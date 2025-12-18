Asociación Rosarina de Básquet: todo definido en las categorías más chicas

Mientras se espera por la resolución del final de la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet, de la A a la D están todos los campeones

Los torneos oficiales del ascenso de la rama masculina de la Asociación Rosarina de Básquet ya le bajaron la persiana al 2025 y solo queda saber qué va a pasar con la resolución del cuadrangular final de la Superliga para consagrar al campeón de la categoría mayor.

Mientras se espera por la resolución del final de la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet, las categorías de ascenso ya consagraron a sus campeones y a los equipos que van a jugar en un nivel superior.

A los ascensos de Alumni de Casilda (campeón) y Tiro Suizo desde la Primera A a la máxima categoría del básquet local y al campeonato logrado por Gimnasia en la Primera B, esta semana se definieron el segundo ascenso en esta categoría y los campeonatos de Primera C y Primera D.

Saladillo, a Primera A del básquet local

El club que tiene su sede en Arijón 159 volvió a la segunda categoría del básquet rosarino y acompañará a Gimnasia y Esgrima que fue el campeón. La institución tuvo que sufrir más de la cuenta para quedarse con el cuadrangular final por este segundo ascenso.

Porque en el último partido del torneo que definía el segundo ascenso le tenía que ganar a Temperley B y hacer números porque con esa victoria estos dos equipos más Universitario quedaban empatados con un récord de 2-1, ya que estos tres equipos le habían ganado a Atalaya B, pero en los enfrentamientos entre ellos ganaron y perdieron un partido cada uno.

Tuvieron que recurrir a la diferencia de tantos y allí prevaleció Saladillo. Ya que Temperley B derrotó 61 a 59 en la primera fecha a Universitario, y éste le había ganado a Saladillo 68 a 66 en la segunda jornada. Pero como Saladillo venció a Temperley B 69 a 58 en la jornada final, los de zona sur pudieron festejar.

El entrenador fue Fernando Walker y los que más jugaron fueron: Lucas Trujillo (39 partidos), Ignacio Nicolás González (39), Pedro Masetro (39), Manuel Bello (38), Lucas Bello (37), Néstor Adam (37), Martín Oronao (37) y Giovanni Manenti (35).

También integraron el plantel Matías Osuna, Joan Yassogna, Santino Monteverde, Bruno Villalon, Juan Cruz Bernardi, Blas Hernández, Lucas García Méndez, Santiago Monzón, Franco Galeano, Santiago García Méndez, Laureano Boncompain y Agustín Escobar.

111 Velocidad y Resistencia, campeón de Primera C.

Velocidad, campeón de la C

En Primera C Velocidad y Resistencia fue el mejor en el cuadrangular final y se consagró campeón de la categoría, aunque no podía ascender por la reglamentación de la Rosarina, ya que para hacerlo debían tener una tira completa en las formativas y su cancha no cumple con los requisitos para jugar en la B.

Por lo cual tuvo que ceder su lugar y los ascensos a la Primera B fueron para Red Star B y Unión de Arroyo Seco B.

La institución de calle Urquiza al 2700, que en la jornada final superó 60 a 33 a Red Star B, tuvo que esperar un triunfo no muy abultado de Industrial de Funes ante Unión de Arroyo Seco para quedarse con el título.

Los funenses ganaron 78 a 67 y se produjo un triple empate en el primer puesto que le dio el título a Velocidad y Resistencia (pero no el ascenso por cuestiones reglamentarias) ya que los campeones finalizaron con una diferencia de tantos de +9, contra -1 de Industrial de Funes y -8 de Unión de Arroyo Seco B en los enfrentamientos entre estos tres equipos.

Velocidad y Resistencia tuvo como DT a Manuel Sottile y con estos jugadores: Ignacio Menis, Juan Manuel Poggio, Francisco Sahores, Pablo Sahores, Ernesto Samiter, Martín Maruelli, Javier Ludueña, Juan Andrés Follonier, Santiago Hinchliff, Agustín Pelusa, Jonathan Zandri, Alejandro Marsili, Eugenio Lambertucci, Micaias Colotti, Facundo Cuello, Marcelo De Giorgio, Leonel Morales, Juan Bautista Mangialovori, Matías Besteiro, Franco Lentini, Francisco Segovia y Jerónimo Massa.

Los ascensos en la Primera D

Mientras que la menor de las categorías, que tuvo su cuadrangular final en Calzada, se dio algo particular en la definición. Es que en el último partido del torneo Saladillo B logró el ascenso a la C tras ganarle a San Telmo de Funes B por 58 a 52. Pero Universitario C, que le había ganado a primera hora por 58 a 36 a Provincial C, también festejó ese triunfo del Sala porque además de lograr el ascenso a la C, se consagró campeón en la Primera D rosarina.