La Capital | Política | financiamiento universitario

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

El presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, advirtió que el dictamen de mayoría del presupuesto nacional iba a sentar un precedente muy grave

18 de diciembre 2025 · 09:59hs
El dirigente rosarino reclamó la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

Foto: Instagram/@fuargentina.

El dirigente rosarino reclamó la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

El bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación no pudo impulsar la derogación de la ley de financiamiento universitario dentro del presupuesto 2026. Si bien la votación no prosperó, uno de los principales referentes de las organizaciones estudiantiles anticipó este jueves: "Esta batalla va a tener que seguir".

El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, celebró el resultado de la votación contra el capítulo 11 del texto, que también dejaba sin efecto la declaración de emergencia en discapacidad que aprobó el Congreso este año. "Tenemos la tranquilidad de que el absurdo que planteó el gobierno en el dictamen de mayoría se pudo dar vuelta", expresó en LT8.

"Para nosotros era terrible porque derogaba dos leyes que tenían un nivel de legitimidad social muy grande", recordó el dirigente de Franja Morada en cuanto a la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional. Luego señaló que la derogación "sentaba un precedente bastante grave", ya que era una violación de la ley de administración financiera.

¿Qué pasó con la ley de financiamiento universitario?

El dirigente estudiantil rosarino no sólo criticó la propuesta de la derogación en términos ilegales. "El gobierno intentó todo tipo de artilugios más allá de toda la negociacion previa. Hizo votar por capítulos, no por artículos, como correspondía", explicó.

Embed - PRESUPUESTO 2026 DEJA SIN FINANCIACIÓN A LAS UNIVERSIDADES - JOAQUÍN CARVALHO

Carvalho señaló que el trabajo para evitar la aprobación no fue "nada fácil" a lo largo de la noche. En cuanto a la estrategia de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y la postura de otras fuerzas políticas, remarcó: "Muchos diputados no terminaban de entender por dónde iba".

>> Leer más: El oficialismo obtuvo media sanción del Presupuesto, pero sufrió un revés clave en leyes muy sensibles

El titular de la FUA sostuvo que la propuesta del oficialismo iba a sentar un mal precedente y es un "hecho de una gravedad institucional muy importante" porque no se pueden derogar leyes ni aprobarlas a través del presupuesto. Así apuntó que una votación positiva "iba a derivar en una discusión sobre la inconstitucionalidad de ese modus operandi".

Si bien el presidente de la federación quedó conforme con el desenlace de la sesión, la normativa aún no se aplicó y tampoco se incrementaron los recursos para el nivel superior del sistema educativo público. "Más allá del artículo 75 o el capítulo 11, es un presupuesto que deja a las universidades en un contexto muy complejo", subrayó.

El problema del aumento salarial

Además del incumplimiento de la ley, el dirigente de Franja Morada reiteró el reclamo de una mejora en los salarios. Al respecto, manifestó: "El aumento por decreto que quiso hacer esta semana el Ministerio de Capital Humano no contempla la inflación proyectada para 2026".

Carvalho insistió en la necesidad de garantizar el financiamiento de las universidades en los términos aprobados por el Congreso, sobre todo para recomponer los sueldos. De lo contrario, entiende que el año próximo será difícil realizar actividades normales en las facultades. "Esto termina siendo una burla para todos los docentes y no docentes. Esa provocacion nos deja en un escenario muy complejo", concluyó.

Noticias relacionadas
La Cámara de Diputados tratará hoy la ley de Presupuesto 2026, en la que se incluyó un artículo que deroga el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Además de al balcón, Cristina también podrá salir a la terraza del edificio ubicado en San José 1111

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

El presidente Javier Milei ya pronosticó una inflación en torno a cero para mitad del 2026.

Milei aseguró que la inflación "va a ser de cero coma algo" hacia agosto

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, pisa el acelerador para dictaminar el viernes el proyecto de reforma laboral y sesionar el 26 de diciembre. 

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Ver comentarios

Las más leídas

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Lo último

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

Confirmada la Finalissima: cuándo y dónde jugarán Argentina vs España

Confirmada la Finalissima: cuándo y dónde jugarán Argentina vs España

Max Verstappen anunció su nuevo número en la Fórmula 1, con historia en Red Bull

Max Verstappen anunció su nuevo número en la Fórmula 1, con historia en Red Bull

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

El municipio presentó un programa de turismo educativo que busca extender la realización del acto hasta noviembre y sumar visitas a sitios históricos

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

Contra de la reforma laboral: sindicatos y organizaciones ya se congregan en San Cayetano
La Ciudad

Contra de la reforma laboral: sindicatos y organizaciones ya se congregan en San Cayetano

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: La batalla sigue
Política

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un comercio a metros de Peatonal Córdoba
POLICIALES

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un comercio a metros de Peatonal Córdoba

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Ovación
Confirmada la Finalissima: cuándo y dónde jugarán Argentina vs España
Ovación

Confirmada la Finalissima: cuándo y dónde jugarán Argentina vs España

Confirmada la Finalissima: cuándo y dónde jugarán Argentina vs España

Confirmada la Finalissima: cuándo y dónde jugarán Argentina vs España

Max Verstappen anunció su nuevo número en la Fórmula 1, con historia en Red Bull

Max Verstappen anunció su nuevo número en la Fórmula 1, con historia en Red Bull

Ignacio Boero, el presidente más votado en la historia de Newells

Ignacio Boero, el presidente más votado en la historia de Newell's

Policiales
Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un comercio a metros de Peatonal Córdoba

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un comercio a metros de Peatonal Córdoba

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

La Ciudad
Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Contra de la reforma laboral: sindicatos y organizaciones ya se congregan en San Cayetano

Contra de la reforma laboral: sindicatos y organizaciones ya se congregan en San Cayetano

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento
La Ciudad

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país
Ovación

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales
LA CIUDAD

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I
LA CIUDAD

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro
Economía

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: Nos quieren llevar al siglo XIX
Economía

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
Policiales

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante