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Tenis: Rosario tuvo su gran fiesta con la premiación del Interclubes

Organizado por la ART en el evento de tenis se premió a Jockey Club, ganador de las copas Challenger y Federación, y a Rosario Rowing, por la Copa Average

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

11 de agosto 2026 · 21:18hs
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La Copa Challenger de tenis quedó en manos del Jockey Club Rosario (JCR)

La Copa Challenger de tenis quedó en manos del Jockey Club Rosario (JCR), que también alzó la Copa Federación.
La Copa Average tuvo como campeón a Rosario Rowing Club.

La Copa Average tuvo como campeón a Rosario Rowing Club.

Con la presencia de más de 400 personas, este fin de semana se llevó a cabo la Gran Fiesta del tenis Rosarino, organizada por la Asociación Rosarina de Tenis (ART), un encuentro que reunió a jugadores, dirigentes, entrenadores y referentes de la actividad en el salón Vista Río.

El anfitrión de la celebración fue el presidente de la ART, Daniel Tramontini, mientras que la puesta en marcha de la fiesta estuvo a cargo de César Pedemonte. La conducción de la noche fue protagonizada por Sonia Marchesi y Patricio Pedraza, conductores habituales de la fiesta, quienes acompañaron el desarrollo de una velada que combinó reconocimientos, premiaciones y distintos momentos destinados a poner en valor la historia y el presente del tenis rosarino.

Uno de los grandes atractivos de esta edición fue el nuevo formato de presentación del campeonato Interclubes. A través de una pantalla gigante, cada una de las instituciones deportivas participantes tuvo la posibilidad de contar su propia historia dentro del certamen, compartir sus protagonistas y mostrar el camino recorrido a lo largo de la competencia. Una propuesta que permitió darle un lugar especial a cada club y reforzar el sentido de pertenencia que caracteriza al torneo.

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Un certamen que se consolida

El campeonato Interclubes, que desde hace más de dos décadas tiene como director a Jorge Capella, volvió a reunir a una gran cantidad de instituciones y jugadores de distintas categorías, consolidándose una vez más como la competencia más grande del país.

Como cada año, el certamen puso en disputa tres importantes copas, cada una de ellas con un criterio de premiación diferente. La Copa Challenger, destinada a la institución que mayor cantidad de unidades acumula a lo largo de todo el torneo, quedó en manos del Jockey Club Rosario (JCR) que se destacó por el rendimiento de sus equipos en las diferentes instancias de la competencia.

Jockey Club también se quedó con la Copa Federación, que se define a partir de la sumatoria de unidades obtenidas en la categoría Primera Libre. Esta división reúne a exjugadores profesionales, jóvenes promesas, proyecciones y juniors destacados, convirtiéndose en uno de los principales atractivos deportivos del Interclubes.

Por su parte, la Copa Average, que se entrega teniendo en cuenta el promedio de equipos presentados por cada club, quedó en manos del Rosario Rowing Club, que fue reconocido por su participación y el compromiso.

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La Copa Average tuvo como campeón a Rosario Rowing Club.

La Copa Average tuvo como campeón a Rosario Rowing Club.

Los números de un Interclubes multitudinario

Las cifras reflejan la magnitud que alcanzó esta edición del campeonato de Interclubes. El certamen se extendió durante tres meses y reunió a alrededor de 3.000 jugadores, entre varones y mujeres, que participaron en las distintas categorías de +25, además de la competitiva Primera Libre.

En total, fueron casi 500 equipos los que representaron a 22 clubes de Rosario y su zona de influencia, consolidando al Interclubes como una de las competencias más convocantes del país.

A lo largo del torneo se disputaron 1.193 series, que incluyeron 3.579 partidos, números que permiten dimensionar no solo el alcance de la competencia, sino también el enorme movimiento que genera durante varios meses en los clubes y en toda la comunidad tenística rosarina.

Detrás de cada cifra hay cientos de historias, equipos, encuentros y jugadores que hicieron del Interclubes una verdadera celebración del tenis, dentro y fuera de las canchas.

Las palabras de Tramontini

“¿Qué más puedo decir? Solo agradecer a todos los que participaron de este enorme certamen, felicitar a quienes lograron ganar y darles la bienvenida a aquellos que no participaron del torneo, pero que igualmente se sumaron a esta celebración. Porque esta es la fiesta para toda la familia del tenis”, expresó Tramontini.

El presidente de la ART, también destacó especialmente el nuevo formato implementado para esta edición de la celebración, que permitió darle mayor protagonismo a cada jugador. “Queríamos que todos los clubes tuvieran su momento, que pudieran contar su historia y sentirse parte de esta gran fiesta. El tenis se construye entre todos y esta noche es una manera de reconocer ese esfuerzo, no solo de los jugadores, sino también de las instituciones, entrenadores, dirigentes y de todas las familias que acompañan durante todo el año”, señaló.

De esta manera, la Gran Fiesta del Tenis Rosarino no solo sirvió como escenario para premiar a los grandes protagonistas de la temporada, sino también como un espacio de encuentro para toda la comunidad del tenis. Una noche en la que los resultados deportivos compartieron protagonismo con las historias, las instituciones y las personas que hacen posible que el tenis siga creciendo y manteniendo su lugar de privilegio dentro del deporte rosarino.

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