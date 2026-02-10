La Capital | Policiales | Cuidacoches

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La víctima dijo que Carlos R. la persiguió en la calle y le pegó en la zona sur. El ataque en contexto de violencia de género se repitió semanas después

10 de febrero 2026 · 14:21hs
La primera denuncia contra el cuidacoches se refiere a un episodio frente al Club Provincial.

Foto: Google Maps.

La primera denuncia contra el cuidacoches se refiere a un episodio frente al Club Provincial.

La Justicia provincial ordenó este lunes la prisión preventiva de un cuidacoches detenido la semana anterior en la zona sur de Rosario. La Fiscalía Regional Segunda lo imputó por dos golpizas a su expareja, que también lo denunció por amenazas mientras estaban en la calle.

Fuentes oficiales detallaron que Carlos R. pasará 90 días tras las rejas como parte del proceso penal que se inició el último viernes a la madrugada. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que los dos hechos en investigación ocurrieron en un claro contexto de violencia de género.

El sospechoso quedó bajo arresto porque una patrulla de la Brigada Motorizada lo interceptó en el momento en el que le pegaba a la víctima sobre bulevar Oroño al 3700. Después del procedimiento, las autoridades descubrieron que había un antecedente reciente de esta agresión en un sector cercano.

¿Por qué imputaron al cuidacoches detenido?

La policía arrestó al cuidacoches alrededor de la 1.50 de la mañana del pasado 6 de febrero. Su expareja le pidió que la dejara tranquila y el acusado reaccionó con un puñetazo sobre la parte izquierda de la cara. A continuación la agarró del cuello con el antebrazo, pero los agentes intervinieron y lo aprehendieron en el lugar.

En este caso, el MPA imputó a Carlos R. por amenazas simples y lesiones leves dolosas, agravadas por la relación preexistente y por mediar un contexto de violencia de género. El juez Juan Ignacio Gasparini aceptó la calificación legal y dictó la prisión preventiva por tres meses.

La fiscal Julia Feldman también le atribuyó al detenido un segundo delito con un diagnóstico médico más grave respecto de los golpes. La denuncia indica que la mujer también fue atacada por la misma persona dos semanas antes, frente al country del Club Provincial.

Respecto de este último episodio, los investigadores afirman que el sospechoso empezó a insultar a su expareja alrededor a las 22 del viernes 23 de enero y comenzó a correr hacia ella cuando se la cruzó. Ni bien le dio alcance, la tomó del cuello, la tiró al piso para darle puñetazos en la cara, le dobló la mano y le di patadas en la costilla y la cabeza.

