Insólita dedicatoria de Momi Giardina en "MasterChef Celebrity" tras su primera medalla

La participante se destacó en “La noche de beneficios” del reality culinario, donde obtuvo la medalla de plata y recordó irónicamente una vivencia personal

Momi Giardina vivió una noche especial en " MasterChef Celebrity ". En la emisión de este miércoles 17 de diciembre, la participante ganó la medalla plateada por hacer uno de los mejores platos de la jornada y dejó un mensaje llamativo que desató las risas de sus compañeros.

El programa definió a los famosos que enfrentarán la próxima gala de eliminación y a quienes se destacaron con medallas que podrán utilizar durante la semana siguiente. En ese contexto, los capitanes analizaron los platos a preparar y organizaron los equipos para la cuarta noche de las “Olimpiadas” del certamen.

Giardina integró el equipo del Turco Husaín junto a Sofía Gonet y Sofía Martínez. A la exbailarina, recientemente distinguida como “Figura humorística” en los Martín Fierro de Streaming, le asignaron la preparación de una ensalada César con pollo . Su propuesta sorprendió al jurado tanto por la presentación como por la ejecución.

Tras la degustación, los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis anunciaron como ganador al equipo liderado por el exjugador de fútbol.

La reacción de Momi Giardina tras ganar la medalla de plata en Masterchef

El Turco obtuvo la medalla dorada y Giardina se quedó con la plateada, la primera desde su ingreso al reality. "Esto es una César… es maravillosa", definió Martitegui al probar el plato.

Wanda Nara destacó el recorrido de la participante, que en otras galas había quedado entre los desempeños más bajos. “Cómo la vida te recompensó. Pensabas que nadie te quería en su equipo y terminaste con una medalla. Es una gran enseñanza”, señaló la conductora.

Al recibir la insignia, Giardina apeló a su humor característico y dedicó el logro a una persona especial: “Nunca pude ser abanderada ni escolta. Se lo dedico a María Elena, una maestra que nunca me eligió”. Wanda sumó: "Un beso para María Elena, ojalá nos esté viendo", y Momi remató con ironía: "Desde arriba", lo que desató risas de todos en el estudio.