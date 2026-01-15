Estrenos de cine en Rosario: suspenso literario argentino, nominadas a premios internacionales y animación para la familia

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 15 de enero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Timothée Chalamet ganó un Globo de Oro por su actuación en “Marty Supremo”, el nuevo drama disponible en las salas de cine

"La virgen de la tosquera", la película argentina basada en los cuentos de Mariana Enriquez, ya está disponible en las salas de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario arranca el nuevo año con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina en marzo con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones .

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Uno de los estrenos más esperados de la semana es la cinta argentina “La virgen de la tosquera”, una producción dirigida por Laura Casabé, escrita por Benjamín Naishat y basada en los cuentos de la incomparable Mariana Enríquez . La película está ambientada en un verano argentino, unos meses después del estallido social de diciembre de 2001.

La historia sigue a Natalia (Dolores Oliverio), una joven que vive con sus dos amigas Mariela y Josefina en las afueras de Buenos Aires. Cuando Natalia se enamora de Diego, su amigo de toda la vida, experimenta el miedo a perderlo frente a Silvia, una chica mayor. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro contra ellos. Desde entonces, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia, y esa cualidad misteriosa la empodera y la conduce a un crudo desenlace.

“Marty Supremo” - Estados Unidos. 149 minutos.

Timothée Chalamet ganó un Globo de Oro y un Critics Choice por su actuación en “Marty Supremo”, el nuevo drama dirigido por Josh Safdie (el mayor de los hermanos que en dupla realizaron "Uncut Gems" y "Good Time", entre otras). El elenco se completa con las actuaciones de Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion y Tylor The Creator, quienes tejen junto a Chalamet una historia de ambición y superación que aborda el lado oscuro de la fama y la riqueza.

En los años cincuenta, Marty Mauser (Chalamet) es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. A medida que su talento y ambición crecen, también lo hace su obsesión. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y una intensa lucha por la redención.

“Tom y Jerry: la brújula mágica” - China. 103 minutos.

El gato y el ratón más conocidos de todos los tiempos llegan en una nueva animación para toda la familia. “Tom y Jerry: la brújula mágica” une a la dupla icónica en nuevas aventuras donde no faltan las persecuciones, la comedia y la acción.

Al entrar en contacto con una brújula mágica, Tom y Jerry viajan a través del tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China. Allí, deberán enfrentarse a Mega Ratota, un villano peligroso al cual solo podrán derrotar uniendo sus fuerzas.

“Exterminio: El Templo de Huesos” - Gran Bretaña. 109 minutos.

Nia DaCosta dirige “Exterminio: El Templo de Huesos”, la continuación de “Exterminio: La Evolución” (que cerró la clásica trilogía de zombies que comenzó en 2002). La cinta reúne a Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry en una historia de acción sobrenatural que amplía el universo creado por Danny Boyle y Alex Garland.

En esta continuación de la historia, el Dr. Kelson (Fiennes) se ve envuelto en una nueva relación cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo. Por otra parte, el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de “El templo de huesos”, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más aterradora.

“No Other Choice” - Corea del Sur. 139 Minutos.

Coescrita, producida y dirigida por Park Chan-wook ("Oldboy"), la película “No Other Choice” está basada en la novela “The Axe” de Donald Westlake y llega desde Corea del Sur a la pantalla grande. La cinta, protagonizada por Lee Byung-hun, combina el suspenso y el drama con la sátira.

La historia sigue a un hombre llamado Man-su, quien se embarca en una intensa búsqueda de trabajo tras ser despedido inesperadamente de la compañía en la que trabajó durante 25 años. Desesperado por un puesto de trabajo, Man-su hará todo lo posible por sacar del camino a la competencia.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 15 de enero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos antiguos

"Familia en renta": (Drama) Phillip consigue trabajo en una agencia en la que debe interpretar roles familiares o amistosos para desconocidos. De a poco comienza a establecer vínculos que escapan de la actuación.

(Drama) Phillip consigue trabajo en una agencia en la que debe interpretar roles familiares o amistosos para desconocidos. De a poco comienza a establecer vínculos que escapan de la actuación. "Primate": (Suspenso) Cuando Lucy regresa a su hogar en una isla tropical, Ben, el querido chimpancé de la familia, se vuelve rabioso. El grupo deberá luchar contra la mascota de que tanto adoraban para sobrevivir.

(Suspenso) Cuando Lucy regresa a su hogar en una isla tropical, Ben, el querido chimpancé de la familia, se vuelve rabioso. El grupo deberá luchar contra la mascota de que tanto adoraban para sobrevivir. "Valor sentimental": (Drama) Dos hermanas se reencuentran con su padre, un cineasta muy reconocido, cuando este le ofrece a una de ellas el protagónico de su próxima película. Luego de rechazada la oferta, se descubre que le dio el papel a una joven estrella de Hollywood y la dinámica familiar se complejiza.

(Drama) Dos hermanas se reencuentran con su padre, un cineasta muy reconocido, cuando este le ofrece a una de ellas el protagónico de su próxima película. Luego de rechazada la oferta, se descubre que le dio el papel a una joven estrella de Hollywood y la dinámica familiar se complejiza. "Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados": (Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero.

(Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero. “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

(Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. "Anaconda": (Comedia) Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, Doug y Griff se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar su película favorita: “Anaconda”. Pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal.

(Comedia) Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, Doug y Griff se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar su película favorita: “Anaconda”. Pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal. "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.

(Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi. "Five nights at Freddy's 2": (Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's.

(Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

