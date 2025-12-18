Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

El siniestro vial provocó un corte de tránsito este jueves a la mañana y complicó la circulación en el cruce con la ruta nacional A012

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este jueves el cierre del paso vehicular sobre la autopista Rosario-Buenos Aires . La medida temporal se tomó debido a un choque en inmediaciones de Alvear , donde una de las manos del corredor quedó bloqueada como parte del operativo para asistir a las personas involucradas.

El siniestro vial tuvo lugar a la madrugada y obligó a las autoridades a implementar un desvío en el cruce con la ruta nacional A012 . Voceros del organismo del gobierno de Santa Fe recomendaron circular con precaución por la zona debido a las demoras que podía generar la restricción.

En primera instancia, la colisión sólo afectó el tránsito hacia Buenos Aires frente a la planta de General Motors. La mano para ir hacia Rosario permanecía liberada a altura del enlace con la ruta provincial 16, el acceso principal a Pueblo Esther y otras localidades vecinas.

Según fuentes oficiales, un auto y un camión chocaron en el kilómetro 278 de la autopista . La policía ya estaba trabajando en el lugar a las 5 de la mañana y más tarde se anunció el corte de los carriles descendentes como parte del operativo.

Autopista Rosario-Buenos Airesen el km. 278 , altura de Alvear, la circulación está interrumpida por colisión de alcance entre un auto y un camión. Tránsito es desviado en el distribuidor de ingreso a RN A012. Prever demoras #Precaución — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) December 18, 2025

La versión preliminar indica que se produjo una colisión por alcance a primera hora de la jornada. Ambos vehículos iban en dirección a Buenos Aires y el impacto provocó demoras en la zona de Alvear. El chofer del camión Mercedes-Benz 1215 resultó ileso y su test de alcoholemia dio resultado negativo. En tanto, el conductor del Volskwagen Gol, un hombre de 47 años, fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario para evaluar las lesiones y se encontraba fuera de peligro.

Además de los inconvenientes para circular por la autopista, el bloqueo generó mayor congestión vehicular por algunos minutos en la ruta A012, uno de los principales corredores del transporte de carga de la región. El tránsito hacia el sur se desvió a través del distribuidor que también permite llegar a Pueblo Esther y la situación se normalizó antes de las 8 de la mañana.

Choque Alvear Foto: Policía de Santa Fe.

Mientras tanto, la policía se hizo cargo de otro operativo vial con circulación restringida en el sudoeste santafesino. Un camionero quedó varado sobre la calzada debido a un desperfecto mecánico en el acoplado, de manera que se implementó el paso alternado en el cruce de la ruta nacional 8 y la ruta provincial 90, a la altura de Chapuy.