Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Se abre la posibilidad de una huelga de transporte por parte de la UTA. El conflicto gira en torno al pago del medio aguinaldo

18 de diciembre 2025 · 09:33hs
Se encendieron las alertas ante un posible paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) este jueves 18 de diciembre, jornada en la que se desarrollará una nutrida agenda de movilizaciones en contra de la reforma laboral del gobierno. ¿Qué pasa en Rosario con la huelga de transporte?

En particular, la posibilidad de que UTA convoque a una huelga con cese de actividades no está vinculada a las protestas de este jueves ya que gira en torno al conflicto por el pago del medio aguinaldo. La fecha límite para abonar el salario complementario es este jueves 18 de diciembre, aunque hay un margen de cuatro días hábiles.

¿Hay paro de colectivos en Rosario?

Cabe recordar que la Unión Tranviarios Automotor no se plegó a la medida de fuerza convocada contra la reforma laboral para este jueves. De esta manera, no hay paro de colectivos este 18 de diciembre y se ofrecerá un servicio normal. Tanto a nivel nacional como en Rosario, el transporte funciona sin inconvenientes.

Pero sí hay una amenaza de una futura huelga si no soluciona el conflicto por el pago del medio aguinaldo a los choferes. Esta medida, de confirmarse, en principio podría afectar a cerca de 3 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El comunicado de los gremios al respecto indica: “Durante los últimos meses, las cámaras comparecientes han advertido reiteradamente que el sector opera con ingresos insuficientes, crecientes costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores, lo cual ha colocado a numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa.

Y concluye: "Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal“.

Las movilizaciones en Rosario de este jueves

Este jueves 18 de diciembre habrá una nutrida agenda de movilizaciones en Rosario, todas en contra de la reforma laboral que el oficialismo planea sancionar.

Por la mañana, los sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se movilizarán desde la iglesia San Cayetano (a las 10) hasta la Plaza 25 de Mayo (a las 12).

Por su parte, la Central General de Trabajadores (CGT) de Rosario convocó a las 16 a Plaza 25 de Mayo para realizar una concentración. Según aseguraron desde la sede local, un gran número de gremios y organizaciones sociales se sumarán a la movilización.

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

El municipio presentó un programa de turismo educativo que busca extender la realización del acto hasta noviembre y sumar visitas a sitios históricos

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

