Facundo Guch esquivó al "cocodrilo" y puso a Newell's arriba por primera vez en el Apertura

El pibe leproso anotó, a los 22' del primer tiempo, el 1 a 0 parcial de tiro libre en el partido que se juega en el Coloso del Parque

El arquero de Platense, Matías Borgogno, no llega a detener el remate de Facundo Guch que se convirtió en el primero de Newell's.

Facundo Guch fue el autor del primer gol de Newell's ante Platense, en la victoria parcial en el Coloso y que significa la primera vez que el rojinegro está en ventaja en el torneo Apertura.

En este partido por la décima fecha (aunque no se jugó la novena por el paro del fútbol), Guch fue la única variante que ensayó el DT Frank Kudelka respecto al partido clásico. Facundo ingresó por otro pibe de la casa como Valentino Acuña y se paró como volante ofensivo por medio, con Luciano Herrera a la derecha y Walter Núñez a la izquierda, siendo el único punta Juan Ignacio Ramírez.

Sobre los 22 minutos del primer tiempo llegó la definición precisa, a la ratonera de Guch, que ejecutó con inteligencia la pelota quieta desde la puerta del área. Ubicó el balón sobre el palo derecho del arquero Matías Borgogno en el arco del hipódromo.

GOLAZO DE TIRO LIBRE DE GUCH Y NEWELL'S LE GANA A PLATENSE

Falta, amarilla y gol de Newell's

La falta había sido por una infracción de Ignacio Vázquez a Luciano Herrera a centímetros del ingreso al área. La sancionó muy bien el árbitro Luis Lobo Medina, que amonestó al defensor del Calamar.

Entonces Guch se hizo cargo de la pelota quieta y sacudió al Coloso con un rugido liberador. Pateó al palo del arquero y así esquivó al jugador utilizado como "cocodrilo" tendido en el piso (en este caso, Bautista Merlini).

Así fue la primera vez en todo el torneo en el que Newell's logró estar en ventaja en el resultado.