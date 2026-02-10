Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

La Ciudad
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad
"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
Información General
Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Ovación
Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina
Ovación
Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra
LA CIUDAD
La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
Información General
Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
POLICIALES
Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
La CIudad
"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
Información General
Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
El Mundo
Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
Ovación
El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Política
Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
La Ciudad
Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
Policiales
Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
La Ciudad
Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
Política
Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
POLICIALES
Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
La Ciudad
El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
Política
Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros