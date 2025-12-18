La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Se licitarán letras en el Mercado Argentino de Valores por $15 mil millones. Y la semana próxima emitirá bonos por un monto similar

La toma de deuda de la Municipalidad será en gran medida para avanzar con el pavimento definitivo. Con una inversión proyectada para el año que viene de unos 38 mil millones de pesos en la renovación de calzadas se intervendrá en barrios y se priorizarán accesos.

L a Municipalidad de Rosario saldrá hoy al Mercado Argentino de Valores (MAV) con una licitación de letras del tesoro por 15 mil millones de pesos, con vencimientos escalonados a 90, 120 y 150 días de plazo de cumplimiento que le permitirán al Ejecutivo atravesar el primer trimestre de 2026 sin contratiempos. Además, la semana entrante, se licitarán otros 15 mil millones de bonos de mayor plazo que servirán como un extra financiero para afrontar holgadamente la ejecución del plan de obra pública, en especial en al menos 4 barrios donde se ejecuta la pavimentación definitiva.

Ambas colocaciones en el mercado se decidieron en un contexto de equilibrio en el gasto público, disciplina fiscal y el quinto presupuesto con superávit cuyo ahorro corriente se volcó a inversión de infraestructura. Con el fin de darle continuidad al esquema de obras, hoy habrá una primera operación financiera en el MAV en la emisión de letras y luego hacia fin de año otros 15 mil millones en bonos.

El primero es un préstamo a corto plazo con tres vencimientos en marzo, abril y mayo con la idea de “fondear” el comienzo del año próximo sin sobresaltos.

El otro es un bono a 30 meses volcado a la obra pública.

Cabe recordar, que la Intendencia de Rosario recibió la autorización del Ministerio de Economía de la Nación para salir al mercado a emitir deuda y utilizar una porción de este dinero para cubrir mejor el aguinaldo y gastos operativos. La intención de los funcionarios de Hacienda es tener un 2026 con “espalda” en un escenario económico, calificado de “una volatilidad aún marcada”.

>>Leer más: Rosario dio un paso fundamental y declaró la autonomía municipal

Con este aval, la Secretaría de Hacienda municipal licita la colocación de estos valores, con la expectativa de conseguir la tasa de interés más beneficiosa para las cuentas públicas rosarinas.

pavimentacion2

Desde mayo

Los expedientes ante el gobierno nacional ya habían sido presentados en mayo pasado y para algunos despachos de la Intendencia el okey obtenido los tomó por sorpresa. En cuanto a los bonos, los 15 mil millones autorizados servirán para continuar con el plan de pavimento definitivo que en la actualidad se sigue en cuatro barrios y por el que se busca darle ritmo para el año que viene.

Un dato no menor. Con la reforma de la Constitución que habilitó la autonomía para Rosario y la ordenanza Nº 10.850 que declaró a la ciudad autónoma con competencias inmediatas no se requerirá ningún otro visto bueno para tramitar el endeudamiento. Pero debían apurarse los tiempos ya que la autorización para las emisiones rigen hasta el próximo 31 de diciembre.

La idea entonces es salir con una parte de la emisión aprobada al Mercado Argentino de Valores (MAV) con una licitación pública a través de la Bolsa de Comercio, Rosario Fiduciaria y BMR Mandatos y Negocios, entidades que intervendrán en el proceso.

En el caso de los bonos, el cien por ciento se usará para el pavimento definitivo. En lo que va del año se invirtieron 9 mil millones para este fin con recursos de rentas generales, por lo que la emisión de estos 15 mil millones servirá para recuperar recursos y continuar.

En ambos casos, el municipio acude al MAV en la plataforma de subasta pública donde intervienen los colocadores como los bancos de primera línea. Lo que se buscará es licitar con la menor tasa posible, en un mecanismo online, donde todos los oferentes participan al mismo tiempo.

pavimentacion3

Inversión y pavimento

Del billón de pesos que el Ejecutivo estimó para ejecutar en el presupuesto municipal 2026, habrá una inversión de casi 38 mil millones de pesos que estarán directamente destinados a pavimento definitivo en siete barrios, ya en marcha y se sumarán obras viales integrales en Empalme Graneros, Los Pumitas y Triángulo. Cabe recordar que estas partidas presupuestarias también incluye la remodelación total de avenidas priorizadas y accesos.

El plan de obras involucra a un total de 400 cuadras, es decir que se incorpora un adicional de cien más que el actual presupuesto en ejecución en lo que atañe al pavimento definitivo en 10 barrios y la remodelación integral de 85 cuadras de avenidas priorizadas y accesos a fin de mejorar la seguridad vial y la conectividad.

Denominado como programa de pavimentos a nivel definitivo en barrios, las obras comprenden la culminación en cuatro barrios: Uriburu y La Guardia (62 cuadras); Tiro Suizo (45 cuadras); Lomas de Alberdi (36 cuadras) y Antártida Argentina (18 cuadras). Además, se iniciará la ampliación de Las Delicias Etapa II (24 cuadras), y barrio Irigoyen (33 cuadras).

El presupuesto 2026 también suma una nueva etapa del populoso Empalme Graneros, (sector sur que proyecta más de 63 cuadras para seguir eliminando zanjas y dotando de infraestructura). Este proyecto incluye al barrio Los Pumitas, en el que se intervendrán unas 56 cuadras.

pavimentacion

Lo mismo se llevará adelante en Barrio Triángulo Norte y Sur en 53 cuadras. Por último, se ejecutará el entorno de la Villa Olímpica, que comprende 10 cuadras de infraestructura para el sur de la ciudad.

El pavimento definitivo significa la eliminación de las zanjas y la nueva capa de rodamiento asfáltica, incluyendo la ejecución obras de desagües pluviales, saneamiento de infraestructura cloacal existentes, rampas que facilitan la accesibilidad y reposición de ingresos vehiculares y peatonales.

En cuanto a la emisión de títulos públicos aprobada por Nación a comienzo de este mes, y tal cual lo publicó La Capital, la emisión se hizo con el fin hacer más operativo y “líquido” el verano.