precios regulados subieron un 1,7 %.

Por su parte, durante la quinta semana de enero, la consultora Eco Go detectó una suba del 0,6 % en los precios de alimentos y bebidas. Con este registro, la inflación promedio mensual del rubro se ubicaría en torno al 2,5 %. El informe destacó además que los precios regulados aumentaron un 2 % mensual y fueron uno de los principales factores de presión sobre el índice general. Este comportamiento estuvo impulsado, principalmente, por los incrementos en las tarifas de electricidad (2,8 %), gas (4 %), prepagas (2,4 % en promedio), transporte público —colectivos en la provincia de Buenos Aires (4,5 %) y en la Ciudad de Buenos Aires (2,8 %)— y combustibles (1 %), entre otros.

En la misma línea, la medición de C&T Asesores Económicos sobre precios minoristas en el Gran Buenos Aires mostró un alza mensual del 2,4 % en enero, lo que implica una variación interanual del 29,2 %. De acuerdo con el reporte, la dinámica de los precios estuvo fuertemente influenciada por el rubro alimentos y bebidas, que acumuló la mayor suba del mes (4,1 %), con una marcada incidencia del aumento en las verduras.

También se destacó el incremento en el precio de la carne, cercano al 5 %, aunque la consultora que dirige María Castiglioni aclaró que se trató del menor ritmo de suba desde octubre.

A su vez, el último relevamiento de LCG indicó que los precios de los alimentos y bebidas aumentaron un 0,8% en las primeras cuatro semanas de enero, luego de haber registrado una suba del 0,7 % en la última semana del mes. El informe, que releva precios de 8.000 productos en cinco grandes cadenas de supermercados, señaló una menor dispersión de precios respecto de la semana previa y que el 15 % de los productos de la canasta relevada presentó incrementos.

Según el reporte de la consultora dirigida por Javier Okseniuk, siete segmentos registraron subas por encima del promedio mensual, impulsadas principalmente por verduras (6,6 %), aceites (3,7 %) y carnes (3,6 %). También mostraron aumentos superiores al promedio azúcar, miel, dulces y cacao (1,7 ), frutas (1,7 %) y comidas para llevar (1,6 %), al igual que el rubro condimentos y otros productos alimenticios (1 %). En contraste, se observaron caídas de precios en productos lácteos y huevos (-4,4 %) y en bebidas e infusiones para consumir en el hogar (-4,6 %).

Finalmente, Analytica registró un avance del 0,1 % en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires durante la cuarta semana de enero, lo que llevó el promedio de las últimas cuatro semanas al 2,4 %. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,4 % en enero”, señaló la consultora que dirige Ricardo Delgado. Los mayores aumentos se verificaron en frutas (10,6 %) y en azúcar, dulces y chocolates (2,5 %). En el extremo opuesto, los menores incrementos se observaron en el rubro otros alimentos —que incluye snacks, salsas y condimentos— con un alza del 1 %, y en aguas, gaseosas y jugos, con una suba del 0,7 %.

