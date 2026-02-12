La Capital | La Ciudad | incendios

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Uno de los incidentes más serios sucedió este jueves a la madrugada en Provincias Unidas al 4000, donde ardió un automóvil

12 de febrero 2026 · 09:21hs
El automóvil incendiado en Provincias Unidas al 4000. El siniestro sucedió este jueves a la madrugada

Foto: Bomberos Zapadores

El automóvil incendiado en Provincias Unidas al 4000. El siniestro sucedió este jueves a la madrugada

Los Bomberos Zapadores tuvieron que asistir a cuatro incendios durante la noche en distintos barrios de Rosario. En uno de los siniestros, un auto quedó totalmente destruido en la zona sudoeste de la ciudad. Los otros incidentes tuvieron que ver con quemas en pastizales y basurales.

De acuerdo con fuentes oficiales, el suceso más grave en cuanto a afectación de bienes de las personas sucedió alrededor de las 6 de este jueves en Provincias Unidas al 4000. En ese lugar, los Zapadores fueron convocados por el incendio de un automóvil Renault 19 que contaba con equipo de GNC.

Al lugar acudieron efectivos del Cuartel Sur de Zapadores. Cuando los socorristas llegaron al sitio no había personas intentando sofocar las llamas, pero tampoco hubo riesgo de propagación. Los daños en este caso fueron totales.

auto incendiado R19

>> Leer más: Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más intervenciones que en enero del año pasado

Los voceros indicaron que la seguidilla de llamadas de emergencias se inició poco después de las 21 con una denuncia por incendio de pastizales en la zona de Lamadrid y Castellanos.

Siguió alrededor de las 22.45 con otro foco ígneo en Pineda y Juan Pablo II y cerró a las 3.15 con un incendio en un basural en el camino del límite del municipio al 3500. Las fuentes indicaron que en esos casos tampoco problemas con vecinos, pero las tareas demandaron una buena cantidad de horas.

Noticias relacionadas
Las islas volvieron a arder por incendios a pesar de que, en Entre Ríos, rige una prohibición para hacer quemas en el delta.

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Los brigadistas informaron que la magnitud y la intensidad del fuego, así como las dificultades del terreno, plantean un escenario muy complicado

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Los agentes de la policía se concentraron en la Jefatura de la Unidad Regional II.

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

La avenida de Circunvalación está e la mira debido a la actual falta de mantenimiento por parte del gobierno de Javier Milei.

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Ver comentarios

Las más leídas

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Lo último

Furor y polémica por Cumbres Borrascosas: ¿vale la pena verla en el cine?

Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Crónica de un final anunciado: fama, conflictos y despedidas en Los Palmeras

Crónica de un final anunciado: fama, conflictos y despedidas en Los Palmeras

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El despliegue de los patrulleros se normalizó tras el acuerdo salarial. Fuentes oficiales señalaron que la seguridad no se resintió durante el conflicto

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
La Ciudad

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Ovación
Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Por Leandro Garbossa
Ovación

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

En Newells, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Policiales
Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos
Policiales

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La Ciudad
El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural