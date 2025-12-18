El paso de Jorge Almirón por la Copa Libertadores, con actuaciones de cal y otras de arena

Llegó a dos finales, una de ellas con Lanús, que al igual que Central nunca había alcanzado esa instancia. La otra con Boca. La última experiencia fue floja

Jorge Almirón fue elegido por Central por su experiencia en Copa Libertadores. La dirigió seis veces con cinco clubes distintos.

La designación de Jorge Almirón como entrenador de Central ya es un hecho consumado y el dato que no se puede ocultar es que la elección tuvo como principal apuntalamiento la experiencia del técnico en la Copa Libertadores , el torneo que el Canalla tendrá como mayor desafío en la próxima temporada.

Almirón dirigió en la Libertadores en seis ocasiones ( lo hizo en 60 partidos, con 24 triunfos, 18 empates y 18 derrotas ) con cinco clubes distintos y tuvo suerte dispar: en sus hombros carga con dos finales, pero también con dos intervenciones en las que no logró sortear la fase de grupos.

Antecedentes al margen, en Central están haciendo todo como para competir de la manera más seria posible el torneo de clubes más importante a nivel continental. Por eso la apuesta de prescindir de los servicios de Ariel Holan , a quien se le vencía el contrato el próximo 31 de diciembre, para ir en busca de un DT con mayor recorrido en esta competencia.

Vaya paradoja, en su primera experiencia llegó nada menos que a la final, con un club que nunca en su historia lo había logrado, lo mismo que le ocurre al Canalla. Pero en la última, con un Colo Colo que alguna vez supo ganarla, no pudo superar la fase de grupos.

Por supuesto que hay ingredientes aleatorios que pesan en la suerte que pueda correr un equipo en un torneo tan prestigioso como la Copa Libertadores, y uno de ellos es la calidad del plantel que un entrenador tiene a cargo. Cuanto más potencial futbolístico haya, mayores serán las chances de meterse en la pelea.

Lo cierto es que este Almirón que despertó interés en Arroyito arrancó su intervención copera con todo y terminó con una participación que generó más decepción que alegría.

Centralmi La imagen con la que Central le dio la bienvenida a Jorge Almirón. Será el sucesor de Ariel Holan.

Dependerá del sostén que Central le brinde

Será fundamental en esta historia ver qué sostén le da la comisión directiva de Central a la hora de conformar el plantel para que el técnico pueda demostrar esa capacidad por la que los responsables del fútbol canalla fueron a buscarlo.

Lanús nunca había llegado a una final de Libertadores y con Almirón pudo hacerlo. No sólo eso, sino que estuvo muy cerca de pegar el gran golpe frente a un poderoso brasileño como Gremio.

En 2017 el Granate, con 13 puntos, terminó primero en el grupo 7, con cinco unidades por encima de Nacional de Montevideo. Chapecoense fue tercero con 7 y Zulia último con 5. Sorteó los octavos de final frente a The Strongest de Bolivia y en cuartos de final dejó en el camino a San Lorenzo por la vía de los penales.

Sin dudas la serie más recordada fue la semifinal, en la que chocó contra River. Es que la derrota por 1-0 en el Monumental fue revertida con un infartante 4-2 en La Fortaleza. Pero en la final no pudo con Gremio. Cayó por 1-0 en Brasil y también fue derrota (1-2) en el sur bonaerense.

Fue lo más cerca que estuvo Lanús de la conquista de la Copa Libertadores y fue con Almirón como entrenador.

Almironcol Uno de los clubes que dirigió Jorge Almirón en la Copa Libertadores fue Atlético Nacional de Medellín.

A Colombia

Un año después el hoy DT canalla afrontó la copa con Atlético Nacional de Medellín, con el que hizo otra vez una gran fase de grupos, terminando en la primera colocación, con 10 puntos.

Pero el equipo colombiano no llegó demasiado lejos. Quedó eliminado en octavos de final frente a Atlético Tucumán tras perder por 2-0 en el norte argentino y 2-1 en suelo cafetero.

De regreso a Argentina, Almirón tomó las riendas de San Lorenzo y volvió a dirigir Copa Libertadores por tercer año consecutivo. Con 10 puntos, el Ciclón fue segundo en su grupo, a cinco unidades de Palmeiras. Debajo de ellos quedaron Junior de Barranquilla y Melgar de Bolivia.

La particularidad de esa Copa Libertadores es que Almirón dejó el cargo antes de que el equipo disputara los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por Cerro Porteño. De esos partidos se hizo cargo Juan Antonio Pizzi.

El recuerdo más fuerte, con Boca

Cuatro años después, en 2023, llegó el recuerdo más fuerte de Almirón al frente de un equipo en la Copa Libertadores, ya que dirigió nada menos que a Boca. Y otra vez llegó a la final.

Almi En Boca, Almirón hizo una gran Copa Libertadores. Llegó a la final, pero perdió contra Fluminense.

Almirón comenzó a dirigir en la segunda fecha de la fase de grupos (en la primera lo había hecho Mariano Herrón, quien estaba a cargo del equipo como técnico interino) y el xeneize fue el mejor del grupo, con 13 puntos.

Un dato particular: hasta la final incluida, Boca no volvió a ganar más un partido dentro de los 90 minutos. Los seis que disputó antes de toparse en el encuentro decisivo contra Fluminense fueron empates y esas tres series las sorteó por la vía de los penales.

En octavos de final igualó sin goles en su visita a Nacional y 2-2 en La Bombonera. Por los cuartos fue 0-0 contra Racing en Avellaneda y el mismo resultado en La Boca, mientras que en la semifinal dejó en el camino a Palmeiras, equipo con el que empató 0-0 de local y 1-1 en Brasil.

El partido que rompió esa monotonía de los empates y la alegría por los penales fue el que jugó contra Fluminense, en Río de Janeiro, con victoria para el conjunto carioca por 2 a 1.

Las experiencias en Chile

Al año siguiente, con Colo Colo, tuvo que afrontar las instancias preliminares, en las que dejó en el camino primero Godoy Cruz y después a Trinidense. El Cacique ese año llegó hasta los cuartos de final del certamen, después de seis temporadas en las que ningún equipo chileno pudiera lograrlo.

Copis

Apenas seis puntos logró el equipo en la fase de grupos, pero por mejor cantidad de goles de visitante pudo superar a Cerro Porteño. En octavos de final superó a Junior de Barranquilla y en cuartos cayó frente a River.

Lo de este año para Colo Colo fue directamente para el olvido, por el último puesto del grupo E con apenas 5 puntos. Quedó a uno de Bucaramanga, a tres de Fortaleza y a ocho de Racing.

Pese a este último antecedente, con un equipo que supo ser campeón del máximo torneo continental a nivel de clubes, Central fue en busca de Almirón, a quien sin dudas no le falta experiencia en la competitiva Copa Libertadores y quien además de un par de malas participaciones cuenta con dos finales.