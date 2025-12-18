Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de Avatar, una maestra rural y la poesía como refugio

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 18 de diciembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

La continuación de Avatar, el gran tanque que llega a los cines de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Con Avatar: Fuego y Cenizas, James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully.

La película, con guion de James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver, e historia de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno, también está protagonizada por Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass y Kate Winslet.

"Madame Violet" - Francia. 109 minutos.

Madame Violet es una película francesa sobre Louise Violet, una maestra parisina enviada a un pueblo rural en la Francia de 1889 para implementar la educación obligatoria, enfrentándose a una comunidad que desconfía de la escuela y prefiere el trabajo agrícola, pero con su perseverancia y convicción, logra abrir la primera escuela, transformando el futuro de los niños, aunque su pasado amenaza con alcanzarla, explorando temas de educación, libertad y prejuicio.

“Sex” - Noruega. 118 minutos.

Dos amigos heterosexuales que trabajan juntos como deshollinadores empiezan a replantearse sus certezas alrededor de su sexualidad a raíz de dos sucesos que sacuden sus vidas. Uno le cuenta a otro que, a pesar de no considerarse gay, ha tenido un encuentro sexual casual con otro hombre. Su amigo, por su parte, lleva tiempo sintiéndose mujer en unos sueños recurrentes en los que es seducida por David Bowie. Sacar a la luz estos secretos pondrá a prueba su amistad, sus vidas familiares y su propia identidad.

"Weser" - Argentina. 85 minutos

En un pequeño pueblo costero, un grupo de personas aisladas durante la cuarentena del COVID encuentra en la poesía un refugio frente a la muerte, mientras se aferra a la fantasía de reconstruir su vida fracturada. Realidad y sueño se entrelazan, explorando el arte como forma de trascender la desesperación.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 18 de diciembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Five nights at Freddy's 2": (Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's.

(Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

(Romante) El romance florece entre una acaudalada dama de la alta sociedad y un joven bailarín de ballet mexicano. Creyendo que su amante le apoyará, él cruza la frontera para perseguir sus sueños en San Francisco. Pero cuando la ambición y el amor chocan con la dura realidad, él debe enfrentarse a la verdadera naturaleza de su relación.

(Ciencia ficción) Un joven captura e interroga a un hombre de negocios que cree que es un invasor alienígena. El captor, su novia, el empresario y un detective privado se enzarzan en una tensa batalla psicológica.

(Terror) Un niño presencia el asesinato de sus padres a manos de un hombre disfrazado de Papá Noel. Años más tarde, ya adulto, se pone él mismo un disfraz de Papá Noel y se embarca en una violenta búsqueda de venganza contra los responsables de aquello

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

