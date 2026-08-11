Proponen en el Concejo que los cuidacoches sean monitoreados por inteligencia artificial

Actividad de ciudacoches. El autor del proyecto (primero desde la derecha) con los concejales en la reunión de ayer

La comisión de Control y Seguridad del Concejo Municipal analiza un proyecto de ordenanza para regular la actividad de cuidacoches implementando un sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial (IA). Se trata de una iniciativa presentada por el ciudadano Osiris Navarro, quien explicó que las personas que realicen la actividad “lo harían a través de una aplicación en la que deberán registrarse”.

Según contó Navarro, el proyecto prevé que “el cuidacoche pase a llamarse operador territorial, quien será auditado por la propia IA a través a través de WhatsApp, donde a través de archivos de PDF pierde el anonimato y todos los vecinos podrán conocer mejor a la persona que está cuidando coches su zona”.

En declaraciones a LT8, Navarro aseguró que esa registración “brindará seguridad y tranquilidad. Mujeres, niños, adultos mayores van a transitar por la calle, sabiendo quién está en la calle. El operario territorial tendrá como regla u obligación anunciar cualquier anomalía en el lugar. Eso llevará tranquilidad al vecino. Proponemos que los cuidacoches pasan a llamarse operadores barriales, porque el término ‘cuidacoches’ se lo utiliza despectivamente”.

Según la iniciativa de Navarro el operario territorial deberá registrarse en una plataforma, “similar a las de Uber o Didi, en la que un usuario solicita un servicio y obtiene los datos en ese caso del conductor. Esto sería igual. La gente puede ingresar a la plataforma de manera libre y gratuita, y allí verá en cada zona los operarios territoriales disponibles y auditados”.

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¿Qué pasará con el monto que cobren quienes cuiden autos en la calle? Navarro sostuvo que “el aporte de los ciudadanos se dará de manera digital. De esa manera, se erradica el dinero en efectivo y se terminan las amenazas. El dinero se transferirá a la plataforma y de allí al operario territorial, que cobrará de manera digital.

Actividad de ciudacoches. El autor del proyecto (primero desde la derecha) con los concejales en la reunión de ayer

Navarro aclaró que “el monto a transferir lo establecerá el municipio. El conductor abonará de esa forma un estacionamiento que le dará la tranquilidad en un sector que estará al cuidado de un operador territorial. Ese operador cobrará su comisión. Este sistema ampliará la zona de estacionamiento y brindará seguridad en los lugares donde antes no había. El municipio podrá ver donde antes no podía. En lugar de estar desplegando inspectores de carrera, este sistema ampliará a través de pruebas georreferenciadas o archivos multimedias pruebas irrefutables”.

Trabajadores independientes

¿Habrá vínculo laboral entre los operarios territoriales y el municipio? “Serán trabajadores independientes. Se incorporarán al monotributo social para que tengan cobertura médica y un aporte jubilatorio. La interfaz de inteligencia artificial auditará a todo operario territorial y le aportará al municipio inteligencia urbana. La IA hará que por ejemplo: un auto se estaciona, el operario territorial anunciará la patente a través de un mensaje a la IA y ésta lo identificará en un segundo. Esto no viene a sustituir nada, solo a reforzar lo que ya está. Esto permitirá conocer aproximadamente un radio geográfico donde está ubicado un vehículo. Emite una alerta silenciosa a la autoridad competente sin poner en riesgo a nadie”.

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Navarro confía en que el proyecto va a prosperar en el Concejo. “Les fui claro a los concejales. Esta iniciativa no busca dejar afuera a nadie, sino satisfacer las necesidades de todos. Abarca la inclusión, termina con la reincidencia delictiva, produce una organización social geolocalizada y se termina con la mentira de la gente que trabaja en la calle”.