Denunciaron al esposo de Maru Botana por acoso y hostigamiento laboral

Ángel de Brito reveló en LAM que una exempleada de la pastelera inició una demanda judicial contra Bernardo Solá, el marido de Maru Botana

Un conflicto inesperado alrededor de la pastelera Maru Botana encendió la polémica en los medios . En las últimas horas, se reveló que su marido, Bernardo Solá, enfrentó un conflicto judicial por presunto acoso y hostigamiento laboral.

Cabe recordar que Maru Botana está en pareja con Solá desde 1997, una relación que ya lleva más de 27 años. Juntos formaron una familia y fueron padres de ocho hijos. Aunque el ingeniero agrónomo siempre mantuvo un perfil bajo y alejado del ojo público, en las últimas horas trascendió que fue denunciado por una exempleada.

La información fue dada a conocer por el periodista Á ngel de Brito en el programa LAM . Según detalló el conductor, el esposo de la cocinera tendría una denuncia radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N.º 47.

La denuncia al marido de Maru Botana

Según reveló el periodista Ángel de Brito, una exempleada de Maru Botana denunció al marido de la pastelera, Bernardo Solá, por presunto acoso y hostigamiento laboral. La información fue dada a conocer en el programa LAM.

“Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y, casualmente, llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo”, comenzó relatando el conductor.

Luego, De Brito profundizó sobre la denuncia judicial y detalló que la exempleada trabajaba en la pastelería de Botana ubicada en la calle Echeverria. Según explicó, “demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y, particularmente contra Bernardo Solá, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N.° 47”.

En ese sentido, el conductor leyó parte del expediente en pleno vivo: “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse y llegar al trabajo más desprolija”.

De Brito también reveló que ambas partes habrían alcanzado un acuerdo transaccional. “Se solicitó la homologación y dieron el pago de un monto embargado y despues solicitaron el levantamiento del embargo" ,leyó. El conductor sintetizó: “Lo acusa de incomodarla”.

Además, el periodista leyó otro fragmento de la causa: “La actora reajusta el monto de su demanda, incluyendo intereses calculados hasta la fecha, en la suma de 50 millones de pesos”. Según aclaró, los demandados aceptaron abonar esa cifra “sin reconocer los hechos ni el derecho, al solo efecto conciliatorio”.

