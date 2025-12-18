Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

En Rosario se notó mejor movimiento en los últimos días y aspiran cerrar unas buenas Fiestas para equiparar un Día del Niño que fue muy malo para el sector

Los vendedores apuestan a los regalos de Papá Noel y buscarán que la venta se mantenga en repunte para la noche de Reyes.

Luego de un Día del Niño muy negativo para el sector , los vendedores de juguetes de Rosario depositan sus expectativas en las Fiestas para mejorar el balance de un 2025 que viene siendo complejo . En los últimos días comenzó a notarse un mayor movimiento en los comercios y desde la actividad confían en que la demanda se sostenga hasta Navidad e incluso Reyes .

“El movimiento empezó el fin de semana pasado. Estamos teniendo buena salida por ahora ”, señaló Diego Cuenca, presidente de la Cámara de la Industria del Juguete de Rosario . Según explicó, noviembre fue un mes flojo para los mayoristas y diciembre arrancó con dudas , pero en los últimos días la situación comenzó a mejorar. “Esperemos que termine así y se mantenga hasta Reyes”, agregó.

En cuanto al comportamiento del consumo, Cuenca remarcó que la gente se está inclinando por juguetes de precio medio . “ Los juguetes de valores muy altos no están saliendo . El rango más buscado es hasta los 50 mil pesos y el ticket promedio ronda los 30 mil ”, detalló.

Respecto a la oferta, el dirigente explicó que sigue predominando el producto importado , aunque sin cambios significativos en la proporción . “Estamos hablando de un 70 % importado y un 30 % nacional . Hay fábricas locales que comenzaron a importar para compensar la caída en la venta de productos nacionales, pero la proporción se mantiene porque hay rubros que siguen siendo mayoritariamente nacionales, como los juegos de mesa ”, explicó.

Consumo medido

Desde el sector minorista, la lectura es similar. Coco Benzi, integrante de la Cámara del Juguete y dueño de la cadena Gulliver, aseguró que las ventas vienen “dentro de lo razonable”, aunque el plato fuerte todavía no llegó. “Los días más fuertes van a ser jueves, viernes y sábado, y los primeros de la semana que viene. Por ahora estamos cumpliendo los objetivos y vendiendo lo previsto, con un ticket promedio cercano a los 30 mil pesos”, indicó.

Benzi recordó que el Día del Niño fue muy malo y advirtió que el cierre del año dependerá de lo que ocurra en los próximos días. “Venimos mejor que el año pasado y la gente está con un ánimo distinto, pero si no levantan fuerte los próximos días podemos complicarnos”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia de las promociones bancarias, los descuentos y las cuotas, que suelen activar la compra de último momento.

Toda la góndola

Otra de las particularidades de esta temporada es la ausencia de un producto estrella, ya que los importadores no están haciendo publicidad masiva en televisión, como sucedía hace muchos años, y la vuelcan en las redes, donde hay un comportamiento más segmentado por nicho.

“Eso es positivo porque cada uno puede elegir según su presupuesto y se mueve toda la góndola. No como para el Día del Niño, que estuvo el boom del Labubu y con 19.000 pesos ya cerraban el regalo”, explicó Benzi, quien también señaló un cambio estructural en el consumo.

“Hoy el juguete compite cada vez más con la tecnología. Antes a un chico de 14 años se le regalaba una pista de Scalextric, hoy se le regala un teléfono. El juguete tiene su mayor fortaleza en la franja de 0 a 5 años; a partir de ahí empieza a competir con celulares, videojuegos y pantallas”, detalló.

Con este panorama, el sector llega a la recta final hacia Navidad con expectativas moderadas, apostando a un repunte que permita cerrar el año con un balance menos adverso que el que dejó el invierno.