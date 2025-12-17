Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

El capitán de la selección argentina llegó a las 10 al aeropuerto de Sauce Viejo ya que el de Rosario está en obras. Cientos de fanáticos y curiosos se movilizaron

Lionel Messi arribó este miércoles por la mañana al Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo , donde se montó un importante operativo de seguridad ante la presencia del ídolo local. El aterrizaje se concretó a las 10 y reunió desde temprano a un numeroso grupo de santafesinos que se acercó para presenciar su llegada.

El capitán de la selección argentina eligió la terminal santafesina debido al cierre del Aeropuerto Internacional de Rosario, que permanece inactivo desde septiembre por obras de infraestructura y mejoras operativas. Por ese motivo, Sauce Viejo funcionó como punto de ingreso alternativo a la región.

Tras descender de su avión , Messi no saludó ni se acercó a la gente, SImplemente se subió a un vehículo para continuar su viaje por vía terrestre . Llegará, como siempre, a su residencia ubicada en un barrio privado de la localidad de Funes, donde suele alojarse durante sus estadías en el país.

Cómo fue la llegada de Messi al país

Como sucede cada fin de año, la presencia de Messi volvió a generar un fuerte impacto social. Desde las primeras horas del día, decenas de personas se congregaron en el aeropuerto con banderas, camisetas de la Selección Argentina y celulares en mano, con la expectativa de ver, aunque sea a la distancia, al ídolo rosarino.

Ante la convocatoria, las autoridades desplegaron un operativo especial con fuerzas provinciales y personal aeroportuario para garantizar un arribo ordenado y preservar la seguridad del jugador, su familia y los fanáticos que se acercaron al predio.

Durante su estadía en el país, Messi se instalará una vez más en el barrio privado Kentucky, en Funes. Allí pasará las Fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a su familia, en una dinámica que se repite desde hace años y que convierte a la ciudad en escenario habitual de su descanso. Además, esta vez, tiene previsto asistir al casamiento de su hermana María Sol.

El astro argentino llegó al país tras una temporada exigente con Inter Miami y la selección nacional. Su regreso a Estados Unidos se proyecta para la segunda semana de enero, en función del inicio de la pretemporada del club estadounidense y de una agenda internacional cargada, que incluye la Finalissima ante España y el próximo Mundial.