Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Uno de los incidentes más serios sucedió este jueves a la madrugada en Provincias Unidas al 4000, donde ardió un automóvil

El automóvil incendiado en Provincias Unidas al 4000. El siniestro sucedió este jueves a la madrugada

Los Bomberos Zapadores tuvieron que asistir a cuatro incendios durante la noche en distintos barrios de Rosario . En uno de los siniestros, un auto quedó totalmente destruido en la zona sudoeste de la ciudad. Los otros incidentes tuvieron que ver con quemas en pastizales y basurales.

De acuerdo con fuentes oficiales, el suceso más grave en cuanto a afectación de bienes de las personas sucedió alrededor de las 6 de este jueves en Provincias Unidas al 4000. En ese lugar, los Zapadores fueron convocados por el incendio de un automóvil Renault 19 que contaba con equipo de GNC.

Al lugar acudieron efectivos del Cuartel Sur de Zapadores. Cuando los socorristas llegaron al sitio no había personas intentando sofocar las llamas, pero tampoco hubo riesgo de propagación. Los daños en este caso fueron totales.

Los voceros indicaron que la seguidilla de llamadas de emergencias se inició poco después de las 21 con una denuncia por incendio de pastizales en la zona de Lamadrid y Castellanos.

Siguió alrededor de las 22.45 con otro foco ígneo en Pineda y Juan Pablo II y cerró a las 3.15 con un incendio en un basural en el camino del límite del municipio al 3500. Las fuentes indicaron que en esos casos tampoco problemas con vecinos, pero las tareas demandaron una buena cantidad de horas.