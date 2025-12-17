Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

La paciente permanece internada y estable en el Hospital Iturraspe. Tiene el esquema de vacunación completo y el caso se da en un contexto de aumento sostenido

La bebé de cuatro meses permanece internada en el Hospital Iturraspe, donde recibe monitoreo permanente tras confirmarse el diagnóstico de tos convulsa.

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó un caso de tos convulsa en una bebé de cuatro meses que permanece internada en el Hospital Iturraspe, en la capital provincial . Según informaron desde la cartera sanitaria, la paciente se encuentra clínicamente estable y bajo monitoreo permanente.

La bebé fue atendida inicialmente en el Hospital Protomédico, luego de presentar síntomas compatibles con coqueluche. Debido a la evolución del cuadro y a antecedentes de prematurez, los profesionales resolvieron su derivación al Iturraspe, donde continúa internada en el marco de los protocolos habituales para este tipo de casos en lactantes.

Desde el Ministerio precisaron que tanto la paciente como su madre cuentan con el calendario de vacunación completo. No obstante, remarcaron que, si bien la inmunización reduce de manera significativa la gravedad de la enfermedad, no garantiza una protección absoluta, especialmente en los primeros meses de vida.

La tos convulsa, también conocida como coqueluche, es una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se caracteriza por episodios de tos intensa y persistente y es altamente contagiosa. En bebés pequeños puede derivar en complicaciones graves, como dificultad respiratoria, apneas y cuadros que requieren internación.

Especialistas en salud pública advirtieron que el diagnóstico temprano resulta clave para reducir riesgos, sobre todo en lactantes y en personas con factores de vulnerabilidad.

El aumento de casos en la provincia

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), hasta la semana epidemiológica 49 de 2025 se notificaron en Santa Fe 304 casos de tos convulsa. De ese total, 59 fueron confirmados y 13 se clasificaron como probables.

El departamento Rosario concentra cerca del 80 por ciento de los casos confirmados en la provincia. También se registraron diagnósticos en los departamentos La Capital, San Lorenzo, General López, Constitución, Caseros, Castellanos y Belgrano, lo que da cuenta de una circulación sostenida de la enfermedad.

Coqueluche, qué tener en cuenta

En cuanto al brote de coqueluche, es indispensable que se cumpla con el calendario obligatorio y gratuito.

Las vacunas que cubren la tos convulsa son la pentavalente (o quíntuple) en la primera infancia, la triple bacteriana celular en la edad escolar y la triple bacteriana acelular (dTpa) para embarazadas, adolescentes y adultos, según el calendario de vacunación de Argentina. Estas vacunas también protegen contra otras enfermedades como la difteria y el tétanos. Por grupo etario se colocan de esta manera: