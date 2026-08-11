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Robo comando a una distribuidora de zona oeste

Al comercio ingresaron cuatro personas munidos de guantes y armas, golpearon al encargado y se llevaron dinero. Los coemerciantes de la zona piden más seguridad y cámaras de vigilancia.

11 de agosto 2026 · 17:13hs
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La zona de Wilde al 700 donde se produjo el robo.

La zona de Wilde al 700 donde se produjo el robo.

Cuatro ladrones ingresaron a una distribuidora en zona oeste y se llevaron un botín millonario. El atraco fue el sábado del fin de semana pasado, cuando al menos cuatro delincuentes ingresaron a una distribuidora de Wilde al 700, frente al Mercado de Concentración de Fisherton. Al ingresar redujeron el encargado y le dieron golpes de puño hasta dominarlo para luego ingresar a una oficina y llevarse el dinero, del cual no trascendió el monto.

Leer más. Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora en zona noroeste

A raíz de los golpes recibidos el empleado terminó in

ternado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez con politraumatismos. Según comentaron comerciantes que son vecinos del lugar al empleado lo habrían golpead con fiereza, lo ataron y lo amenazaron .“Tenemos una angustia terrible los comerciantes de esta zona, a este hombre lo dejaron internado. No se puede entender que siendo 2026 no haya un domo acá o presencia policial”, sostuvo Mariano F. en declaraciones a la prensa.

Los comerciantes de la zona dieron detalles del robo y expresaron que: “se llevaron las cámaras, le taparon la cabeza con una bolsa, le ataron las manos. No lo mataron porque no se ensañaron un poco más. Estaban bien armados, tenían guantes”. Desde el grupo de comerciantes puntualizaron que la zona es muy insegur y argmentaron: "Reclamamos las cámaras”.

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