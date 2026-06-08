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Hugh Laurie destrozó una crítica viral sobre la serie "House" con una respuesta lapidaria

El protagonista de la exitosa serie médica respondió a un comentario sobre la repetitiva estructura de los capítulos y se volvió tendencia

8 de junio 2026 · 10:16hs
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Una periodista criticó la serie House y Hugh Laurie le respondió como Gregory House

Una periodista criticó la serie "House" y Hugh Laurie le respondió como Gregory House

Hugh Laurie volvió a demostrar que algo del irreverente doctor Gregory House sigue vivo en él. El actor británico respondió con sarcasmo a una usuaria de redes sociales que cuestionó la serie médica y terminó protagonizando uno de los intercambios más comentados del fin de semana.

Todo comenzó cuando la periodista freelance Janet Murray publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que resumió la trama de la exitosa ficción protagonizada por Laurie.

Según su descripción, cada capítulo seguía siempre la misma fórmula: un paciente llegaba con una enfermedad misteriosa, House se equivocaba en el diagnóstico, el enfermo estaba a punto de morir, el médico volvía a fallar y finalmente encontraba la respuesta correcta en el último momento.

"¿Ocho temporadas de esto?", se preguntó Murray en el mensaje, que rápidamente se volvió viral y superó el millón de visualizaciones.

La respuesta de Hugh Laurie

Lo que la periodista no esperaba era que el propio Hugh Laurie decidiera responder. Y lo hizo con el mismo tono ácido que convirtió a Gregory House en uno de los personajes más populares de la televisión.

"Gracias por tu crítica, Janet. Probamos algunos episodios en los que House acertaba el diagnóstico a la primera, pero duraban apenas seis minutos. NBC no estaba contenta", escribió el actor.

La respuesta fue celebrada por miles de usuarios y abrió un intercambio todavía más extenso.

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"No era una serie para vos"

Lejos de quedarse en una simple broma, Laurie defendió la estructura narrativa de la ficción y explicó que la repetición de ciertos elementos formaba parte de su esencia.

"También probamos algunos episodios en los que House nunca acertaba y el paciente moría. La audiencia tampoco estaba contenta", ironizó.

Luego comparó la crítica con cuestionamientos similares que podrían hacerse a otras expresiones artísticas.

>> Leer más: Una producción que resultó éxito mundial

Recordó que Johann Sebastian Bach compuso las famosas Variaciones Goldberg a partir de una misma estructura musical, que Frida Kahlo realizó decenas de autorretratos y que el escultor Henry Moore trabajó repetidamente sobre temas similares.

"La cuestión era hacer variaciones sobre un tema. Si todo lo que ves es hospital, médicos y demás, entonces la serie no estaba pensada para vos", señaló.

El remate que se volvió viral

Sin embargo, la frase que terminó convirtiéndose en tendencia llegó al final de su respuesta. "De todos modos, espero con interés tu primera novela", escribió Laurie.

El comentario fue interpretado por miles de usuarios como una elegante forma de cuestionar la crítica de Murray y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde fue compartido por fanáticos de la serie y admiradores del actor.

Un clásico que sigue generando debate

House se emitió entre 2004 y 2012 y se convirtió en una de las series médicas más exitosas de la televisión.

La producción protagonizada por Laurie se extendió durante ocho temporadas y recibió cuatro nominaciones al Emmy como mejor serie dramática.

Por su parte, el actor británico fue nominado seis veces por su interpretación del brillante, excéntrico y conflictivo doctor Gregory House.

Más de una década después de su final, la ficción continúa sumando espectadores a través de las plataformas de streaming y sigue generando debates entre quienes la consideran una de las mejores series médicas de todos los tiempos y quienes cuestionan justamente la fórmula que Laurie salió a defender.

Y, al parecer, con el mismo humor mordaz que convirtió a House en un personaje inolvidable.

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