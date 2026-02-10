Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El accidente se produjo el lunes cuando uno de ellos arrojó alcohol para avivar el fuego. Fue en una casa ubicada en el Professional Country Club

El accidente en torno a un asado entre amigos en Funes sucedió el lunes a la noche

Dos hombres sufrieron quemaduras de distinta consideración cuando pretendían avivar el fuego para un asado que compartirían entre amigos en una casa ubicada en Funes. El accidente se produjo el lunes, cuando para tal objetivo uno de ellos intentó usar el alcohol que estaba almacenado en un bidón de cinco litros para avivar las llamas.

Al verter el líquido inflamable sobre el fugo, se produjo una explosión y las llamas alcanzaron al hombre que manipulaba el bidón, también a otro que intentó ayudarlo.

La reacción fue inmediata. Ambos alcanzaron a salir corriendo y se tiraron al agua en una pileta que estaba en la misma vivienda. De esa forma lograron bajar el nivel de quemaduras.

El hecho sucedió el lunes pasado en una casa ubicada en cercanías del Professional Country Club. Daniel Centurión, director de Protección Civil de Funes, se refirió a lo ocurrido que, por muy poco, pudo convertirse en un incidente mucho más grave en medio de una reunión de amigos para comer un asado.

“Uno de los muchachos no tuvo mejor idea que tirar un bidón de 5 litros de alcohol para avivar el fuego. El otro lo quiso auxiliar y los dos quedaron envueltos en llamas. Corrieron y se tiraron a la pileta", explicó el funcionario.

Según Centurión, ambos protagonistas “reconocieron que no se dieron cuenta de lo que hicieron, quizás por distracción. Ambos se quedaron bastante tiempo en el agua, hasta que llegó la ambulancia. Eso les hizo bajar la temperatura y que no se contamine la herida".