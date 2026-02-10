La Capital | La Ciudad | clases

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

"Equipate para el cole" es una propuesta del gobierno de Santa Fe para promover el consumo local. En Rosario hay 14 locales adheridos

10 de febrero 2026 · 11:08hs
A 20 días del inicio de clases, previsto para el próximo 3 de marzo, las vidrieras de los locales de los centros comerciales ya empiezan a mostrar sus ofertas para "la vuelta al cole" y las familias comienzan a hacer cuentas sobre cuánto habrá que gastar este año para reponer útiles y vestimenta. En ese contexto, el gobierno provincial lanzó "Equipate para el cole", una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el consumo local y establecer precios de referencia en diversos productos de primera necesidad. La canasta de 15 productos básicos se promociona a $ 32.500.

La propuesta llega para alivianar los bolsillos familiares en un tiempo marcado por dificultades económicas y baja del consumo. La iniciativa se presentó este martes, en la librería Peni, de San Luis al 1400. La canasta escolar acordada con los comerciantes de artículos de librería incluye 17 productos de librería seleccionados.

Además, la posibilidad de financiar las compras hasta en 6 cuotas sin interés con bancos adheridos: Banco de Santa Fe, Billetera Santa Fe, Banco Municipal y Banco Macro.

Desde el cuaderno hasta la mochila

Las canastas de "Equipate para el cole" se adaptan a las necesidades de los niños que cursan la primaria e incluye útiles básicos para volver a clases el próximo 3 de marzo, desde la mochila hasta cuadernos y plasticola.

El combo armado para alumnos de 1º a 3º grado esta compuesto de adhesivo vinílico de 30 gramos, cuaderno tapa flexible de 24 horas, goma de borrar, una caja de 12 lápices largos, tijera escolar, sacapuntas plástico, regla de 20 centímetros, papel glacé, bolígrafo borrable, lápiz negro, bolígrafos comunes, fibras de color, cuaderno 9 x 13, carpeta de tres solapas y mochila de espalda.

Para los estudiantes de 4º a 7º, la oferta es de un adhesivo vinílico, cuaderno tapa flexible, goma, lápices de colores largos, tijera, sacapunta, 3 lápices negros, 3 bolígrafos , fibras de color, block de dibujo, carpeta 3 solapas, mochila de espalda, set de geometría (regla, escuadra y transportador), corrector líquido, repuesto escolar de 48 horas y compás plástico.

Las canastas se pueden encontrar en una centena de comercios adheridos en toda la provincia. En Rosario hay 14 librerías y papelerías que forman parte del acuerdo, ubicadas tanto en el centro como en los barrios.

Dónde encontrar las canastas escolares

En Rosario, las canastas escolares con precios sugeridos se pueden encontrar en Maira (Velez sarfield 2084), Librerias y jugueterias Lader (Rioja 1240), ADDOUMIE Hnos. S. A. (San Luis 1656), Cotillón Craft (Anchorena 1036), Lader librerías y jugueterías (en las sucursales de Mitre 898, Sarmiento 612, Rioja 1601, Rioja 1295, Sarmiento 841, San Martin 817, Cordoba 1063, Córdoba 1435), Mis caprichitos (San Martin 3188) y Maywa Kids (San Luis 12489.

