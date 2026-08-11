Fans de "Harry Potter" desviaron un millonario cable submarino para salvar la "tumba" de Dobby

"¿Quién es Dobby?", se preguntaron los ingenieros del proyecto cuando recibieron una avalancha de llamados y quejas de los potterheads

La "tumba" de Dobby está en una playa de Gales, y los fanáticos británicos de "Harry Potter" están dispuestos a defenderla con todo lo que tengan a su alcance. Cuando descubrieron que un cable eléctrico submarino de 430 millones de libras (unos 580 millones de dólares) cruzaría por encima del memorial del elfo doméstico de la Mansión Malfoy, pusieron el grito en el cielo y la empresa a cargo del proyecto recibió una avalancha de reclamos. Y finalmente lograron su objetivo: el trazado del cable se desvió y la "tumba" de Dobby se mantiene a salvo.

El interconector Greenlink conecta la red de transmisión eléctrica National Grid del Reino Unido con Irlanda mediante un cable de 201 kilómetros entre el condado de Wexford, en la costa sureste de Irlanda, y Freshwater West, una playa en el suroeste de Gales, donde se filmó la muerte de Dobby para la franquicia cinematográfica de Potter.

Originalmente, el cable submarino —cuyo propósito es compartir el excedente de energía renovable, reforzar la seguridad y duplicar la capacidad de transferencia de electricidad entre las dos naciones— habría alterado la tumba simbólica donde los seguidores de Potter dejan tributos escritos a la criatura mágica. Pero después de que una entrevista de BBC News causara revuelo entre los fanáticos, una avalancha de llamadas preocupadas llevó a Simon Ludlam, director ejecutivo del gestor del proyecto Etchea Energy, a replantearse la ruta del cable.

“Recibimos cientos de llamadas. Es decir... ¡cientos de llamadas!”, afirmó Ludlam en el pódcast "Energy Revolution". El funcionario estaba desconcertado y las explicaciones no ayudaron a que entendiera lo que estaba pasando: “Al parecer, vamos a pasar directamente por la tumba de Dobby”, le dijo un compañero de trabajo. “¿Dobby...? ¿Quién es Dobby? No conozco a Dobby”, fue su reacción.

Incluso después de que su colega se lo explicara, Ludlam siguió confundido. “Yo dije: es un personaje ficticio en un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué estamos hablando?". Pero su colega sabía perfectamente que no era una broma de los potterheads: “Esto es serio, es muy, muy serio”, le dijo.

Fue entonces cuando el equipo puso manos a la obra y desvió el cable para evitar por completo la "tumba" de Dobby. “A mucha gente le puso muy feliz eso, y el proyecto ahora sigue adelante y Dobby está feliz”, bromeó Ludlam.

Turismo potterhead

Jack Nicholas fue uno de los cientos de personas que celebró la victoria. “La tumba de Dobby atrae turistas de todo el mundo a una de las playas más impresionantes de Pembrokeshire. El memorial tiene rocas de lugares como Italia, Australia y Sudáfrica, lo que muestra lo lejos que viaja la gente para ver la tumba de Dobby”, le dijo a la CNN.

El turismo en Pembrokeshire aporta un estimado de 815 millones de dólares a la economía local, con más de 6 millones de visitantes que sostienen el 23 % de todo el empleo local, según el Consejo del Condado de Pembrokeshire.

Sophie Pearce es una bloguera de viajes galesa que visitó Egipto, India y Nueva Zelandia en busca de destinos mágicos, históricos y literarios. Durante la pandemia descubrió que no tenía que viajar muy lejos para encontrar ese toque de fantasía. “Freshwater West es una playa mágica y remota. Hay todo tipo de rocas pintadas con mensajes dulces dejados para Dobby. Volví muchas veces desde mi primera visita, y nunca deja de llenarme de asombro”, sostuvo.