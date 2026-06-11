Estrenos de cine en Rosario: la nueva de Steven Spielberg, Toy Story y fantasía romántica

Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"El día de la revelación" es la nueva película de Steven Spielberg que llega a todos los cines de Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Es oficial: el próximo 17 de junio llega como pre estreno a algunas salas de Rosario la esperada quinta entrega de Toy Story . La histórica saga de Disney y Pixar, que marcó a generaciones enteras, regresará a la pantalla grande con una nueva aventura. Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Forky volverán a reunirse en una nueva aventura contra la tecnología.

Todo cambia con la llegada de LilyPad, una tablet con forma de rana que Bonnie recibe como regalo y que rápidamente capta toda su atención. En un mundo dominado por los dispositivos electrónicos, donde cada vez más niños dejan de lado sus juguetes tradicionales para entretenerse con la tecnología, Jessie tomará el liderazgo para intentar salvar a los juguetes de Bonnie.

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-“El día de la revelación”- Estados Unidos (Título original: “Disclosure Day”). 146 minutos.

Se trata de la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes y exitosos de la historia del cine. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la historia plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo?

Con una trama cargada de misterio y asombro, la película sigue los acontecimientos que conducen a una revelación capaz de cambiar para siempre la vida de 8 mil millones de personas. Basada en una historia original de Spielberg y con guion de David Koepp —colaborador habitual del director en títulos como Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal—, la producción promete convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos del año.

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-“Las 100 noches del deseo”- Gran Bretaña (Título original: “100 nights of hero”). 90 minutos.

"Las 100 noches del deseo” es un filme de fantasía romántica dirigida por Julia Jackman y protagonizada por Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Charli XCX, Richard E. Grant, Amir El-Masry y Felicity Jones.

Basada en la aclamada novela gráfica "Las 100 noches de Hero", de Isabel Greenberg, la película reinterpreta el clásico relato de "Las mil y una noches" desde una perspectiva feminista contemporánea, combinando romance, fantasía y suspenso.

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-“Letras Robadas”- Estados Unidos (Título original: "Power Ballad”). 98 minutos.

Con el protagonismo de Paul Rudd y Nick Jonas —integrante de los Jonas Brothers—, esta comedia estadounidense sigue la historia de Rick, un cantante de bodas venido a menos que encuentra una inesperada oportunidad cuando conoce a Danny, una ex estrella de una boy band.

Tras una improvisación nocturna, una canción de Rick se convierte en un éxito viral que relanza su carrera. Decidido a recuperar la fama y el reconocimiento que alguna vez soñó, Rick se embarca en una aventura que lo llevará a arriesgar todo lo que más le importa.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 11 de junio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Scary Movie: terroríficamente incorrecta": (Comedia) Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo.

(Comedia) Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo. "Amos del universo" : (Acción) El director Travis Knight lleva la legendaria franquicia de vuelta a la pantalla grande en esta épica aventura en live action. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder lleva al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar ha sido destruido bajo el malvado dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

: (Acción) El director Travis Knight lleva la legendaria franquicia de vuelta a la pantalla grande en esta épica aventura en live action. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder lleva al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar ha sido destruido bajo el malvado dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo. "Amarga Navidad": (Drama) Amarga Navidad narra la alternancia de dos historias, una protagonizada por Elsa (Bárbara Lennie), directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre. La segunda ocurre en 2025, la protagoniza Raúl (Leonardo Sbaraglia), un guionista y director que está escribiendo un guion que pronto descubriremos que es la historia de Elsa, su novio Bonifacio (Patrick Criado) y sus amigas Patricia (Victoria Luengo) y Natalia (Milena Smit).

(Drama) Amarga Navidad narra la alternancia de dos historias, una protagonizada por Elsa (Bárbara Lennie), directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre. La segunda ocurre en 2025, la protagoniza Raúl (Leonardo Sbaraglia), un guionista y director que está escribiendo un guion que pronto descubriremos que es la historia de Elsa, su novio Bonifacio (Patrick Criado) y sus amigas Patricia (Victoria Luengo) y Natalia (Milena Smit). "Backrooms: sin salida": (Supenso) Después de que un paciente desaparece en una dimensión extraña más allá de la realidad, una terapeuta se adentra en los Backrooms, un interminable laberinto de pasillos amarillos donde el tiempo y la lógica comienzan a desmoronarse.

(Supenso) Después de que un paciente desaparece en una dimensión extraña más allá de la realidad, una terapeuta se adentra en los Backrooms, un interminable laberinto de pasillos amarillos donde el tiempo y la lógica comienzan a desmoronarse. "Star Wars: The Mandalorian and Grogu": (Ciencia Ficción) El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu.

(Ciencia Ficción) El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu. "El Partido": (Documental) Con una duración de 91 minutos - igual que el partido de 1986 - el largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra.

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“Obsesión”: (Suspenso) El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

(Suspenso) El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos. "Las ovejas detectives": (Aventuras) En esta nueva y divertida historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

(Aventuras) En esta nueva y divertida historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes. "El diablo viste a al moda 2": (Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

(Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación. “Michael: la historia de Michael Jackson”: (Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

(Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia. “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

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Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

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