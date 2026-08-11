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Central y Newell's ya conocen los árbitros para sus partidos por la quinta fecha del Clausura

Luis Lobo Medina estará en el choque de la Lepra ante Riestra, mientras que Pablo Dóvalo dirigirá el encuentro del Canalla ante Barracas Central

11 de agosto 2026 · 20:34hs
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Central y Newells ya conocen los árbitros para sus partidos por la quinta fecha del Clausura

Central y Newell's volverá a jugar este fin de semana por el torneo Clausura. Tendrán enfrente a Barracas Central y Deportivo Riestra, respectivamente, y para esos encuentros ambos clubes ya conocen a quiénes tendrá como árbitros. El Canalla jugará como visitante y la Lepra de local.

El primero de los dos equipos de Rosario en salir a la cancha será Newell's. El sábado, a las 19, será local de Deportivo Riestra, equipo con el que empató en el torneo Apertura.

El árbitro de ese partido será Luis Lobo Medina. Estará acompañado por Cristian Navarro (asistente 1), Federico cano (asistente 2) y Mauricio Martín (cuarto arbitro). El VAR estará a cargo de Gastón Monzón Brizuela, mientras que el AVAR será Belén Bevillacqua.

El último antecedente de Lobo Medina dirigiendo a Newell's fue en el 1 a 1 ante Platense, por la décima fecha del pasado torneo Apertura.

Central va a Barracas

En tanto, Central se presentará el domingo, a partir de las 20.15, en cancha de Barracas Central. El Canalla viene de ganarle a Aldosivi, mientras que Barracas cayó 2-0 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata.

>>Leer más: Central no tendrá elecciones en octubre, se pasaron para el mes de diciembre

En ese encuentro el árbitro será Pablo Dóvalo, quien tendrá como colaboradores a Sebastián Rainei (asistente 1), Erik Grumann (asistente 2) y Mariano Negrete (cuatro árbitro). Andrés Merlos estará en el VAR y Lucas Germanotta será el AVAR.

La última vez que Dóvalo dirigió al Canalla fue derrota para el equipo auriazul. Fue en el 0-1 ante Estudiantes, en el Gigante, por los octavos de final del torneo Clausura 2025.

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