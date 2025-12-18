Arrancaron el medidor de energía y robaron en un comercio a metros de Peatonal Córdoba

La Capital | Policiales | comercio

El robo sucedió este jueves a la madrugada en un local de indumentaria que inauguró en septiembre.

18 de diciembre 2025 · 09:25hs
El robo en el comercio de indumentaria deportiva sucedió este jueves a la madrugada.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El robo en el comercio de indumentaria deportiva sucedió este jueves a la madrugada.
Sin medidor. Los ladrones arrancaron cables y dejaron sin energía al local. Después

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Sin medidor. Los ladrones arrancaron cables y dejaron sin energía al local. Después, rompieron la puerta de un piedrazo

Un comercio de indumentaria deportiva ubicada en Sarmiento al 700, en pleno microcentro y a pocos metros de la peatonal Córdoba, fue blanco de un audaz robo este jueves a la madrugada. Uno o varios delincuentes a rrancaron los cables del medidor de electricidad del frente del negocio y luego rompieron de un piedrazo el vidrio de la puerta de ingreso.

Facundo, el empleado “Kirikocho Fútbol Company” que llegó lugar tras ser ubicado por la Policía, estimó que el perjuicio causado por los ladrones podría llegar a los 400 mil pesos, entre el dinero en efectivo que había en la caja del local y el recuento preliminar de artículos que estaban exhibidos en el salón y fueron a parar a manos ajenas.

El muchacho contó a La Capital que el robo se produjo alrededor de la 1.30, de acuerdo con lo que le informó la Policía.

Cómo fue el robo a metros de la peatonal Córdoba

“Tiraron un piedrazo, pero antes arrancaron los cables del medidor de energía. Rompieron la puerta, se metieron adentro y se llevaron ropa que estaba exhibida y en mostrador que pudieron levantar, más el dinero que estaba en la caja (unos 250 mil pesos) y el teléfono celular del negocio”, precisó Facundo.

robo Kiricocho

El empleado agregó por la acción de los delincuentes el local quedó sin energía eléctrica y no funcionaron las cámaras de video. También contó que aún no tenían un sistema de alamar instalado, ya que hacía poco que se habían mudados a ese local ubicado a pocos metros de la peatonal y muy cerca del Diario La Capital.

robo y destrozos Kiricocho

>> Leer más: Robo en peatonal Córdoba: rompieron a piedrazos la puerta de un tradicional bar

“Si arrancaron todos los cables antes de entrar, las cámaras no deben haber filmado nada”, sostuvo. Facundo contó que esa sucursal de “Kirikocho”, una franquicia de Buenos Aires, abrió en Sarmiento al 700 en septiembre pasado. Los propietarios son oriundos de Paraná, Entre Ríos, y enterados de la desagradable noticia ya estaban de viaje hacia Rosario.

