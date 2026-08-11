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Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe: ¿quién es?

El máximo tribunal vuelve a cubrir una vacante por la salida, a fin de mes, de Eduardo Spuler. El gobernador Pullaro firmó el decreto final. Perfil con experiencia administrativa y de roce político

11 de agosto 2026 · 14:11hs
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Diego Maciel

Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe desde el 1º de septiembre.

A través de un decreto, el gobernador Maximiliano Pullaro formalizó el nombramiento de Diego Maciel como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desde el 1º de septiembre.

El cambio en el máximo tribunal provincial se produce para cubrir la vacante que dejará en esa fecha Eduardo Spuler, cuya renuncia fue aceptada mediante decreto en diciembre de 2025 y se hará efectiva el mismo 1º de septiembre.

El camino hacia la asunción de Maciel incluyó la propuesta oficial del Poder Ejecutivo, que elevó su propuesta mediante el mensaje N° 1 de 2026.

Luego, el 26 de febrero de 2026, la Asamblea Legislativa, bajo la resolución N° 1.304, prestó el acuerdo parlamentario necesario para el pliego de Maciel.

Tras el dictamen de la comisión de Acuerdos y la intervención de las áreas pertinentes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, se dictó el acto administrativo final para cumplir con lo establecido en la Constitución de Santa Fe.

Maciel se sumará a la Corte en un marco de cumplimiento de los acuerdos institucionales previstos por los artículos 89 y 121 de la Constitución de Santa Fe. Luego se sumarán Aldo Alurralde, en lugar de Rafael Gutiérrez, y Jorgelina Genghini por Roberto Falistocco.

El decreto de su nombramiento cuenta con el refrendo de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Maciel se sumará a la Corte Suprema santafesina.

Maciel se sumará a la Corte Suprema santafesina.

¿Quién es Diego Maciel?

Maciel, nacido en 1976, es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y tiene más de 20 años de trayectoria en los ámbitos público y privado.

Su carrera profesional se centra fundamentalmente en la gestión legislativa en la provincia, donde ocupó roles de responsabilidad administrativa y política en ambas Cámaras. Actualmente está a cargo de la conducción operativa del Senado de Santa Fe como secretario administrativo.

En 2025 asumió, además, como secretario Administrativo de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial. Fue asesor del bloque del Frente Progresista (FPCyS) en la Cámara de Diputados entre 2007 y 2011.

Entre 2011 y 2015 se destacó como subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Social del Ministerio de la Producción provincial. Luego ocupó cargos clave en la Cámara de Senadores, como el de secretario del bloque del FPCyS.

Más allá de su actividad en el marco de la gestión pública, ejerce la profesión de forma liberal sosteniendo una práctica activa en el Derecho Privado y el asesoramiento legal a gobiernos locales.

Actualización

En febrero de 2025, con el aval de una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa había aprobado los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar la Corte Suprema.

Baclini, Weder y Zabalza irrumpieron en escena para reemplazar a Mario Netri -quien se alejó en diciembre de 2024 del máximo tribunal- y María Angélica Gastaldi (dejó el cargo a comienzos de abril de 2025) y ocupar la poltrona creada por la reforma judicial, que amplió de seis a siete los integrantes de la Corte Suprema.

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