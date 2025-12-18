La Capital | La Ciudad | Autopista Rosario-Buenos Aires

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

El siniestro vial provocó un corte de tránsito este jueves a la mañana y complicó la circulación en el cruce con la ruta nacional A012

18 de diciembre 2025 · 07:44hs
La colisión ocurrió en el kilómetro 278 de la autopista Rosario-Buenos Aires.

Foto: X/@franciscorlandi.

La colisión ocurrió en el kilómetro 278 de la autopista Rosario-Buenos Aires.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este jueves el cierre del paso vehicular sobre la autopista Rosario-Buenos Aires. La medida temporal se tomó debido a un choque en inmediaciones de Alvear, donde una de las manos del corredor quedó bloqueada como parte del operativo para asistir a las personas involucradas.

El siniestro vial tuvo lugar a la madrugada y obligó a las autoridades a implementar un desvío en el cruce con la ruta nacional A012. Voceros del organismo del gobierno de Santa Fe recomendaron circular con precaución por la zona debido a las demoras que podía generar la restricción.

En primera instancia, la colisión sólo afectó el tránsito hacia Buenos Aires frente a la planta de General Motors. La mano para ir hacia Rosario permanecía liberada a altura del enlace con la ruta provincial 16, el acceso principal a Pueblo Esther y otras localidades vecinas.

¿Cómo fue el choque en la autopista Rosario-Buenos Aires?

Según fuentes oficiales, un auto y un camión chocaron en el kilómetro 278 de la autopista. La policía ya estaba trabajando en el lugar a las 5 de la mañana y más tarde se anunció el corte de los carriles descendentes como parte del operativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/2001589391270072788&partner=&hide_thread=false

La versión preliminar indica que se produjo una colisión por alcance a primera hora de la jornada. Ambos vehículos iban en dirección a Buenos Aires y el impacto provocó demoras en la zona de Alvear. El chofer del camión Mercedes-Benz 1215 resultó ileso y su test de alcoholemia dio resultado negativo. En tanto, el conductor del Volskwagen Gol, un hombre de 47 años, fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario para evaluar las lesiones y se encontraba fuera de peligro.

>> Leer más: Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Además de los inconvenientes para circular por la autopista, el bloqueo generó mayor congestión vehicular por algunos minutos en la ruta A012, uno de los principales corredores del transporte de carga de la región. El tránsito hacia el sur se desvió a través del distribuidor que también permite llegar a Pueblo Esther y la situación se normalizó antes de las 8 de la mañana.

Choque Alvear

Mientras tanto, la policía se hizo cargo de otro operativo vial con circulación restringida en el sudoeste santafesino. Un camionero quedó varado sobre la calzada debido a un desperfecto mecánico en el acoplado, de manera que se implementó el paso alternado en el cruce de la ruta nacional 8 y la ruta provincial 90, a la altura de Chapuy.

Noticias relacionadas
La toma de deuda de la Municipalidad será en gran medida para avanzar con el pavimento definitivo. Con una inversión proyectada para el año que viene de unos 38 mil millones de pesos en la renovación de calzadas se intervendrá en barrios y se priorizarán accesos.

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Video viralizado. Nata, el adolescente de 14 años pidió ser él quien pida su propia adopción y generó una respuesta inmediata: hubo más de 500 inscriptos. 

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

El tiempo en Rosario. El calor se hace sentir

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Foto de archivo. Mueblerías de Rosario y toda la provincia participan de la iniciativa

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

