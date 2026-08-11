Newell's vuelve a los entrenamientos mientras insiste por la llegada de García Basso

Después del traspié ante Defensa y Justicia, los dirigidos por Kudelka retoman las prácticas pensando en Riestra. Mientras tanto, busca un último refuerzo

No hay tiempo para muchos lamentos y después de la caída en Florencio Varela ante Defensa y Justicia , el Newell's de Kudelka vuelve a Bella Vista para preparar el gran choque del sábado ante Deportivo Riestra, donde la Lepra necesita volver a la victoria.

La práctica será en horario vespertino, en Bella Vista, a puertas cerradas, y allí el cuerpo técnico intentará comenzar a recuperar a los futbolistas lesionados como Matías Cóccaro y Oscar Salomón, quienes no estuvieron a disposición en la visita del domingo a Florencio Varela.

Con respecto al exdelantero de Huracán, el propio entrenador Rojinegro aclaró que arrastra, ya desde el torneo pasado , un problema en la pantorrilla que al exigirse le genera contracturas en otros músculos, por ende, tuvo que descansar en el encuentro por la cuarta fecha.

Distinta es la situación del defensor, por el cual no hubo parte oficial y se desconoce el grado de su lesión. Con respecto a la expulsión de Jerónimo Russo, todo los caminos conducen a Martín Luciano como el reemplazante para el cotejo ante Riestra.

>>Leer más: Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

La dirigencia de Newell's insiste por Agustín García Basso

Tras la derrota ante el Halcón de Varela, el entrenador Leproso Frank Kudelka volvió a pedirle a la dirigencia por la incorporación del defensor Agustín García Basso. Este lunes, en ese sentido, llegó una buena noticia al Parque de la Independencia y es que el zaguero rescindió su contrato con Racing.

>>Leer más: El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Esto significa que de aquí en más las negociaciones se harán directamente con el futbolista, algo que facilita las charlas debido a que el gran inconveniente que había para no llegar a un acuerdo era el pedido por parte de la Academia de Avellaneda de un monto por la salida del jugador.

A esta hora, por lo que pudo averiguar Ovación, la dirigencia Leprosa elevó una nueva oferta por García Basso que puede acercar las partes para llegar a un buen puerto y que el zaguero rápidamente se calce la Rojinegra. En este sentido, y con algunas ofertas más que le llegaron al ex-Racing, tomaría una decisión en breve sobre su futuro.