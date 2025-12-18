Asumen el viernes en Newell's: Orsi y Goméz, desde el subsuelo hasta la cima del fútbol

La dupla asumirá el viernes en el inicio de la pretemporada de Newell's en Bella Vista. Es la primera decisión fuerte de la gestión de Boero y Sensini

Favio Orsi y Sergio Gómez se iniciaron como entrenadores junto al rosarino Oscar Santángelo en Fénix. Ahora están en Newell's.

Favio Orsi y Sergio Gómez son los nuevos entrenadores de Newell's . , que este viernes iniciarán los trabajos con el plantel en el inicio de la pretemporada en Bella Vista. La dupla, que obtuvo con Platense el título del Apertura de este año en la Liga Profesional, será confirmada entre hoy y manaña de manera oficial por la flamante dirigencia leprosa.

Es la primera decisión fuerte de la gestión de Ignacio Boero como presidente y de Roberto Sensini como director deportivo.

Orsi y Gómez simbolizan una historia de esfuerzo y sacrificio que comenzó en las canchas del ascenso de la Primera D, el escalón más bajo del fútbol argentino, y llegaron al máximo nivel de la elite del país, además siendo campeones con el Calamar en este 2025.

El inicio de la actual dupla leprosa está vinculada con el técnico rosarino Oscar Santángelo , responsable de que ambos dieran sus primeros pasos integrando un cuerpo técnico.

El propio Santángelo, exentrenador del Central Córdoba rosarino, charló a principios de junio con el periodista de Ovación, Rodolfo Parody, y recreó ese inicio desde bien abajo de los técnicos que van a desembarcar en Newell’s.

Santángelo estaba al frente de Fénix, un equipo de la Primera D, en la temporada 2011-2012 cuando convocó a Gómez y Orsi para que sean sus ayudantes. Ambos llegaron por distintos caminos. El equipo fue campeón, obtuvo el ascenso a la C y de inmediato la dupla comenzó otra etapa, ya como técnicos del club, ante la partida de Santángelo.

Oscar7 Sus tramos iniciales en Fénix con Santángelo.

El largo camino desde el ascenso a primera

La trayectoria de Favio Orsi y Sergio Gómez como entrenadores empezó una vez que el rosarino Oscar Santángelo se fue de Fénix. Ambos se hicieron cargo, a partir de la temporada 2012/2013.

A mitad de 2013 tuvieron la primera satisfacción como máximos responsables de un equipo: consiguieron el ascenso con Fénix a la Primera B.

La dupla continuó su carrera en Deportivo Español y posteriormente se fue a Flandria. Con el equipo de Jáuregui hicieron historia en el club: consiguieron el ascenso a la Primera Nacional, en 2016.

Orsi y Gómez fueron cambiando de clubes, pero se mantuvieron en la Primera Nacional, al frente de Almagro, San Martín de Tucumán y Ferro.

El paso a primera fue en la temporada 2022. Estuvieron al frente de Godoy Cruz y los puntos que consiguieron le permitieron al equipo mendocino salvarse del descenso.

Entre 2023 y comienzos de 2024 dirigieron a Atlético Tucumán. Dejaron una buena imagen.

El nuevo destino de ambos fue Platense y un año después conquistaron el título de la Liga Profesional.

Nunca una dupla se había consagrado en la primera división del fútbol argentino.

Santángelo y el mejor recuerdo hacia la dupla Orsi y Gómez

”Siempre tuve un montón de chicos trabajando conmigo. Fui muy abierto a lo largo de mi carrera. El Negro (Gómez) jugaba en Fénix y el equipo descendió a la D. Yo ya había estado antes en Fénix, con el Beto Acosta (ex delantero de San Lorenzo y Unión) de mánager, e hicimos una gran campaña, terminando segundos. El Negro había firmado contrato como profesional y no podía jugar en la D (solo es para aficionados). Hablé con él y le dije que se buscara equipo. No tenía ayudante y un día fui a hablar con él para saber qué pensaba hacer. Me comentó que estaba buscando equipo y que tenía pocas ofertas. Entonces lo consulté si no quería dejar el fútbol y venir a trabajar conmigo. “¿Y usted haría eso por mí?”, preguntó. “Seguro, como no”, respondí. Hablé con César (Mansilla, mánager del club) y luego el Negro arregló su plata. Así empezamos a trabajar con el Negro, un pibe buenísimo, humilde, sano, con ganas de aprender, muy trabajador, estudioso del fútbol. Me encontré con un compañero bárbaro”, relató sobre Gómez.

Mientras que sobre Orsi, Santángelo contó que: “Orsi dirigía Pilar Fútbol Club, un equipo que tenía César (Mansilla) en la liga de Escobar. Todas las mañanas venía a nuestras prácticas. Lloviera o no, llegaba, se sentaba en la tribuna y se quedaba mirando. Hasta que un día lo llamo y le digo: “Pela, ¿por que no venís a trabajar con nosotros y hacés las dos cosas?, ¿cómo vas a estar en la tribuna? Vení acá y nos das una mano”. Se incorporó, trabajamos los tres juntos y nos fue muy bien. Ese campeonato lo ganamos. Después, me fui y siguieron ellos”.

"Dos personas excelentes"

Y concluyó: “Los dos son excelentes personas. Esto fue primordial para la convivencia. Porque a veces hay problemas con algunos que disputan con el que tienen al lado por querer tener más. Pero no, estos eran chicos no eran así. Mostraban muchas ganas de querer laburar. Es una dupla muy buena. Están muy bien preparados. Tuvieron hambre de superación. Espero que sigan y que les vaya mejor todavía”.