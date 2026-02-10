La Capital | La Región | Funes

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El accidente se produjo el lunes cuando uno de ellos arrojó alcohol para avivar el fuego. Fue en una casa ubicada en el Professional Country Club

10 de febrero 2026 · 13:12hs
El accidente en torno a un asado entre amigos en Funes sucedió el lunes a la noche

Foto: La Capital / Archivo

El accidente en torno a un asado entre amigos en Funes sucedió el lunes a la noche

Dos hombres sufrieron quemaduras de distinta consideración cuando pretendían avivar el fuego para un asado que compartirían entre amigos en una casa ubicada en Funes. El accidente se produjo el lunes, cuando para tal objetivo uno de ellos intentó usar el alcohol que estaba almacenado en un bidón de cinco litros para avivar las llamas.

Al verter el líquido inflamable sobre el fugo, se produjo una explosión y las llamas alcanzaron al hombre que manipulaba el bidón, también a otro que intentó ayudarlo.

La reacción fue inmediata. Ambos alcanzaron a salir corriendo y se tiraron al agua en una pileta que estaba en la misma vivienda. De esa forma lograron bajar el nivel de quemaduras.

>> Leer más: Un incendio y una explosión destruyeron una casa en Funes: cuatro lesionados

El hecho sucedió el lunes pasado en una casa ubicada en cercanías del Professional Country Club. Daniel Centurión, director de Protección Civil de Funes, se refirió a lo ocurrido que, por muy poco, pudo convertirse en un incidente mucho más grave en medio de una reunión de amigos para comer un asado.

“Uno de los muchachos no tuvo mejor idea que tirar un bidón de 5 litros de alcohol para avivar el fuego. El otro lo quiso auxiliar y los dos quedaron envueltos en llamas. Corrieron y se tiraron a la pileta", explicó el funcionario.

Según Centurión, ambos protagonistas “reconocieron que no se dieron cuenta de lo que hicieron, quizás por distracción. Ambos se quedaron bastante tiempo en el agua, hasta que llegó la ambulancia. Eso les hizo bajar la temperatura y que no se contamine la herida".

Noticias relacionadas
Damián Scaglione y Germán Vernet, son amantes de viajar y acaban de inaugurar un espacio en Funes que está inspirado en bares de otras regiones del mundo.

Se la jugaron con un tiki bar en Funes, con espíritu playero y coctelería de autor

Los alquileres en barrios privados cotizan en dólares

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

En total participaron 380 colonos en el Polideportivo, 170 en una casa alquilada en el Distrito Oeste, y 60 adultos mayores en ambos espacios.

Alvear tuvo el cierre de la 17° temporada de la Colonia de Vacaciones con demostraciones deportivas y shows

Para ser donante se requiere llevar Documento Nacional de Identidad (DNI). Tener entre 18 y 65 años, no ir en ayunas, que haya pasado un año desde el último tatuaje, piercing o cirugía, que hayan pasado dos meses desde la última donación de sangre. 

Realizarán una jornada de donación de sangre en Villa Gobernador Gálvez

El anuncio de mejoras laborales por parte del Ejecutivo provincial no fue interpretado como una recomposición salarial real.

