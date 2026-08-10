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Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

La histórica fábrica de maquinaria agrícola informó que la transferencia accionaria podría quedar formalizada durante esta semana. La nueva conducción se comprometió a cancelar en 120 días la deuda salarial acumulada.

10 de agosto 2026 · 19:12hs
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Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

La venta de Vassalli Fabril, la emblemática fábrica de maquinaria agrícola con sede en Firmat, entró en una instancia decisiva después de meses de incertidumbre. La compañía informó a sus trabajadores que en las próximas 72 horas hábiles podría quedar formalizada la conformidad de los terceros involucrados en la operación, un paso que permitiría completar definitivamente el traspaso accionario durante esta semana.

El dato no es menor para el personal de la empresa. La nueva conducción se comprometió a que los sueldos y jornales correspondientes a julio de 2026 sean pagados dentro de las 24 horas posteriores a la formalización de la transferencia.

Así, una de las principales urgencias de los trabajadores quedó directamente ligada al cierre de la compraventa, mientras la compañía atraviesa una prolongada crisis marcada por dificultades comerciales, reducción de jornadas, interrupciones en la cadena de pagos y una importante deuda salarial.

Las precisiones fueron incluidas en un nuevo comunicado interno dirigido al personal y firmado por Roberto Santiago Chinelli, en el que también se detalló el esquema previsto para recuperar progresivamente la actividad en las tres plantas que posee Vassalli en Firmat.

La venta de Vassalli, otra vez cerca de concretarse

La nueva señal sobre la transferencia aparece después de una expectativa que ya se había generado a principios de julio. En ese momento, la empresa había comunicado que esperaba cerrar la operación antes de finalizar ese mes.

El plazo pasó sin que la venta pudiera formalizarse, lo que profundizó la incertidumbre entre los trabajadores y también en Firmat, donde la suerte de la histórica fábrica tiene un fuerte impacto económico y laboral.

Según la información comunicada ahora al personal, las cuestiones administrativas y societarias que demoraron aquella definición habrían ingresado finalmente en su última etapa.

El documento establece que, una vez ratificada la conformidad de los terceros que intervienen en la compraventa y completada la transferencia institucional, comenzará un programa de ordenamiento financiero, laboral y asistencial.

Dentro de ese esquema aparece como primera medida el pago de los salarios de julio apenas se perfeccione el cambio accionario.

Vassalli prepara la reactivación de sus tres plantas

El plan de la nueva conducción no se limita a la cuestión salarial. También contempla recuperar gradualmente la producción y volver a poner en marcha las líneas de montaje de las tres plantas industriales de Vassalli en Firmat.

La Gerencia de Recursos Humanos de la empresa deberá informar en los próximos días cuáles serán los sectores y los trabajadores que comenzarán a cumplir nuevamente jornada completa desde el martes 18 de agosto.

Hasta entonces, los operarios continuarán bajo el régimen de contingencia vigente, con cuatro horas diarias de trabajo.

Para los sectores administrativos y de taller que no sean convocados inicialmente a jornada completa se mantendrá ese esquema reducido, con una reincorporación paulatina a medida que avance la normalización de la actividad.

La planificación de los nuevos accionistas apunta a que la totalidad de las instalaciones recupere su funcionamiento pleno en noviembre de 2026.

El objetivo supone revertir un período particularmente complejo para una de las empresas más reconocidas de la industria de maquinaria agrícola santafesina, que durante los últimos meses debió sostener su funcionamiento con esquemas laborales reducidos.

Cuándo cobrarían los trabajadores de Vassalli

Además del compromiso de abonar julio dentro de las 24 horas posteriores al cierre de la venta, la empresa estableció que los haberes correspondientes a la primera quincena de agosto serán liquidados el viernes 21 de agosto.

La decisión implica también un cambio en el mecanismo utilizado por Vassalli desde 2003, cuando la compañía adquirió los activos de la ex Roque Vassalli S.A.

Desde entonces, los trabajadores cobraban las quincenas una vez transcurridos los primeros días del mes siguiente. La nueva administración pretende modificar ese esquema para adecuar el flujo de los haberes a los plazos contemplados en las convenciones colectivas de trabajo.

El punto más complejo, sin embargo, está en la deuda acumulada.

Un plazo de 120 días para pagar los salarios adeudados

El comunicado también fijó un cronograma para comenzar a regularizar el pasivo laboral que Vassalli mantiene con sus empleados.

La empresa estableció un plazo máximo de 120 días para cancelar por completo los salarios adeudados entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

El compromiso prevé que esos montos sean abonados mediante desembolsos periódicos que se irán imputando a la deuda que la compañía mantiene con cada trabajador.

La acumulación de salarios impagos es uno de los principales componentes de la crisis que atraviesa la firma y una de las mayores preocupaciones de un plantel que durante meses debió convivir con la reducción de la actividad y la incertidumbre respecto del futuro de la empresa.

Vassalli también busca recuperar la cobertura médica

La normalización proyectada incluye además uno de los problemas que excedieron estrictamente el salario: la interrupción de prestaciones médicas y asistenciales.

La nueva conducción estableció un plazo estimado de 60 días para regularizar las deudas vinculadas con obras sociales sindicales, empresas de medicina prepaga y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Para avanzar en esa dirección se mantienen conversaciones con los distintos prestadores. El propósito informado por la compañía es cancelar los compromisos impagos y restituir la cobertura sanitaria integral de todos los empleados.

El calendario diseñado por la futura gestión quedó así condicionado a una definición central: completar la transferencia accionaria que volvió a entrar en cuenta regresiva. Si la operación se formaliza en los plazos comunicados al personal, el primer movimiento será el pago de los salarios de julio en las 24 horas siguientes, antes del inicio de la recuperación gradual de las líneas productivas previsto para el 18 de agosto.

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